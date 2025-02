Carmen Russo svela il mistero di un flirt con un attore celebre nel passato

Carmen Russo e Sebastiano Somma: la verità su un presunto flirt

Negli ultimi tempi, si sono moltiplicati i rumors riguardo un presunto flirt tra Carmen Russo e l’attore Sebastiano Somma. La showgirl ha deciso di affrontare la questione direttamente, chiarendo le dinamiche reali della loro amicizia professionale. In un recente intervento a Storie di donne al bivio, Carmen ha spiegato che la loro collaborazione si è basata su un progetto lavorativo, ma non ha mai trasformato in un legame amoroso. La Russo ha ribadito che non esiste alcun tipo di relazione romantica tra loro e ha descritto Somma come un partner professionale rispettato e mai oltre a ciò. La questione, quindi, appare definitivamente chiusa.

Non buttare via soldi per comprare contenuti effimeri sui social media. ==> LEGGI QUI perchè.

Il gossip del flirt con Stefano De Martino

Negli scorsi anni, un altro gossip ha attirato l’attenzione mediatica riguardo a Carmen Russo, in particolare circolavano voci su un presunto flirt con Stefano De Martino. Queste indiscrezioni suggerivano che la ballerina potesse essere stata una delle donne con cui il noto conduttore avrebbe tradito Belen Rodriguez. Tuttavia, Carmen ha sempre smentito tali speculazioni. In una recente intervista durante Storie di donne al bivio, ha ribadito: “Ho letto di tutto, anche di un mio legame con Stefano. Non ho mai preso nemmeno un caffè con lui. Il mio cuore appartiene solo a Enzo Paolo da 42 anni.” Questa dichiarazione chiara e netta conferma la tranquillità e la stabilità del suo rapporto con il marito, respingendo le voci infondate che la volevano coinvolta in storie extra-coniugali.

Le dichiarazioni di Carmen Russo su Sebastiano Somma

Carmen Russo ha voluto chiarire il suo rapporto con Sebastiano Somma, rispondendo alle insistenti voci su una presunta relazione. Durante la sua apparizione a Storie di donne al bivio, la showgirl ha dichiarato: “Abbiamo collaborato a un bellissimo progetto per Rai1, intitolato Io Jane, tu Tarzan, dove lui interpretava Tarzan”. La Russo ha raccontato di come, durante i mesi trascorsi a Torino per le riprese, siano nata una grande amicizia, chiarendo che il legame è sempre stato puramente professionale. “Siamo stati amici fin dall’inizio. Lui è molto amico di Enzo Paolo e ho avuto modo di conoscere anche sua moglie”, ha aggiunto, sottolineando il rispetto e la stima reciproca. Carmen ha voluto mettere fine alle speculazioni, spiegando che, sebbene ci siano state foto e pettegolezzi, non c’era alcuna storia tra di loro, ma solo un rapporto di amicizia e collaborazione.

Il rapporto professionale e amichevole con Sebastiano Somma

Durante le riprese per il programma Io Jane, tu Tarzan, Carmen Russo e Sebastiano Somma hanno sviluppato una connessione che trascende il semplice rapporto di lavoro. La showgirl ha enfatizzato la natura amicizia che si è instaurata tra loro. “Abbiamo lavorato insieme per diversi mesi a Torino e siamo riusciti a creare un rapporto di grande stima reciproca,” ha spiegato. La Russo ha sottolineato anche la dimensione di gruppo che caratterizzava il progetto, descrivendo Somma come un professionista di alto livello, molto apprezzato non solo da lei, ma anche dal marito Enzo Paolo, con il quale ha mantenuto stretti legami. La presenza delle foto e dei rumors è stata originariamente travisata e ha portato a malintesi riguardo la loro interazione, ma Carmen ha chiarito che non c’è stata mai alcuna situazione compromettente. La vera essenza del loro rapporto è un’evidente collaborazione artistica e un’amicizia sincera, che ha saputo resistere alle uscite sensazionalistiche dei media.