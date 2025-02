Carlo Conti chiarisce la tensione con Amadeus dopo il Festival di Sanremo

### La dichiarazione di Carlo Conti su Amadeus

Il Festival di Sanremo ha chiuso i battenti da poco, ma le sue eco continuano a farsi sentire, in particolare grazie alle parole di Carlo Conti. Durante la recente intervista a Tv Talk, Conti ha espresso il suo punto di vista sulla 75esima edizione della kermesse, riaccendendo le polemiche riguardanti il suo predecessore, Amadeus. In modo diretto, ha messo in evidenza un clima particolarmente tranquillo, affermando: “Quest’anno nessuno ha litigato, non hanno preso a calci i fiori, non si sono dati baci con le prime file”. Queste frasi sono state interpretate da molti come una vera e propria critica nei confronti di Amadeus, che ha invece caratterizzato le sue edizioni con momenti di forte impatto e teatralità, come il celebre bacio tra Fedez e Rosa Chemical. La dichiarazione di Conti solleva interrogativi sullo stile di conduzione dei due presentatori e sulla differenza di approccio al leggendario palco dell’Ariston.

### La reazione del pubblico e i commenti sui social

Le dichiarazioni di Carlo Conti non sono passate inosservate, scatenando un acceso dibattito sui social. Gli utenti hanno espresso opinioni contrastanti, con alcuni che hanno interpretato le sue parole come una stoccata a Amadeus e ai suoi festival pieni di colpi di scena, mentre altri hanno difeso il conduttore con commenti a favore della sua conduzione sobria e professionale. In diversi post, i fan hanno evidenziato come il ritmo serrato delle serate di Conti potrebbe aver limitato il coinvolgimento emotivo del pubblico, sottolineando che un certo grado di teatralità è parte integrante della tradizione sanremese.

In particolare, il famoso bacio tra Fedez e Rosa Chemical è stato citato più volte come simbolo di momenti indimenticabili portati da Amadeus, creando un confronto diretto. Tuttavia, non sono mancate le voci critiche rivolte a Conti, che è stato accusato di incoerenza per essersi avvicinato alla prima fila e per aver baciato la moglie durante il festival. Tali contraddizioni sono state oggetto di ironia e discussione, mettendo in luce le differenze di stile tra i due presentatori e la loro interazione con il pubblico. Anche i meme e le battute satiriche sulla situazione hanno proliferato, rendendo il tutto ancora più vivace nella community online.

### I rapporti tra Carlo Conti e Amadeus

I rapporti tra Carlo Conti e Amadeus sono stati al centro di molte speculazioni, ma entrambe le parti hanno voluto chiarire che non c’è alcuna rivalità tra di loro. Durante un’intervista a Le Iene, Conti ha rivelato di aver scambiato messaggi con Amadeus, esprimendo un senso di rispetto reciproco e amicizia che va oltre qualsiasi competizione professionale. In un messaggio, Conti ha sottolineato: “Questo Festival è un successo… mi spiace che qualcuno faccia un confronto quotidiano con i tuoi ascolti con i miei.” Ha voluto far passare il messaggio che in realtà entrambi gioiscono dei successi ottenuti dalla kermesse, affermando che non ci sono vincitori o vinti, ma solamente una Rai e un Festival che si sono affermati con grande forza.

La risposta di Amadeus è stata altrettanto calorosa, chiarendo che tra i due non c’è rivalità, ma una lunga storia di collaborazione e rispetto. Ha ricordato come entrambi abbiano iniziato la loro carriera nel mondo dello spettacolo negli anni ’70, percorrendo una strada comune che li ha uniti. Questa affinità è stata riconfermata anche nel corso di alcune conversazioni avute in occasione dell’ultima edizione del Festival, dove entrambi hanno chiarito di sostenersi a vicenda nei rispettivi progetti e di condividere un legame di amicizia profondo e genuino.