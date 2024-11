Capelli dal trend irlandese: scopri la doppia texture amata su TikTok

Cos’è l’irish hair

Irish hair: Scoperta del Trend Capelli

Il termine “Irish hair” rappresenta uno dei trend più affascinanti nel panorama della bellezza attuale, divenuto virale su TikTok. Esso si riferisce a un particolare tipo di capello caratterizzato da una doppia texture: la parte superiore dei capelli appare liscia o solo lievemente ondulata, mentre la parte inferiore presenta ricci ben definiti. Questa distinzione di texture non è solo una questione estetica, ma è anche un riflesso di predisposizioni genetiche legate a origini celtiche. La popolarità di questa tendenza ha trovato sostegno in una miriade di video in cui le utenti condividono le loro chiome, mostrando con orgoglio questa affascinante caratteristica.

LUGANO FINANCE FORUM: il tuo biglietto speciale scontato a CHF 49. Richiedilo subito CLICCA QUI

Secondo Jacelyn Bautista, hairstylist presso The Team Salon di New York, la tendenza dell’Irish hair è frequentemente osservata tra persone con background irlandese, ma non si limita soltanto a loro. Chiunque possa vantare una struttura di capelli simile può adattarsi a questo stile distintivo. L’appeal di questa acconciatura è tangibile, grazie alla sua versatilità e alle sue potenzialità di personalizzazione. La varietà di texture può anche riflettersi nel modo in cui i capelli possono essere acconciati, dando ampio spazio a tecniche e prodotti per esaltare la loro bellezza naturale.

Un dettaglio significativo da considerare è che questa peculiare texture non è soltanto una moda momentanea, ma una manifestazione di variazioni naturali tra le diverse sezioni dei capelli. Uscire dalla norma dei capelli totalmente lisci o completamente ricci, per abbracciare un look che fonde entrambe le caratteristiche, sta rapidamente diventando una scelta popolare tra gli appassionati di stile. Essere in grado di esprimere la propria individualità attraverso il proprio aspetto capillare costituisce una celebrazione della diversità e della bellezza naturale, un valore sempre più apprezzato dalla società moderna.

Come nasce la doppia texture

Irish hair: Origine della Doppia Texture

La distintiva doppia texture associata all’Irish hair ha radici intrinseche nella struttura genetica dei follicoli capillari. Va detto che il tipo di riccio, e di conseguenza la texture dei capelli, dipende principalmente dalla forma e dalla dimensione dei follicoli che producono i capelli. Le persone che presentano questa singolare combinazione di onde e riccioli possiedono follicoli di diversa articolazione, i quali conferiscono ai capelli caratteristiche di movimento uniche. In sostanza, la variazione nella forma dei follicoli permette di ottenere capelli che si comportano in modi diversi a seconda della sezione del capello.

Un altro elemento cruciale è rappresentato dall’umidità presente durante il processo di asciugatura. Secondo l’esperto Shab Caspara, quando i capelli vengono lasciati asciugare all’aria, le porzioni inferiori, più ricce di umidità, si asciugano più lentamente, dando vita a ricci più definiti. Al contrario, la parte superiore, solitamente più esposta, si asciuga rapidamente, risultando spesso più danneggiata da fattori esterni quali l’esposizione solare e trattamenti termici. Questa dinamica naturale è alla base della differenza di texture che caratterizza l’Irish hair, creando così un look affascinante e stratificato.

Il nome stesso “Irish hair” evoca queste origini celtiche, ma è importante notare che chiunque può sviluppare simili caratteristiche capillari. Questa tendenza sta guadagnando un’attenzione crescente, non solo per il suo aspetto unico, ma anche per la sua capacità di includere una vasta gamma di stili personali e tecniche di cura dei capelli. Soprattutto sui social media, la diffusione di questo trend ha posto l’accento sulla celebrazione delle diversità capillari e sull’abbraccio delle proprie radici naturali.

Come prendersi cura degli Irish hair

Irish hair: Come prendersi cura degli Irish hair

La cura degli Irish hair richiede un approccio attento e mirato, vista la doppia texture che li contraddistingue. Per ottenere risultati ottimali, è fondamentale scegliere i prodotti giusti e sviluppare una routine di bellezza personalizzata. A causa delle differenze strutturali tra le sezioni superiori e inferiori dei capelli, optare per shampoo e balsami specifici per entrambe le tipologie di capello — lisci e mossi — è una strategia vincente. La priorità deve sempre essere l’idratazione profonda, unitamente a un’efficace protezione contro fattori esterni potenzialmente dannosi, come inquinamento e radiazione solare.

Davines OI Shampoo: Ricco di ingredienti nutrienti, ideale per mantenere i capelli luminosi e morbidi.

Ricco di ingredienti nutrienti, ideale per mantenere i capelli luminosi e morbidi. Amika Normcore – Balsamo idratante: Perfetto per districare e idratare, evitando appesantimenti.

Perfetto per districare e idratare, evitando appesantimenti. Drunk Elephant Silkamino™ – Mega-Moisturizing Shampoo: Formula innovativa che nutre intensamente i capelli riducendo il crespo.

Oltre alla scelta dei prodotti, è essenziale seguire alcune indicazioni durante il lavaggio. Gli esperti suggeriscono di massaggiare delicatamente lo shampoo sul cuoio capelluto e applicare il balsamo soprattutto sulle lunghezze e le punte, evitando aree troppo vicine alla radice per non appesantire i capelli lisci. L’uso di acqua tiepida è raccomandato; infatti, l’acqua troppo calda può seccare ulteriormente i capelli, soprattutto nella parte superiore.

Un altro elemento cruciale nella cura degli Irish hair è l’asciugatura. Si consiglia di utilizzare un asciugamano in microfibra per assorbire l’umidità in eccesso, evitando il classico sfregamento che potrebbe danneggiare il capello e aumentare l’effetto crespo. Inoltre, l’asciugatura naturale è consigliabile, anche se l’uso di un diffusore con un phon può risultare vantaggioso per definire meglio i ricci senza creare volume indesiderato.

Avere una chioma di Irish hair è una questione di stile unico e personale, ma richiede sempre una cura adeguata per garantire che le due texture coesistano in armonia e bellezza.

Lo styling ideale per gli Irish hair

Irish hair: Lo styling ideale per gli Irish hair

Styling gli Irish hair può apparire come una sfida, ma con le giuste tecniche e prodotti, è possibile ottenere un aspetto armonioso e valorizzante. Poiché la parte inferiore presenta ricci più definiti mentre quella superiore è più liscia, il trucco sta nell’armonizzare le due differenti texture per creare un look coeso e naturalmente bello. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale avvalersi di una strategia mirata che si adatti alle specificità della chioma.

Per iniziare, l’approccio allo styling dovrebbe partire da capelli umidi. Jacelyn Bautista consiglia di applicare uniformemente una crema o un gel per ricci leggeri, assicurandosi di distribuirlo benissimo per evitare appesantimenti. Laura Polko, hairstylist di Los Angeles, suggerisce l’uso di una mousse, specificando di limitare l’applicazione nella parte inferiore dei capelli e concentrare il prodotto sulla sezione superiore, per fornire volume e definizione. Questo passaggio è cruciale per bilanciare le diverse texture e ottenere un’effetto incantevole senza sovraccaricare i capelli con prodotti pesanti.

Una volta applicati i prodotti, è molto utile lavorare le onde con le dita, dando forma e leggerezza ai ricci. Per ottimizzare i risultati e mantenere la definizione, si può avvolgere la chioma in un asciugamano in microfibra: questo non solo aiuta ad assorbire l’umidità in eccesso, ma favorisce anche la formazione di onde più definite. Se il tempo lo consente, un’asciugatura naturale è sempre preferibile, tuttavia, l’utilizzo di un diffusore può rivelarsi estremamente efficace. Durante questa fase, si consiglia di asciugare con la testa capovolta per garantire un’asciugatura uniforme e naturale.

È importante anche considerare che un taglio adeguato può contribuire enormemente a semplificare il processo di styling. Come evidenziato da Bautista e Polko, un taglio scalato si dimostra la scelta più vantaggiosa per chi ha Irish hair. Le scalature forniscono movimento e permettono alle onde sottostanti di emergere senza essere opprimenti per lo strato superiore. Questa combinazione di tecnica di styling e taglio strategico non solo facilita la gestione della chioma, ma rende anche il look finale davvero affascinante. Adottando queste pratiche, chi possiede Irish hair potrà esprimere al meglio la propria bellezza naturale e individualità.

Il taglio più indicato

Irish hair: Il taglio più indicato

Per ottimizzare l’aspetto degli Irish hair, effettuare un taglio adeguato è fondamentale. La natura di questa tipologia di capelli, caratterizzata da una doppia texture, richiede un’intervento mirato per garantire un equilibrio visivo e stilistico. Secondo gli esperti del settore, in particolare Jacelyn Bautista e Laura Polko, il taglio scalato è una delle migliori opzioni per gestire questa particolare chioma. Le scalature non solo conferiscono movimento ai capelli, ma favoriscono anche un’esplorazione e un’evidenziazione delle onde ricce presenti nella parte inferiore della testa.

Un taglio scalato consente ai capelli di adattarsi più facilmente alle diverse texture, evitando che il peso della parte superiore liscissima appiatisca i ricci sottostanti. Questa strategia è particolarmente efficace poiché crea una sinergia tra le due sezioni, facendo emergere i ricci senza compromettere il look generale. Non solo il taglio scalato è estetico, ma rappresenta anche una soluzione pragmatica. Mantenendo la leggerezza nella parte inferiore, si evita il rischio di un’acconciatura che risulta piatta e priva di volumi interessanti.

Inoltre, è consigliabile discutere con il proprio hairstylist riguardo all’implementazione di tecniche di sfilatura mirate per accentuare ulteriormente la lucentezza e il movimento dei capelli. Tali tecniche possono arricchire l’aspetto finale, permettendo di evidenziare la bellezza naturale di questa chioma. Infine, per chi desidera mantenere un look curato e trendy, è essenziale programmare delle manutenzioni regolari: ciò garantirà che le scalature restino fresche e che i ricci siano sempre in forma. Investire in un buon taglio rappresenta quindi un passo cruciale per chi desidera valorizzare gli Irish hair, facendo risaltare il proprio stile unico in modo armonico e accattivante.