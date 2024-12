Canzoni più ascoltate nel mondo: le classifiche di Italia, USA, UK e Spagna

Le 10 canzoni più ascoltate in Italia, USA, UK, Spagna e nel mondo

Con l’avvicinarsi delle festività, gli ascolti musicali raggiungono picchi decisivi e i dati di streaming ci offrono uno spaccato interessante delle preferenze mondiali. Nella top ten globale, la classifica è dominata da classici natalizi e nuove uscite di artisti di spicco. Tra le canzoni più ascoltate spicca All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey, un evergreen che continua a conquistare il cuore degli ascoltatori. Accanto a questo grande successo, troviamo collaborazioni come APT. di ROSÉ e Bruno Mars, e brani emblematici come Iuther di Kendrick Lamar e SZA.

Il panorama musicale statunitense mostra un’influenza notevole da parte di Kendrick Lamar, il quale occupa più di una posizione in classifica. I brani tv off e Squabble Up danno testimonianza della sua versatilità e dell’apprezzamento del pubblico. Jingle Bell Rock di Bobby Helms e Underneath the Tree di Kelly Clarkson rimangono punti fermi nel repertorio natalizio americano, assieme a It’s Beginning to Look a Lot like Christmas di Michael Bublé, confermando la loro cupidità nel periodo delle feste.

In Europa, la scena musicale si espande con gusti vari e generi differenziati, mentre la Spagna offre brani come capaz di Alleh e Yorghaki che dimostrano l’innovativa fusione di stili. Non si può trascurare la predominanza di artisti italiani, con il rapper Marracash che occupa ben nove posizioni nella top ten nazionale, sottolineando il suo impatto significativo sulla scena musicale contemporanea. Questi dati non solo riflettono le tendenze di ascolto ma evidenziano anche l’evoluzione della musica nei vari contesti culturali.

Top 10: Globale

La classifica globale delle canzoni più ascoltate su Apple Music offre un intersecarsi di tradizioni musicali e nuove proposte, riflettendo i gusti diversificati degli ascoltatori di tutto il mondo. In cima alla lista si posiziona All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey, un brano iconico che da anni riempie le feste, testimoniando la sua duratura popolarità. Sotto le luminarie natalizie, questo pezzo continua a spopolare generando emozioni pure in ogni ascolto.

Accanto a questo classico, troviamo APT., una collaborazione tra ROSÉ e Bruno Mars, che rappresenta un’evoluzione nel panorama della musica pop internazionale. La presenza di Iuther di Kendrick Lamar e SZA mette in evidenza l’influenza rap e R&B nell’industria musicale attuale, avvicinandosi a una nuova generazione di ascoltatori. La vicinanza di brani come Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars è un ulteriore segnale di quanto l’introspezione e le emozioni genuinerenderanno sempre i loro brani amati.

In aggiunta, Birds of a Feather di Billie Eilish e tv off di Kendrick Lamar continuano a dimostrare l’importanza dell’innovazione musicale e del messaggio personale. That’s So True di Gracie Abrams, è in evidenza per il suo accattivante mix di liriche profound e melodie orecchiabili, portandoci in un viaggio tra le emozioni. Non mancano i classici natalizi come Jingle Bell Rock di Bobby Helms e Underneath the Tree di Kelly Clarkson, che consolidano il loro posto preferito tra le canzoni festive. Infine, It’s Beginning to Look a Lot like Christmas di Michael Bublé chiude la lista, ricordandoci che le tradizioni continuano a rimanere forti anche in un’epoca di cambiamenti costanti.

Top 10: Italia

Nel panorama musicale italiano, la recente dominanza di Marracash è chiaramente evidente. Con un vero e proprio dominio nella classifica, il rapper affermato occupa ben nove posizioni nella top ten nazionale, grazie a brani che rispecchiano la sua versatilità e la connessione con il pubblico. Canzoni come Gli Sbandati Hanno Perso e Lei testimoniano la capacità di Marracash di affrontare temi profondi e attuali, catturando l’attenzione degli ascoltatori e dimostrando una penna lucida e incisiva.

L’album di recente pubblicazione ha creato un’onda emotiva tra i fan, segnalando un vero e proprio successo commerciale e critico. L’inconfondibile stile musicale, che mescola rap, pop e sonorità urban, rende le sue tracce estremamente riconoscibili, contribuendo a rinvigorire la scena musicale italiana contemporanea. È finita la pace e Power Slap sono brani che non solo risaltano per la loro musicalità, ma anche per i messaggi sociali che veicolano, invitando a riflessioni più ampie.

Accanto a Marracash, troviamo Cesare Cremonini con il suo brano Ora che non ho più te, una ballata che mescola nostalgia e melodia in un mix perfetto. Pur rappresentando una deviazione stilistica rispetto al rap, cementa la presenza di artisti che fanno della musicalità e delle liriche il loro forte. Il suo successo dimostra come la musica pop italiana continui a evolversi, attirando l’attenzione e confermando il talento locale.

Infine, è interessante notare la presenza di collaborazioni fresche e innovative come Per due come noi, che riunisce artisti di diverse estrazioni. L’unione di generi e stili distingue il panorama musicale italiano e sottolinea una continua ricerca di nuove sonorità e espressioni artistiche che sanno risuonare non solo a livello locale, ma anche internazionale.

Top 10: Stati Uniti

Il panorama musicale statunitense si conferma ricco e variegato con brani che spaziano dai classici incursioni natalizie fino a proposte innovative. Al vertice della classifica risalta Iuther, una collaborazione spettacolare tra Kendrick Lamar e SZA, che non solo mette in mostra le straordinarie abilità vocali dei due artisti, ma riflette anche l’evoluzione dell’hip hop contemporaneo. Questo brano, caratterizzato da una produzione sofisticata e testi penetranti, riesce a catturare l’attenzione di una vasta audience, dimostrando il potere del genere di connettere profondamente gli ascoltatori.

Subito seguono due dei brani natalizi più amati della stagione: All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey, che continua a regnare incontrastata durante le festività, e Jingle Bell Rock di Bobby Helms, un classico che riempie gli spazi festivi con la sua melodia contagiosa. Questi brani non sono solo canzoni, ma veri e propri simboli di celebrazioni familiari e tradizioni consolidate.

Un posto di rilievo nella classifica è riservato anche a tv off, che conferma l’autorevolezza artistica di Kendrick Lamar nel panorama musicale, seguito da un’altra sua produzione intitolata Squabble Up, che continua ad approfondire tematiche sociali e personali con uno stile all’avanguardia. La presenza di Underneath the Tree di Kelly Clarkson e It’s Beginning to Look a Lot like Christmas di Michael Bublé evidenzia ulteriormente la forza delle canzoni festive sul mercato musicale statunitense, attirando un pubblico ampio e diversificato.

Infine, non si può ignorare il brano Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars, un pezzo che si distingue per l’intensità emotiva e la grandezza delle voci coinvolte. Questa top ten non solo riflette gli attuali gusti degli utenti, ma racconta anche una storia di connessione culturale e sperimentazione nell’industria musicale americana.

Top 10: Regno Unito

Nel Regno Unito, la classifica delle canzoni più ascoltate riflette un mix di tradizione e innovazione, con una predominanza di brani festivi e classici che continuano ad affascinare il pubblico. Al primo posto si afferma Last Christmas dei Wham!, un pezzo iconico il cui richiamo nostalgico non accenna a svanire, facendo parte indissolubile delle celebrazioni natalizie britanniche. Con la sua melodia accattivante, il brano riesce a riunire generazioni diverse, mantenendo viva l’atmosfera delle festività.

Seguono Merry Christmas Everyone di Shakin’ Stevens e Step into Christmas di Elton John, entrambe canzoni che evocano un senso di calore e comunità, essenziali in questo periodo dell’anno. Il classico Fairytale of New York dei The Pogues, con la sua narrativa nostalgica e liriche incisive, continua a rimanere uno degli inarrivabili brani natalizi, che riescono a fondere emozione e festeggiamenti.

La presenza di Underneath the Tree di Kelly Clarkson nella top ten testimonia la capacità di nuove interpretazioni di inserirsi nel repertorio festivo, portando freschezza in un contesto musicale tradizionale. Dallo stesso modo, All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey dimostra la sua inarrestabile forza, rimanendo un must ascoltare durante le festività.

In aggiunta, la risonanza di One More Sleep di Leona Lewis, It’s the Most Wonderful Time of the Year di Andy Williams, e That’s So True di Gracie Abrams indica un’autentica voglia di celebrare la magia di questo periodo con tracce che spaziano da piccoli successi a autentici evergreen. Infine, Merry Christmas di Ed Sheeran e Elton John si inserisce con eleganza tra i brani più ascoltati, rappresentando l’unione di due giganti della musica contemporanea.

Top 10: Spagna

Nel contesto musicale spagnolo, la classifica delle canzoni più ascoltate evidenzia una notevole varietà di stili e generi, riflettendo l’eclettismo del pubblico locale. In prima posizione troviamo capaz, un brano collaborativo tra Alleh e Yorghaki, che ha conquistato gli ascoltatori grazie a una fusione di melodie moderne e ritmi coinvolgenti. Questo pezzo rappresenta un esempio perfetto di come la musica urbana stia evolvendo in Spagna, abbracciando influenze diverse e sperimentando con suoni nuovi.

Seguono Gran Via di Quevedo e Aitana, in grado di immergere l’ascoltatore in atmosfere tipicamente metropolitane attraverso testi evocativi e melodie avvincenti. Si Antes Te Hubiera Conocido di Karol G, un altro brano di successo, si distingue per la sua capacità di parlare di esperienze universali, mescolando romanticismo e ritmo per seguire le tendenze contemporanee. La presenza di artisti che sanno adattarsi e innovare rendono questi brani particolarmente appetibili per un pubblico giovane e dinamico.

D’altra parte, Qué Pasaria… con Rauw Alejandro e Bad Bunny continua a dimostrare l’impetuosa crescita della musica latina a livello globale, attrarre l’interesse di ascoltatori di varie culture grazie a un sound fresco e ancorato alle radici musicali latine. Attraverso testi che trattano temi d’amore e di vita quotidiana, questi artisti riescono a creare un forte legame con chi ascolta.

Il panorama è completato da proposte come Khé? di Rauw Alejandro e Romeo Santos, e Degenere di Myke Towers, entrambe tracce che mettono in luce la continua evoluzione della musica urbana spagnola. Brani come IA di Clarent e Mora e Kassandra di Quevedo arricchiscono ulteriormente la lista, sottolineando l’importanza dell’innovazione e della diversità nell’attuale scena musicale spagnola. Queste canzoni non solo dominano le classifiche, ma catturano anche la cultura e l’identità della società contemporanea, confermando il loro posto nel cuore degli ascoltatori.