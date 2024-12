Cantanti e ospiti di L’Anno che verrà su Rai1 con Marco Liorni

L’anno che verrà 2025: dettagli dell’evento

Il Capodanno si appresta a diventare un evento indimenticabile con L’anno che verrà 2025, presentato da Marco Liorni. L’appuntamento è fissato per il 31 dicembre 2024, a partire dalle ore 21:00, in diretta da Reggio Calabria su Rai 1. La manifestazione unisce musica, comicità e spettacolo, promettendo di intrattenere il pubblico in rampante attesa della mezzanotte.

Questo concerto di Capodanno non sarà solo un’occasione per festeggiare il nuovo anno, ma anche una vera e propria celebrazione della cultura musicale italiana. Gli spettatori potranno apprezzare esibizioni di artisti di spicco, rendendo la serata ancora più speciale. Nonostante l’aria festosa, la serata sarà caratterizzata da una produzione impeccabile, inclusa l’interpretazione dal vivo da parte di una delle migliori big band, diretta dal Maestro Stefano Palatresi.

La scaletta musicale e gli ospiti, la cui presenza arricchirà ulteriormente la serata, sono stati selezionati con cura per offrire un mix di generi e stili, in modo da soddisfare i gusti di un pubblico variegato. L’evento sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, garantendo così accessibilità a tutti coloro che desiderano unirsi ai festeggiamenti da casa. La diretta radiofonica su Rai Radio1 garantirà che nessuno si senta escluso, permettendo anche agli ascoltatori di vivere l’evento in modo coinvolgente.

La scaletta dei cantanti e degli ospiti

La serata di Capodanno non sarebbe completa senza un parterre d’eccezione, e per L’anno che verrà 2025 il palco di Reggio Calabria si arricchirà di presenze illustri. L’evento presenterà un’ampia gamma di artisti, in grado di coprire vari generi musicali e stili, cucendo un mosaico di emozioni e nostalgia musicale. I nomi più in voga come Diodato e Big Mama, insieme ai leggendari Ricchi e Poveri, promettono di intrattenere il pubblico con performance inedite e reinterpretazioni dei loro successi intramontabili.

Ricchi e Poveri

Anna Oxa

Diodato

Arisa

J-Ax

Patty Pravo

Cristiano Malgioglio

Big Mama

Sal Da Vinci

Nino Frassica

Rettore

Clementino

Romina Power

Ermal Meta

Alex Britti

Leo Gassman

Sandy Marton

Los Locos

Alma Manera

Agostino Penna

Ad accompagnare questi talenti ci sarà una big band, la cui direzione è affidata al Maestro Stefano Palatresi. Quest’ensemble musicale avrà il compito di suonare dal vivo, riportando sul palcoscenico i brani più iconici della storia della musica italiana e internazionale. La scaletta è stata elaborata per offrire un mix rinfrescante di nuovi pezzi e classici senza tempo, affinché tutti gli spettatori possano ritrovare il proprio ritmo e cantare insieme in attesa della mezzanotte.

Come seguire l’evento su Rai 1 e RaiPlay

Per coloro che desiderano vivere l’effervescenza del Capodanno con L’anno che verrà 2025, ci saranno diverse possibilità di seguire l’evento in diretta. La manifestazione andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21:00 del 31 dicembre 2024. Questo canale rappresenta un punto di riferimento per milioni di telespettatori che, per tradizione, si riuniscono davanti alla televisione per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Inoltre, sarà possibile seguire l’evento anche attraverso la piattaforma di streaming RaiPlay. Quest’opzione consente a chiunque non possa essere davanti al televisore di sintonizzarsi facilmente da qualsiasi dispositivo, che si tratti di computer, tablet o smartphone. Grazie a RaiPlay, gli utenti potranno anche rivedere il concerto in un secondo momento, approfittando così di flessibilità e comodità. La registrazione dell’evento sarà resa disponibile poco dopo la conclusione della diretta.

Per gli ascoltatori meno propensi a seguire lo spettacolo visivamente, la diretta sarà disponibile anche su Rai Radio1. Questa opzione garantirà che tutti, ovunque si trovino, possano seguire gli aggiornamenti e partecipare alle celebrazioni in un modo coinvolgente, godendo della musica e dell’atmosfera festosa. La combinazione di diverse modalità di accesso assicurerà che l’evento di Capodanno diventi un’esperienza condivisa per un pubblico vasto e variegato.