Cameraphone V50 e V50 Lite con lenti ZEISS, qualità fotografica accessibile in Italia

### Caratteristiche e innovazioni della serie V50

Nel panorama degli smartphone, la Serie V50 di Vivo si distingue per le sue fotocamere all’avanguardia e le innovative tecnologie a supporto della fotografia mobile. Grazie alla rinnovata collaborazione con ZEISS, il Vivo V50 è dotato di una fotocamera principale da 50MP con OIS, che offre prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie al sensore di grande dimensioni da 1/1,56″, gli utenti possono catturare immagini straordinarie, ricche di dettagli e colori fedeli alla realtà, grazie alla tecnologia VCS Camera-Bionic Spectrum.

Per elevare ulteriormente l’esperienza di scatto, il dispositivo introduce la tecnologia di illuminazione tridimensionale Al Aura Light Portrait 2.0, capace di simulare illuminazioni professionali attraverso algoritmi AI avanzati. Con due stili di illuminazione, Rembrandt e Butterfly Lighting, il Vivo V50 consente di esplorare nuove possibilità creative nei ritratti, creando scatti altamente emotivi e coinvolgenti.

La fotocamera frontale da 50MP, caratterizzata da un obiettivo grandangolare Auto Focus, rendono il dispositivo ideale per selfie e foto di gruppo, mentre la fotocamera ultragrandangolare da 119° amplia ulteriormente le possibilità fotografiche. In aggiunta, le nuove funzioni creative di Al Image Studio, come Miglioramento Photo Al e Cancellazione Al 2.0, semplificano la modifica delle immagini, offrendo agli utenti strumenti sofisticati per personalizzare le loro fotografie.

### Specifiche tecniche di Vivo V50 e V50 Lite

Il Vivo V50 e il Vivo V50 Lite si presentano con una serie di specifiche tecniche di elevato livello, pensate per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. Il Vivo V50 è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, che offre un incremento significativo delle prestazioni, con un aumento del 15% della potenza della CPU e una migliore efficienza della GPU del 50%. La versione standard è supportata da ben 12GB di RAM, espandibile fino a 12GB, assicurando una gestione fluida di oltre 40 applicazioni simultaneamente senza alcun rallentamento.

La fotocamera principale, con una risoluzione di 50MP e tecnologia OIS, garantisce scatti nitidi anche in condizioni di luce avverse, mentre il design è caratterizzato da un’attenzione estetica elevata. Con il suo schermo curvo su quattro lati, l’utente beneficia di un’esperienza visiva immersiva, perfetta per la fruizione di contenuti multimediali. La batteria da 6000mAh è dotata di tecnologia BlueVolt, garantendo un’autonomia d’uso prolungata, e la ricarica ultrarapida 90W FlashCharge permette un recupero rapido della carica, con la possibilità di ottenere fino a 6 ore di utilizzo con soli 10 minuti di ricarica.

D’altra parte, il Vivo V50 Lite si presenta in due varianti, 4G e 5G, entrambe con un display AMOLED di 6,77 pollici e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il modello 4G è spinto dal processore Snapdragon 685, mentre la versione 5G utilizza il Dimensity 6300, rendendo entrambe le varianti adatte per applicazioni moderne. Con una fotocamera principale da 50MP e una secondaria da 2MP nel modello 4G, il divario tecnologico è ridotto, mentre il V50 Lite 5G aggiunge una fotocamera ultragrandangolare da 8MP. Anche in questo caso, la ricarica rapida a 90W e la batteria da 6500mAh assicurano una durata che non delude.

### Disponibilità e prezzi in Italia

Il Vivo V50 e le sue varianti Vivo V50 Lite saranno disponibili per l’acquisto in Italia, presentando opzioni di colore che si ispirano alla natura: Mist Purple, per chi desidera un tocco romantico, e Satin Black, per un look elegante e senza tempo. La scelta di colori evidenzia l’attenzione di Vivo nei dettagli di design, puntando a soddisfare un’utenza diversificata e attenta all’estetica. Il Vivo V50 è già acquistabile al prezzo consigliato di 599 euro, posizionandosi come dispositivo di fascia media con prestazioni di alto livello.

Per quanto riguarda le versioni Lite, il Vivo V50 Lite 4G sarà disponibile a partire dal 27 marzo ad un prezzo di 259 euro, rendendolo un’opzione accessibile per i consumatori. Nel prossimo mese di aprile, verrà invece lanciata la versione 5G, a un prezzo competitivo di 329 euro. Entrambi i modelli sono progettati per soddisfare la crescente domanda di smartphone performanti ma convenienti, senza compromettere la qualità fotografica e l’esperienza utente. Grazie alla ricarica rapida e alla solida dotazione di specifiche tecniche, questi dispositivi si pongono come scelte ideali per chi cerca efficacia e design in un unico pacchetto.