Calendario Pirelli 2025: protagonisti tra moda e bellezza, da Elodie a Cassel

Calendario Pirelli 2025: Protagonisti e Tematiche

Oggi è stata annunciata l’edizione numero 51 del calendario Pirelli, che continua a mantenere la sua fama internazionale per le immagini esclusive e limitate che offrono uno sguardo contemporaneo sulla bellezza e sulla sensualità. Il titolo di questa edizione, ‘Refresh and Reveal’, rappresenta un ritorno a una sensualità più esplicita, attraverso l’interpretazione dei corpi dei protagonisti. Questa edizione è stata affidata a Ethan James Green, un fotografo riconosciuto nel panorama della moda, noto per la sua capacità di celebrare la diversità e l’inclusione nel suo lavoro.

Green sottolinea l’evoluzione del concetto di bellezza: “Il nostro generale concetto di bellezza si è ampliato moltissimo rispetto al passato.” L’intento è di esplorare e rappresentare la bellezza ai giorni nostri, in un contesto che tradizionalmente l’ha sempre omaggiata. Le immagini, che si compongono di 12 soggetti ritratti in due modalità—una in bianco e nero e l’altra a colori—offrono una varietà di sfumature culturali e personali.

I protagonisti includono personalità rinomate come Hunter Schafer, Padma Lakshmi, Vincent Cassel e la cantante e attrice Elodie, l’unica italiana del gruppo, insieme ad altri volti noti come Simone Ashley e Hoyeon. Ogni ritratto mira non solo a catturare l’estetica, ma anche a rivelare un’associazione più profonda con il corpo e l’identità delle persone coinvolte, mostrando il loro lato sexy in modi che le sfide personali hanno reso un’esperienza rivelatrice.

In questo senso, il calendario non è solo una celebrazione della bellezza, ma anche un viaggio emotivo e artistico che segna i tempi moderni, rimanendo fedele alle radici storiche del celebre progetto. L’interpretazione vivace della sensualità e della diversità da parte dei protagonisti rende questa edizione particolarmente significativa nella storia del calendario.

Elodie: L’unica Italiana nel Calendario

Nel contesto dell’edizione del Calendario Pirelli 2025, spicca il nome di Elodie come unica rappresentante italiana. La sua presenza in questo prestigioso progetto non è solo un onore, ma un chiaro segnale di quanto sia apprezzata nel panorama della musica e dello spettacolo. Recentemente, Elodie ha condiviso la sua sorpresa nel essere scelta per il calendario, esprimendo: “Non credevo che tra le italiane scegliessero me.” Questa affermazione riflette la prestazione significativa che il suo lavoro ha avuto a livello globale, rendendola una figura chiave nel manifestare la bellezza e la sensualità contemporanea.

Durante il servizio fotografico, il team ha colto la freschezza e la vitalità di Elodie, qualità che sono risultate immediatamente evidenti a Tonne Goodman, che ha assistito Ethan James Green in qualità di fashion director e creative consultant. Goodman ha descritto l’impatto che Elodie ha avuto sul set, evidenziando come la sua energia abbia rispecchiato perfettamente la visione di ‘Refresh and Reveal’, il tema scelto per l’edizione.

Elodie, oltre ad essere un’artista talentuosa, si fa portavoce di un immaginario moderno, capace di rompere con gli stereotipi tradizionali della bellezza. La sua capacità di esprimere emozioni e autenticità davanti all’obiettivo rappresenta un ponte tra cultura popolare e forme d’arte più elevate, dimostrando che la musica e la moda possono convergere in modi significativi. La sua partecipazione al calendario non solo amplifica la presenza italiana, ma offre anche un modello di ispirazione per le nuove generazioni di artisti e creativi che aspirano a esprimere la propria identità in modo autentico e innovativo.

I Protagonisti di ‘Refresh and Reveal’

La celebrazione della bellezza e della sensualità nel Calendario Pirelli 2025 trova espressione attraverso un cast di protagonisti incisivi e variegati, riflettendo una gamma di culture e storie personali. Questa edizione, curata da Ethan James Green, presenta 12 figure di spicco, ognuna delle quali rappresenta l’apice della creatività nei rispettivi campi, spaziando dalla musica al cinema e alla moda. I ritratti, disposti in due stili—uno a colori e l’altro in bianco e nero—mettono in risalto non solo l’estetica, ma anche le esperienze e le emozioni che questi artisti portano con sé.

Tra i protagonisti, l’attrice e modella Hunter Schafer emerge con la sua capacità di sfidare le convenzioni attraverso una presenza unica e una narrazione autentica. Al suo fianco, Padma Lakshmi, nota conduttrice televisiva e scrittrice, porta con sé una forte componente culturale, esprimendo la bellezza sotto forma di personalità su più livelli. Vincent Cassel, l’icona del cinema francese, incarna la mascolinità contemporanea, mentre Elodie, l’unica italiana presente, rappresenta una freschezza che ha colpito subito il team di produzione.

Altri talenti come Simone Ashley e Hoyeon aggiungono ulteriori sfumature al concetto di bellezza rappresentato nel calendario, contribuendo a un dialogo visivo che attraversa differenze etniche e generazionali. La scelta di attrici e artisti con storie così differenti non è casuale, ma un chiaro segnale di come la bellezza si stia evolvendo, abbracciando un’idea di inclusività e accettazione.

Ogni scatto è una riflessione non solo sull’estetica, ma anche sulla vulnerabilità e su come questi artisti si percepiscono e si presentano al mondo. Le parole di Tonne Goodman, fashion director e creative consultant, risuonano come un mantra per il progetto: “Volevamo che i nostri talenti esprimessero la vitalità che è così intrinseca a ciascuno di loro.” Questo approccio ha trasformato ogni immagine in un’opera d’arte personale, permettendo a tutti i protagonisti di rivelare lati inaspettati delle proprie identità.

Il calendario diventa quindi non solo una celebrazione visiva, ma un manifesto dell’arte contemporanea, in cui il potere della narrazione e della figura umana è amplificato. Con ‘Refresh and Reveal’, ogni protagonista non è solo un volto, ma un soggetto che invita a esplorare e comprendere le sfumature della bellezza moderna.

Il Ruolo del Fotografo Ethan James Green

Per l’edizione del 2025 del Calendario Pirelli, Ethan James Green si rivela non solo un fotografo, ma un narratore visivo che raccoglie e traduce l’essenza della bellezza contemporanea attraverso la sua lente. Nato e cresciuto nella cultura dell’arte e della fotografia, Green ha sviluppato uno stile distintivo che celebra la diversità e l’autenticità. Con ‘Refresh and Reveal’, il fotografo trasmette un forte messaggio di inclusione, sfidando i cliché tradizionali che hanno spesso caratterizzato il panorama della moda e della bellezza.

Secondo Green, la sua missione è di esplorare e ampliare le nozioni di bellezza, portando in primo piano non solo l’aspetto fisico, ma anche le storie, le emozioni e le aspirazioni che i soggetti portano con sé. “Il nostro generale concetto di bellezza si è ampliato moltissimo rispetto al passato”, afferma, sottolineando l’importanza di un approccio che sia altrettanto sensibile quanto audace. La sua visione per il calendario si basa sulla fiducia reciproca instaurata con i protagonisti, che hanno messo a nudo non solo il loro corpo, ma anche la loro anima.

Proprio come i iconici fotografi degli anni ’90, come Richard Avedon e Herb Ritts, Green trae ispirazione dal passato mentre contemporaneamente spinge in avanti i confini della moda. La sua decisione di ritrarre i soggetti sia in bianco e nero che a colori non è solo estetica, ma un modo per raccontare due aspetti della stessa storia, offrendo profondità e dimensione a ogni immagine. Infatti, la scelta di combinare questi stili visivi serve a mettere in evidenza l’unicità di ciascun protagonista, rivelando sia le loro doti fotografiche sia il loro lato più intimo.

L’atmosfera creativa sul set, caratterizzata da un’estetica vibrante e da una luce naturale, riflette perfettamente la filosofia di Green. Con il supporto di Tonne Goodman, le sessioni fotografiche si sono trasformate in esperienze collaborative, incoraggiando i partecipanti a lasciarsi andare e ad esprimere la loro personalità più autentica. “Ho lasciato che le cose accadessero”, ha commentato Green, enfatizzando come il proprio approccio flessibile abbia permesso ai soggetti di sentirsi a proprio agio e pronti a esplorare il loro lato sexy in modi nuovi e sorprendenti.

La sua presenza nel ruolo di fotografo per il Calendario Pirelli 2025 non rappresenta solo un’altra tappa nella sua carriera, ma una conferma della sua capacità di interpretare e rappresentare la bellezza attraverso una lente contemporanea e rilevante. Con ogni scatto, Ethan James Green non solo cattura immagini, ma racconta storie di vita, speranza e identità nella loro complessità.

Location e Stile delle Riprese

Per l’edizione 2025 del Calendario Pirelli, la scelta delle location e il loro allestimento giocano un ruolo cruciale nel definire l’estetica e l’atmosfera del progetto. Le riprese si sono svolte tra maggio e giugno, con un’ambientazione che ha visto come protagoniste le pittoresche spiagge dell’Historic Virginia Key Beach Park di Miami, oltre a uno studio appositamente creato nella stessa area. Questi spazi non solo hanno fornito un contesto scenico straordinario, ma hanno anche contribuito a creare un’atmosfera che invita alla spontaneità e alla autenticità.

Ti permettono di celebrare la bellezza naturale, alle spalle dei ritratti, si legge una scelta consapevole di colori vivaci e luminosità che riflette il tema ‘Refresh and Reveal’. La luminosità dei colori e l’estetica soleggiata delle spiagge di Miami sono state utilizzate per esaltare la sensualità e l’interazione tra i protagonisti e l’ambiente circostante. Questo approccio non solo valorizza i corpi dei soggetti, ma crea un dialogo visivo tra le figure umane e il mondo naturale, promuovendo un’idea di bellezza che è intrinsecamente collegata al contesto.

Il set è stato caratterizzato da una cura maniacale dei dettagli, enfatizzando la qualità del light design per evidenziare le caratteristiche fisiche dei partecipanti. I giochi di ombre e luci naturali hanno permesso di esaltare la tridimensionalità delle immagini, dando vita a un’interpretazione più profonda della sensualità. L’uso di elementi come il mare e la sabbia ha offerto ulteriori strati di interpretazione, sottolineando la connessione tra il corpo e la natura.

In aggiunta, lo stile delle riprese è stato ispirato dai grandi maestri della fotografia degli anni ‘90, come Richard Avedon e Herb Ritts, rinomati per il loro approccio diretto e potente. Green ha sapientemente rielaborato queste influenze, creando un ponte tra la tradizione e la modernità. Questo ha portato alla realizzazione di ritratti dove ogni soggetto viene celebrato nella sua unicità e diversità, con uno stile che si ispira a queste icone del passato, ma con un’ottica contemporanea.

Grazie alla combinazione della location mozzafiato e dell’approccio visivo audace, il Calendario Pirelli 2025 emerge non solo come una celebrazione della bellezza, ma anche come una riflessione sulla contemporaneità, sottolineando un nuovo modo di percepire il rapporto tra soggetti e ambiente.