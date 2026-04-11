Home / TECNOFITNESS / Caffè espresso ideale la ricerca individua parametri scientifici precisi per gusto, crema e consistenza

La formula scientifica dell’espresso perfetto rivoluziona il rito del caffè

Un team internazionale di matematici e scienziati ambientali ha individuato i parametri fisici che definiscono l’espresso perfetto. Lo studio, condotto su chicchi provenienti da Ruanda e Colombia, è stato pubblicato sulla rivista Royal Society Open Science. Gli esperimenti si sono svolti in laboratorio nel corso degli ultimi mesi, con l’obiettivo di capire perché lo stesso caffè possa risultare eccellente in un bar e mediocre in un altro. La risposta, secondo la ricerca, è nel modo in cui acqua e polvere di caffè interagiscono all’interno del panetto pressato. Non più solo “mano” del barista o tradizione italiana: l’espresso viene descritto come il risultato misurabile di equazioni, granulometrie e tempi di estrazione calibrati al millimetro.

In sintesi:

Un team internazionale quantifica con modelli fisici i parametri dell’espresso perfetto.

Elemento chiave è il panetto di caffè pressato e la sua granulometria.

Analizzati chicchi di Ruanda e Colombia in 11 gradi di macinatura.

e in 11 gradi di macinatura. Lo studio su Royal Society Open Science rafforza il legame tra scienza e tradizione.

Come il panetto di caffè determina l’equilibrio dell’espresso

Il cuore della ricerca è il panetto di polvere pressata, il “tablet” di caffè che ogni barista inserisce nel portafiltro. È qui che la fisica decide l’esito in tazzina. I ricercatori hanno lavorato su 11 diverse granulometrie, dalla macinatura finissima a quella più grossolana, osservando come cambia il flusso dell’acqua ad alta pressione attraverso il panetto.

Quando la polvere è troppo fine, i canali interni si ostruiscono: il flusso rallenta, l’estrazione diventa eccessiva, compaiono amarezza e sovraestrazione. Con una macinatura troppo grossa, avviene l’opposto: l’acqua “sfila” rapidamente, estraendo pochi composti aromatici e oli, con risultato acquoso e poco persistente.

Il modello matematico individua una finestra ottimale in cui granulometria, pressione e tempo di estrazione producono un equilibrio tra solidi disciolti, intensità aromatica e consistenza in bocca. È una descrizione quantitativa di ciò che i baristi italiani chiamano da sempre “caffè ben estratto”, ma ora verificata con criteri riproducibili e indipendenti dalla singola mano.

Scienza, tradizione italiana e futuro delle macchine da caffè

Lo studio pubblicato su Royal Society Open Science mostra che il rito del caffè italiano è compatibile con una lettura rigorosa. Gli autori hanno scelto chicchi di Ruanda e Colombia proprio per testare la validità delle equazioni su origini con profili aromatici molto diversi. Il risultato è che la formula funziona indipendentemente dal terroir, a patto di adattare correttamente macinatura e parametri di estrazione.

Le implicazioni sono concrete. Le future macchine professionali e domestiche potrebbero integrare sensori e algoritmi in grado di modulare pressione, portata d’acqua e tempo in funzione della macinatura e della tostatura. L’obiettivo sarebbe ridurre la variabilità tra un espresso e l’altro, garantendo standard più costanti nei bar e nelle case, senza cancellare il ruolo del barista ma affiancandolo con strumenti predittivi più precisi.

Dal laboratorio al bancone del bar: cosa aspettarsi domani

L’applicazione pratica di questi dati apre la strada a una nuova generazione di macchine da caffè “data-driven”, capaci di impostare automaticamente i parametri ideali per ogni miscela. I torrefattori potrebbero accompagnare i propri prodotti con schede tecniche basate su numeri, non solo su suggerimenti empirici.

Per i consumatori, soprattutto in Italia, questo significa la possibilità di trovare un espresso più uniforme anche fuori dal bar di fiducia. La sfida sarà integrare la scienza senza snaturare l’identità culturale del caffè, trasformando un gesto quotidiano in un rito ancora più consapevole.

FAQ

Che cosa ha scoperto lo studio sull’espresso perfetto?

Lo studio ha dimostrato che l’espresso perfetto dipende da parametri fisici misurabili: granulometria, pressione, tempo di estrazione e struttura del panetto di caffè.

Perché la granulometria del caffè è così importante?

La granulometria determina come l’acqua attraversa il panetto: troppo fine blocca il flusso, troppo grossa riduce l’estrazione, alterando aroma e corpo.

Lo studio vale solo per il caffè italiano?

No, è valido per espresso preparato con diverse origini. È stato testato su chicchi di Ruanda e Colombia con risultati coerenti.

Queste scoperte cambieranno le macchine da caffè domestiche?

Sì, le future macchine potrebbero integrare sensori e algoritmi per regolare automaticamente pressione, portata e tempi in base alla macinatura utilizzata.

Qual è la fonte delle informazioni su questo studio scientifico?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.