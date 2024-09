BXB Tap Trading ti fa guadagnare fino a 10.000 euro al mese giocando con le cryptovalute

Se vi dicessero che da adesso in poi si puo’ fare trading senza dover avere esperienza come trader? E se aggiungessi che si possono guadagnare fino a 10.000 euro al mese?

La risposta e’: si, si puo’, ma solo su BXB Exchange. Come? Tramite Tap Trading!

Come scaricare la app di Tap Trading

Puoi scaricare la nostra App dal telefono andando su Google Play o Apple store e scarica BXB Exchange App mentre invece se vuoi giocare da PC vai su www.bxb.io .

Il Tap Trading e’ un prodotto finanziario ideato da Kwun Phite Lock, CEO di BXB Exchange (www.bxb.io) proprio per chi vuole approcciare il trading, ma non sa ancora come fare, un prodotto semplice ed immediato dedicato a tutti coloro che non hanno esperienza finanziaria.

Si tratta di un prodotto che combina contratti finanziari derivati ed un’interfaccia giocosa in maniera da permettere a chiunque di arricchirsi e divertirsi senza rischiare grosse somme.

Comprare e vendere e’ semplicissimo: basta schiacciare due pulsanti. Come funziona? Guardate il video qui di seguito per capire:

Il Segreto per guadgnare 10.000 euro al mese col Tap Trading

Il vero segreto per riuscire a guadagnare tramite Tap Trading facilmente consiste nel capire esattamente cosa sia il prodotto.

Giocare è molto facile e qui trovi un ottimo manuale per capire come giocare e guadagnare con Tap Trading: Come Depositare e Fare Tap Trading_

Innanzitutto, e’ un trading ad alta frequenza e puo’ vedere un aumento od una diminuzione del prezzo del 1000% in 5 minuti (la durata della partita).

Il che vuole dire che se acquisti o vendi al momento giusto, le tue entrate possono aumentare di 10 volte in 5 minuti.

Facciamo un esempio: decidendo di investire 10 USDT, questo sarebbe il calcolo del vostro profitto in caso di previsione corretta: 10 x 1000 / 100 = 100. Investendo 100 ovviamente il profitto sarebbe 1000.

Ora, moltiplicalo per 30/31 giorni al mese e considera possibili giorni in cui non farai trading o non arriverai al guadagno prefissato. Continua ad essere alta la somma no?

Questo e’ possibile nel momento in cui il prezzo del Bitcoin e’ molto volatile, ed e’ proprio in questi momenti che i trader piu’ accorti iniziano a fare Tap Trading.

La strategia adottata e’ quella di una possibile previsione di quello che sara’ il prezzo del Bitcoin sul mercato e la direzione che avra’ generalmente in quei 5 minuti in cui si puo’ comprare o vendere aspettando che la proprio previsione si realizzi.

Ci saranno tre fattori che determineranno una corretta previsione: la tendenza generale del Bitcoin, informazioni esterne, ma soprattutto: il tuo istinto!

In generale, dietro al trading ci sono molti studi finanziari, specialmente per quanto riguarda i futures, le opzioni, il trading automatico e via discorrendo.

Tuttavia, con il Tap Trading questi studi non sono necessari per poter guadagnare veramente. Per questo e’ una rivoluzione: bisogna solo saperne fare parte.

Perche’ BXB e’ diverso

Cio’ che rende BXB diverso dagli altri exchange: e’ il grafico basato su secondi.

Cosa vuole dire? Mentre gli altri exchange utilizzano grafici che vengono aggiornati ogni minuto quando si fa trading: noi di BXB invece aggiorniamo il grafico ogni secondo, il che permette ai nostri trader di poter vedere e quindi prevedere l’andamento del prezzo delle loro criptovalute preferite subito!

Infatti, negli altri exchange ogni trader ha il 5% di probabilita’ di poter guadagnare sulle proprie previsioni, mentre su BXB si ha il 25% di possibilità.

Combinando il grafico a secondi con il il Tap Trading le probabilità di guadagnare effettivamente senza dover essere attenti per ore all’andamento del mercato sono aumentano notevolmente.

Come registrarsi

Se si vuole iniziare a fare trading sulla nostra piattaforma, naturalmente la prima cosa da fare e' registrarsi e se vuoi giocare dal telefono vai su Google Play o Apple store e scarica BXB Exchange App mentre invece se vuoi giocare da PC vai su www.bxb.io.

Una volta scaricata l’applicazione – o acceduto alla versione web – basta seguire i seguenti passaggi:

Clicca su “Registrati”; Inserisci la tua mail e la password che vuoi utilizzare; Premi il pulsante per l’invio del codice di verifica e una volta ricevuto (controlla sempre la tua posta indesiderata nel caso) inseriscilo all’interno dello spazio che lo richiede; Una volta entrato, la parte fondamentale e necessaria per fare trading e’ depositare. In questo momento provvediamo solo servizi criptovaluta su criptovaluta, percio’ puoi liberamente trasferire le criptovalute dal tuo portafoglio a quello che hai appena creato su BXB; Quando vorrai depositare apparirà la schermata per effettuare il KYC. Il tutto sara’ molto veloce e confermeremo l’identita’ entro 24 ore; Dopo potrai depositare effettivamente e iniziare a fare trading!

Attenzione che per fare Tap Trading servono BXT (token di BXB Exchange), che puoi facilmente comprare tramite USDT (Tether dollar)

Esperienza Personale

La cosa piu’ semplice pero’ forse e’ spiegarvi la mia esperienza personale. Non sono una trader professionista, mi manca tanta strada e tanto studio per poterci arrivare: in attesa, faccio Tap Trading. Perche’? Perche’ e’ semplice, facile e non si rischia troppo.

Quando ho iniziato ero veramente scettica, sentivo gia’ la pressione del poter perdere, perdere soldi naturalmente, ma se non ci si butta nell’acqua fredda in una giornata afosa sulla spiaggia, non si ci si può rinfrescare no?

Quindi ho provato, iniziando ovviamente investendo $1 e studiando l’andamento del prezzo del Bitcoin, per vedere quando fosse il momento con piu’ volatilità – che prima chiamavo: quando ci sono piu’ su e giu’ del mercato.

Dopo qualche volta che osservavo i vari momenti della giornata per trovare il piu’ attivo, ho iniziato puntando sul rialzo del prezzo: quindi ho cliccato ‘Buy’. Il prezzo si e’ effettivamente alzato in quel momento, cosi’ ho cliccato ‘Sell’.

Avevo gia’ guadagnato sulla differenza di prezzo di quando avevo comprato e quando avevo venduto. Dovevo e volevo continuare pero’, alla fine il gioco dura 5 minuti.

Tuttavia, avevo di nuovo paura di perdere ciò che avevo guadagnato, sentivo nuovamente che avevo bisogno di buttarmi nell’acqua fredda. Decisi che – sempre a mio parere – il prezzo si sarebbe abbassato questa volta cliccando su ‘Sell’ (si, si puo’ vendere anche se non si ha ancora comprato nulla).

La fortuna ha voluto che il prezzo scendesse, nel momento in cui ho visto il grafico andare giu’ ho comprato subito (avevo paura che poi si rialzasse), ovviamente avrei potuto chiudere al mia posizione molto dopo, ma per me era gia’ abbastanza come prima volta.

Tutto questo racconto per dirvi cosa? Essenzialmente, che il Tap Trading e’ talmente semplice che e’ davvero accessibile a tutti, anche ai piu’ inesperti come me.

Non solo e’ semplice: e’ anche un prodotto che sta avendo gia’ molto successo in Italia! (attach the link of marco’s video) oltre che ovunque nel mondo.

Cosa aspetti a provarlo? Abbiamo già migliaia di clienti felici, cosa spetti a diventare uno di loro?