BTC raggiunge quota record con maxi-acquisto da 962 milioni di dollari strategia vincente

Acquisto record da 962 milioni di dollari e superamento dei 660.000 BTC

Strategy ha effettuato un nuovo acquisto significativo di Bitcoin, consolidando ulteriormente la sua posizione tra i maggiori detentori istituzionali di criptovalute al mondo. L’operazione ha coinvolto l’acquisto di 10.624 BTC, per un valore complessivo di 962,7 milioni di dollari, con un prezzo medio di acquisto fissato a 90.615 dollari per ciascuna moneta digitale. Questo investimento incrementa le riserve totali detenute dalla società a 660.624 Bitcoin, accumulati nel tempo per un importo complessivo superiore a 49 miliardi di dollari, con un prezzo medio di acquisizione pari a 74.696 dollari per unità.

La mossa strategica reperta un valore fondamentale in un momento di mercato complesso e contraddistinto da volatilità, testimonianza della fiducia concreta di Michael Saylor nella crescita a lungo termine di Bitcoin. La scelta di incrementare esposizione in BTC, nonostante le condizioni finanziarie avverse, rafforza il ruolo di Strategy come protagonista chiave nel panorama degli investimenti in criptovalute, alimentando una strategia di accumulo e diversificazione che punta a valorizzare l’asset digitale nel medio-lungo periodo.

Performance del titolo Strategy e valore delle riserve in Bitcoin

Il prezzo delle azioni di Strategy riflette la complessità del contesto finanziario attuale. Al 5 dicembre, il titolo era quotato a 178,99 dollari, segnando un calo superiore al 51% nell’ultimo anno. Nei giorni successivi, il valore ha continuato a scendere, attestandosi intorno ai 162 dollari il 15 dicembre. Nonostante questa tendenza ribassista, la società mantiene una solida posizione patrimoniale grazie alle sue significative riserve in Bitcoin.

Secondo le stime pubblicate da BitcoinTreasuries.net, il valore complessivo delle riserve di BTC di Strategy ammonta a circa 60 miliardi di dollari, superando del 22% l’investimento totale sostenuto per l’acquisto dei Bitcoin. Questo margine evidenzia come, nonostante la debolezza delle azioni, la strategia di accumulo dell’azienda continui a generare valore reale e sostenibile, posizionando il gruppo tra i principali detentori istituzionali di criptovalute al mondo.

Promozione dell’adozione di Bitcoin e strategia di stabilità finanziaria di Strategy

Michael Saylor continua a guidare con determinazione la spinta verso un’adozione più ampia di Bitcoin, confermandone il ruolo di “oro digitale” e capitale di riferimento nel nuovo ecosistema finanziario digitale. Durante l’evento Bitcoin MENA di Abu Dhabi, Saylor ha incontrato fondi sovrani, istituti bancari e family office per sottolineare come il Bitcoin rappresenti una nuova classe di asset basata sul credito digitale, capace di coniugare riduzione della volatilità e generazione di rendimento. Il messaggio è chiaro: il futuro del capitale si assimila sempre più ai principi di digitalizzazione e sicurezza intrinseca del BTC.

Parallelamente, Strategy ha rafforzato la propria struttura finanziaria raccogliendo 1,44 miliardi di dollari, un’iniezione di liquidità pensata per rispondere alle speculazioni e ai timori sollevati dal consistente calo del prezzo azionario. Questa manovra mira a dissipare i dubbi sulla capacità dell’azienda di sostenere dividendi e onorare i propri obblighi finanziari, contrastando le posizioni speculative ribassiste e il “FUD” che ha circolato nel mercato. Il CEO Phong Le ha descritto come tali voci abbiano generato un clima negativo estraneo ai fondamentali dell’azienda e della sua politica di investimento.

Consolidando il messaggio che il Bitcoin non è solo un asset da detenere ma la pietra angolare del suo modello di business, Strategy ribadisce la strategia a lungo termine volta a costruire una crescita solida e sostenibile, fondando la propria visione su un approccio ultra-ottimista che vede nel Bitcoin il fulcro imprescindibile per il futuro finanziario dell’azienda.

