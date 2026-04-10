michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Bruno Vespa scontro acceso con Provenzano in diretta a Porta a Porta

Bruno Vespa scontro acceso con Provenzano in diretta a Porta a Porta

Scontro in diretta tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano a Porta a Porta

Nella puntata di giovedì 9 aprile di Porta a Porta, su Rai 1, un duro scontro verbale ha contrapposto il conduttore Bruno Vespa al deputato Giuseppe Provenzano del Partito Democratico.
Il confronto si è acceso in studio a Roma durante un dibattito politico, quando Provenzano ha interrotto più volte altri ospiti, in particolare il capogruppo di Fratelli d’Italia Lucio Malan.
La situazione è degenerata dopo un’allusione di Provenzano alla presunta parzialità del conduttore, spingendo Vespa a una reazione durissima, giudicata in seguito «inaccettabile e sproporzionata» dai membri Pd della Commissione di Vigilanza Rai.

In sintesi:

  • Scontro acceso in diretta tra Bruno Vespa e il deputato Pd Giuseppe Provenzano.
  • Originato da continue interruzioni e da un’allusione alla parzialità del conduttore.
  • Vespa reagisce urlando e intimando il silenzio a Provenzano.
  • Il Pd in Vigilanza Rai chiede una presa di distanza ufficiale dell’azienda.

Dinamica dello scontro e reazioni immediate in studio

La tensione è esplosa quando Giuseppe Provenzano ha iniziato a interrompere ripetutamente gli interventi degli altri ospiti, in particolare di Lucio Malan.
Bruno Vespa, visibilmente irritato, ha richiamato l’ordine: «Prima ha parlato, adesso mi lasci parlare». Provenzano ha ribattuto: «Stavamo interloquendo dottor Vespa, è legittimo, siamo in uno studio democratico».
Il conduttore, indicando la propria poltrona, ha replicato: «Vuoi venire?». Il deputato Pd ha risposto: «Ci mancherebbe altro, non lo farei mai. Forse dovrebbe sedersi da quella parte», alludendo a una vicinanza di Vespa alla maggioranza di Governo.

L’insinuazione ha provocato la reazione più dura di Vespa, che si è avvicinato all’ospite urlando: «Questo non glielo consento, con quello che vedete in giro sulla par condicio… Anche la battuta se la poteva risparmiare. Adesso stia zitto, lasci parlare gli altri per favore».
Provenzano ha tentato un’ultima replica: «Io parlo invece, era una battuta», mentre il clima in studio restava fortemente teso.

Impatto sul servizio pubblico e conseguenze politiche possibili

Poche ore dopo la trasmissione, i componenti del Partito Democratico nella Commissione di Vigilanza Rai hanno diffuso una nota durissima.
I Dem definiscono «inaccettabile e sproporzionata la reazione del conduttore Bruno Vespa», chiedendo all’azienda del servizio pubblico «una netta presa di distanza dai toni inaccettabili e sproporzionati usati da Vespa, che minano il ruolo imparziale della trasmissione».
Nella stessa nota i parlamentari Pd collegano il clima acceso al contesto politico successivo all’esito del referendum, sottolineando: «Comprendiamo il nervosismo nel Governo dopo l’esito del referendum, ma non è accettabile da chi ricopre un ruolo nel servizio pubblico».

L’episodio rilancia il dibattito sulla par condicio e sulla responsabilità dei talk show politici nel garantire pluralismo e toni adeguati nel confronto televisivo. Possibili sviluppi includono richieste formali di audizione in Vigilanza e nuove linee guida editoriali per i programmi di approfondimento Rai.

FAQ

Cosa è accaduto tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano a Porta a Porta?

È avvenuto uno scontro verbale acceso: Provenzano ha alluso alla parzialità di Vespa, che ha reagito urlando e intimandogli di tacere.

Perché il Partito Democratico critica duramente Bruno Vespa?

Il Pd giudica la reazione di Vespa «inaccettabile e sproporzionata», ritenendo compromessa l’imparzialità richiesta a una trasmissione di servizio pubblico.

Cosa rischia la Rai dopo questo episodio di Porta a Porta?

È possibile un intervento della Commissione di Vigilanza Rai, con richieste di chiarimenti, audizioni e indicazioni più stringenti sulla par condicio.

Qual è il ruolo della Commissione di Vigilanza Rai in casi simili?

La Commissione vigila sul rispetto del pluralismo, può convocare dirigenti e conduttori e sollecitare correzioni editoriali o prese di distanza ufficiali.

Da quali fonti provengono le informazioni su questo episodio televisivo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache