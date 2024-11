Broadcom lancia servizi innovativi e alleanze strategiche per modernizzare l’IT

Broadcom annuncia nuovi servizi e partnership per supportare la modernizzazione dell’IT

Durante il VMware Explore 2024 a Barcellona, Broadcom ha svelato una serie di nuovi servizi e collaborazioni strategiche mirate a facilitare la modernizzazione del settore IT per i propri clienti. Questa iniziativa si concentra sull’integrazione efficace della trasformazione del cloud e dell’intelligenza artificiale, elementi chiave per il successo nell’attuale panorama tecnologico.

Un aspetto centrale di questo annuncio è rappresentato dai miglioramenti alla piattaforma VMware Cloud Foundation (VCF), concepiti per accelerare il raggiungimento di risultati di business fondamentali. Inoltre, sono state presentate innovazioni significative nel portafoglio VeloCloud, con l’introduzione di VeloRAIN, un’architettura avanzata che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni e la sicurezza dei carichi di lavoro distribuiti.

Broadcom ha inoltre rivelato dei passi avanti nell’espansione del proprio ecosistema di partner attraverso un nuovo programma dedicato ai Managed Service Provider (MSP). Questo programma è stato progettato per potenziare la collaborazione tra Broadcom e i suoi partner, garantendo un supporto solido per le aziende in fase di modernizzazione.

Un’altra novità di rilievo è rappresentata dai miglioramenti e dalle funzionalità aggiuntive per VMware vDefend e VMware Avi Load Balancer, che mirano a garantire una protezione più efficace contro le minacce informatiche e una performance agile nei carichi di lavoro. Con l’introduzione di Tanzu Platform 10, già anticipata al VMware Explore di Las Vegas, l’accento è posto sulla semplificazione del deployment e della gestione dei dati, aumentando così l’efficienza operativa.

Questi sviluppi non solo evidenziano l’impegno di Broadcom nel supportare le aziende nella loro transizione digitale, ma rappresentano anche un passo significativo verso l’integrazione di soluzioni all’avanguardia che rispondono alle crescenti esigenze del mercato.

Nuove strategie per la modernizzazione dell’IT

In un contesto in cui la modernizzazione dell’IT rappresenta una priorità strategica per molte aziende, Broadcom si distingue per il suo approccio innovativo e pragmatico, concependo servizi che puntano a facilitare questo processo cruciale. Al VMware Explore 2024, sono stati presentati i VMware Tanzu Data Services, un insieme di servizi avanzati integrati con VMware Cloud Foundation (VCF). Questa offerta semplifica notevolmente il deployment, la gestione e l’utilizzo di servizi dati critici, promuovendo una rapida consegna delle applicazioni e migliorando la sicurezza e la governance dei dati.

La soluzione permette di automatizzare l’intero ciclo di vita dei servizi dati, assistendo le aziende nella gestione di deployment, backup, clustering, patch di sicurezza e aggiornamenti, tutti a livello di flotta. Questo approccio non solo evita ridondanze e inefficienze, ma garantisce anche che i dati siano sempre protetti e aggiornati, riducendo così i rischi legati alla sicurezza e aumentando l’efficacia operativa complessiva.

Inoltre, un altro annuncio significativo riguarda il supporto di VMware Live Recovery per Google Cloud VMware Engine (GCVE), un ambiente dedicato al ripristino isolato di carichi di lavoro, sia in scenari di cyber disaster recovery che in contesti di disaster recovery tradizionale. Queste funzionalità rappresentano un elemento chiave per le aziende che cercano di assicurare la continuità operativa e la resilienza dei propri servizi IT.

Parallelamente, VMware vDefend, con le sue nuove capacità basate su GenAI, consente ai team IT di gestire efficacemente le minacce avanzate. Questo servizio intelligente aiuta a ridurre falsi positivi e priorizzerà gli alert, garantendo una risposta rapida e informata a qualsiasi potenziale attacco. Questi strumenti rappresentano una evoluzione necessaria per affrontare la crescente sofisticatezza delle minacce informatiche odierne.

Broadcom ha, quindi, posizionato queste nuove strategie al centro della propria missione di modernizzazione dell’IT, fornendo strumenti e soluzioni che non solo migliorano l’efficienza operativa, ma assicurano anche un ambiente più sicuro e interconnesso per le aziende in fase di evoluzione tecnologica.

Espansione della piattaforma VMware Cloud Foundation

Nel corso del VMware Explore 2024, Broadcom ha introdotto significative evoluzioni nei servizi legati alla piattaforma VMware Cloud Foundation (VCF), un obiettivo strategico mirato a garantire migliori risultati operativi per i clienti. Questi miglioramenti si pongono come elementi chiave per facilitare l’adozione e l’ottimizzazione del cloud, creando così un ambiente IT più dinamico e reattivo alle esigenze aziendali.

I VMware Tanzu Data Services, recentemente svelati, rappresentano un avanzamento notevole, in quanto semplificano il deployment e la gestione dei servizi dati critici. Questa integrazione consente un ciclo di vita automatizzato per le flotte aziendali, affrontando in modo efficiente operazioni fondamentali come il backup e l’implementazione di patch di sicurezza. L’approccio garantisce che le organizzazioni possano rispondere con rapidità alle sfide del mercato, mantenendo nel contempo un alto livello di sicurezza e governance dei dati.

Un ulteriore elemento di rilevanza è la compatibilità di VMware Live Recovery con Google Cloud VMware Engine (GCVE). Questa integrazione offre un ambiente isolato di ripristino per i carichi di lavoro, consentendo una gestione resiliente durante scenari di cyber e disaster recovery. Questo tipo di preparazione è cruciale per garantire la continuità delle operazioni e ridurre potenziali perdite durante eventi critici.

Parallelamente, il miglioramento delle funzionalità di VMware vDefend, ora potenziato da assistenza intelligente basata su GenAI, consente ai team IT di rilevare e affrontare in modo proattivo le minacce avanzate. Questa nuova capacità non solo riduce i falsi positivi, ma fornisce anche indicazioni di priorità sugli alert, migliorando significativamente l’efficacia delle operazioni di sicurezza.

Con tali sviluppi, Broadcom non solo presenta una piattaforma robusta per la trasformazione del cloud, ma dimostra anche il proprio impegno nel supportare la modernizzazione IT delle aziende, offrendo strumenti che ottimizzano le prestazioni, garantendo sicurezza e favorendo una rapida adattabilità alle esigenze emergenti del mercato.

Innovazioni nel portafoglio VeloCloud

In un contesto tecnologico in continua evoluzione, Broadcom ha introdotto significative innovazioni nel portafoglio VeloCloud, con un focus particolare su VeloRAIN, un’architettura avanguardistica progettata per migliorare le prestazioni e la sicurezza dei carichi di lavoro distribuiti. Sanjay Uppal, vice president e general manager della divisione VeloCloud di Broadcom, ha evidenziato l’importanza di questa soluzione, affermando che “VeloRAIN è la base dell’innovazione del nostro AI networking” e permette all’intero portafoglio di rispondere in modo più efficace alle esigenze dei carichi di lavoro AI aziendali.

Questa architettura non è solo una semplice evoluzione tecnologica, ma rappresenta un cambiamento fondamentale nella gestione delle reti aziendali. VeloRAIN introduce funzionalità avanzate che consentono di identificare con precisione il traffico delle applicazioni crittografate, migliorando così la qualità del servizio anche in ambienti complessi. Grazie all’implementazione di intelligenza artificiale per la gestione del traffico, le aziende possono mantenere standard di prestazioni paragonabili a quelli delle reti in fibra, anche su connessioni wireless in evoluzione, come 5G e satellite.

Inoltre, il sistema è dotato di Dynamic Application-Based Slicing (DABS), che garantisce un’esperienza utente di alta qualità. Questa funzionalità assegna automaticamente priorità al traffico in base all’identità e agli attributi degli utenti, assicurando che quelli con esigenze elevate ricevano le risorse necessarie. Broadcom ha anche presentato i nuovi modelli VeloCloud Edge 4100 e 5400, progettati per supportare le esigenze di data center e hub regionali, offrendo throughput di fino a 100 Gbps e capacità di connessione a 20.000 tunnel.

Queste innovazioni non solo ottimizzano le operazioni quotidiane delle aziende, ma supportano anche la crescita futura, rendendo VeloCloud una scelta preminente per le organizzazioni che cercano di rafforzare la loro infrastruttura di rete. Con un portafoglio che si evolve continuamente per includere tecnologie all’avanguardia, Broadcom si conferma come leader nel settore, aiutando le aziende a rispondere in modo agile alle sfide emergenti nel panorama IT moderno.

Programma Titan per i Managed Service Provider

Broadcom ha introdotto Titan, un murat importante nella sua offerta per i Managed Service Provider (MSP), nel contesto del VMware Explore 2024. Questo nuovo programma, che sostituisce il precedente VMware VeloCloud Partner Program, segna un passo significativo verso l’espansione e il rafforzamento delle relazioni con i partner, fornendo loro strumenti e risorse essenziali per crescere nel mercato competitivo dei servizi IT.

Titan si struttura su tre livelli: Pinnacle, Premier e Registered, ciascuno dei quali offre vantaggi specificamente pensati per supportare la crescita e l’innovazione all’interno delle aziende partner. Tra i benefici del programma sono inclusi premi basati sulle performance, sviluppo di soluzioni congiunte e riconoscimento nel mercato, elementi che contribuiscono a rendere i partner più competitivi e rilevanti per i propri clienti.

Ogni livello del programma è progettato per facilitare il percorso dei MSP verso una crescita stabile e sostenibile. Ciò include l’accesso a tecnologie esclusive e percorsi di mercato innovativi, che permettono ai partner di offrire servizi di alta qualità ai propri utenti finali. Un’altra importante aggiunta è il nuovo sistema di licenze, che semplifica la gestione e ne permette la portabilità, aumentando così la flessibilità per i membri del programma.

Inoltre, Titan incentiva i partner a costruire offerte “white label”, che consentono ai partner di estendere la loro offerta commerciale, accrescendo la loro visibilità e i loro margini di profitto. Grazie a questo approccio, Broadcom intende collaborare attivamente con il proprio ecosistema di partner globali, fornendo le infrastrutture necessarie per gestire i carichi di lavoro attuali e futuri legati all’intelligenza artificiale.

Questa iniziativa evidenzia l’impegno di Broadcom nel costruire relazioni solide con i propri partner, rafforzando l’intera catena del valore nel settore delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione. I partner saranno in grado di sviluppare prodotti e servizi innovativi migliorando l’esperienza finale dei clienti e contribuendo alla trasformazione digitale delle organizzazioni.

Investimenti nelle certificazioni e nel cloud privato

Broadcom ha ribadito il suo impegno nel sostenere i clienti nella modernizzazione del cloud privato attraverso significativi investimenti, annunciati durante il VMware Explore 2024. Al centro di questa iniziativa c’è il Private Cloud Modernization Program, un’iniziativa studiata per accompagnare le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale, migliorando così l’efficacia delle operazioni IT e ottimizzando le risorse.

Un elemento innovativo di questo programma è la nuova certificazione per VMware Cloud Foundation Architect, chiamata VMware Certified Professional – VCF Architect. Questa certificazione si rivolge a professionisti del settore in grado di progettare soluzioni VCF che soddisfino specifici requisiti aziendali e tecnici. Si tratta di un passo fondamentale per garantire che le aziende possano contare su esperti ben formati che comprendano le sfide uniche del cloud privato.

Per supportare ulteriormente i partner, Broadcom ha introdotto uno strumento di Private Cloud Maturity and Optimization, progettato per valutare il grado di maturità e l’efficacia del cloud privato. Questa offerta fornisce ai clienti le informazioni necessarie per massimizzare il valore tecnico e finanziario del loro ambiente cloud. Inoltre, è stato presentato il Private Cloud Framework, una valutazione che calcola un Indice di Maturità del Cloud Privato, fornendo anche una guida strategica per il miglioramento continuo.

Un’ulteriore iniziativa per valorizzare la formazione professionale è un’offerta esclusiva per i membri del VMware User Group (VMUG). Gli abbonati Advantage potranno beneficiare di uno sconto del 50% sugli esami di certificazione VMware Certified Professional (VCP) e VMware Certified Advanced Professional (VCAP). Una volta superato l’esame di certificazione VMware Cloud Foundation, i membri VMUG Advantage avranno inoltre l’opportunità di ricevere gratuitamente una licenza per l’uso personale di VMware Cloud Foundation per un massimo di tre anni.

Queste misure rappresentano una chiara strategia da parte di Broadcom per allineare le competenze necessarie dei professionisti IT con le esigenze emergenti del mercato e sottolineano l’attenzione verso una transizione fluida e strutturata verso un’economia del cloud più maturo e performante.