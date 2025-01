Bortuzzo svela dettagli su Lulù Selassié a Verissimo: un’intervista imperdibile

Bortuzzo esprime i suoi sentimenti per Costanza

Manuel Bortuzzo ha recentemente rivelato i suoi sentimenti nei confronti di Costanza durante un’intervista nello studio di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin. Con evidentemente trasporto, il nuotatore ha confermato di essere innamorato e ha descritto Costanza come una persona veramente speciale che ha portato luce nella sua vita. “Costanza è una bella persona,” ha affermato Bortuzzo, enfatizzando come la loro relazione sia basata sulla sincerità e sul rispetto reciproco. Dopo un periodo di incertezze personali e di tensioni, ha trovato in Costanza un’emozione che riesce a sollevarlo e a fargli vivere la vita con un sorriso.

La scintilla tra i due è scattata in modo inaspettato, grazie a un video condiviso da Costanza su TikTok, che ha attirato l’attenzione di Manuel e ha dato inizio a una storia d’amore autentica. Descrivendo come la loro relazione abbia superato la prova del tempo, ha raccontato dell’importanza della comunicazione aperta: “Qui abbiamo impostato la storia sulla sincerità, lei sa tutto e io so tutto di lei.” Questo dialogo costante è diventato il fondamento del loro legame, permettendo a entrambi di esprimersi liberamente senza timori né segreti.

Bortuzzo ha ulteriormente evidenziato quanto siano importanti i momenti condivisi con Costanza, sottolineando che nonostante le rispettive vite frenetiche — lei studia a Firenze e si sposta per incontrarlo a Roma — riescono sempre a trovare tempo reciprocamente. Conclude con un desiderio per gli altri: “Auguro a tutti di incontrare una persona così e di sorridere sempre.”

Relazione tra Costanza e Bortuzzo

La relazione tra Manuel Bortuzzo e Costanza si distingue per la sua autenticità e profondità, elementi che sono emersi chiaramente durante l’intervista a Verissimo. Manuel ha descritto la loro storia come un vero colpo di fulmine, sottolineando l’importanza della sincerità e della trasparenza. “La cosa più bella che abbiamo io e lei, ripeto, è la sincerità,” ha dichiarato. Questa comunicazione aperta ha creato un terreno fertile per la crescita della loro relazione, permettendo a entrambi di essere se stessi senza pressioni esterne.

Bortuzzo ha raccontato di come si siano conosciuti attraverso i social, un incontro fortunato che ha preso vita grazie a un video che Costanza aveva pubblicato su TikTok. Questo colpo di fortuna ha portato a una connessione immediata e significativa, dimostrando che, anche nel mondo moderno delle relazioni, la capacità di comunicare e conoscersi può superare le barriere fisiche e le differenze tra stili di vita. La giovane studia a Firenze ma non esita a viaggiare per raggiungere Manuel a Roma, evidenziando l’impegno reciproco nel coltivare la loro storia d’amore.

Ulteriormente, Manuel ha rivelato di aver messo Costanza alla prova durante una vacanza, affermando che avrebbero dovuto affrontare insieme le incertezze della loro relazione. Questo tipo di confronto non ha fatto altro che rafforzare il legame tra loro: “È andata benissimo,” ha affermato con soddisfazione. È chiaro che entrambi si sentono a proprio agio nell’affrontare le sfide e nello scoprire cosa significa realmente essere parte della vita dell’altro, costruendo un rapporto solido e autentico che si basa su stima e affetto reciproco.

Riflessioni sulla vicenda con Lulù Selassié

Nel corso dell’intervista a Verissimo, Manuel Bortuzzo ha affrontato anche la delicata questione riguardante la sua ex, Lucrezia ‘Lulù’ Selassié, recentemente coinvolta in un caso giudiziario di stalking. La condizione che ha portato a tali accuse è particolarmente grave e ha evidenziato il lato oscuro della loro relazione passata. Bortuzzo ha parlato di come, dopo la rottura, Selassié ha iniziato a seguirlo in modo ossessivo, fino a pedinarlo persino all’estero. La situazione è peggiorata con minacce dirette e comportamenti violenti, culminando in un episodio in cui lo ha persino schiaffeggiato.

Nonostante la gravità dei fatti, Manuel si è mostrato sorprendentemente maturo nel commentare la vicenda. Ha dichiarato: “Cosa provo? Non se ne può parlare, però mi sento di dire che sono stato male, non è stato un bel periodo.” Le sue parole trasmettono un profondo senso di sofferenza e delusione, poiché nessuno si aspetterebbe di trovarsi in una situazione del genere dopo una storia d’amore. Ha, inoltre, definito la sua esperienza un’importante lezione di vita, sottolineando la difficoltà di prendere decisioni decisionali in momenti di dolore e incertezza.

Bortuzzo ha evidenziato la necessità di fare scelte per il bene di sé stessi, anticipando che la sua esperienza rappresenta una sconfitta non solo per lui, ma anche per Selassié: “Non fa bene a nessuno, né a me né a lei. Una sconfitta per entrambi.” La chiarezza con cui ha affrontato questi temi denota una crescita personale significativa, mostrando come, nonostante le avversità, sia possibile superare momenti difficili e allontanarsi da relazioni tossiche. Questo approccio consapevole e senza rancore rende evidente il percorso di resilienza intrapreso da Bortuzzo, che si impegna a costruire un futuro migliore e più sereno.