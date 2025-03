Borsa di Elettra Lamborghini in oro, un lusso esclusivo oltre 80mila euro

La borsa di lusso acquistata da Elettra Lamborghini

Il mondo del lusso e della moda continua a essere influenzato da icone come Elettra Lamborghini, che recentemente ha aggiunto una nuova e sorprendente pièce alla sua già ricca collezione di borse. Immersa nel relax della sua residenza a Miami, Elettra ha dedicato tempo allo shopping e ha svelato una borsa che non passa inosservata: una Kelly bag di Hermès completamente dorata. Con il suo motto, “Golden bag for a golden lady like me”, la star ha dimostrato ancora una volta la sua passione per il lusso e le creazioni esclusive. Questa nuova borsa, che appare ancora nell’iconica scatola arancione del marchio, è un simbolo della sua personalità audace.

Il prezzo da capogiro della nuova borsa

La Kelly bag firmata Hermès scelta da Elettra Lamborghini non è solo un accessorio di moda, ma anche un investimento di notevole valore. Il costo per questo pezzo esclusivo supera i 80.000 euro, cifra che riflette non solo la sua fabbricazione pregiata, ma anche l’appeal del marchio. Hermès è rinomata per creare articoli di lusso che diventano rapidamente oggetti del desiderio, e questa borsa non fa eccezione. Disponibile anche sul mercato dell’usato a circa 40.000 euro, il suo prezzo la colloca in una fascia estremamente alta. Elettra non ha mai nascosto il suo amore per gli articoli di alta moda; la sua scelta attuale è chiaramente un riflesso del suo stile di vita e della sua personalità eccentrica. L’acquisto di questa borsa rappresenta un perfetto connubio tra lusso e investimento, rendendola un “must-have” per i collezionisti e gli appassionati di moda.

Dettagli sulla Kelly bag di Hermès

La Kelly bag d’oro acquisita da Elettra Lamborghini è un autentico capolavoro della maison Hermès, un marchio sinonimo di artigianato d’eccellenza e tradizione. Questo modello, in particolare, è realizzato in pelle Chevre Mysore, noto per la sua texture morbida e resistente, che garantisce non solo bellezza ma anche durabilità nel tempo. La colorazione oro metallizzato è stata ideata per richiamare l’eleganza delle medaglie olimpiche, un dettaglio significativo dato che la borsa è parte di una limited edition pensata in occasione delle Olimpiadi 2024.

L’iconica chiusura con fibbia, caratteristica distintiva delle Kelly bag, aggiunge un tocco di sofisticatezza e raffinatezza. Questo modello non è solo un accessorio, ma un vero e proprio oggetto di culto tra gli appassionati di moda e collezionisti, e dimostra l’attenta selezione di Elettra Lamborghini quando si tratta di aggiungere un pezzo alla sua già impressionante raccolta. La borsa, ancora racchiusa nella sua scatola arancione, rappresenta il perfetto equilibrio tra arte, moda e investimento, consolidando ulteriormente il suo status di icona nel panorama del lusso contemporaneo.