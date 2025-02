Bonus nido: guida al calcolo in base alla data di nascita del bambino

Calcolo del bonus nido in base all’Isee

Il calcolo del bonus nido è direttamente correlato all’indicatore della situazione economica equivalente, ovvero l’Isee, che svolge un ruolo cruciale nella determinazione dell’importo del contributo riconosciuto ai genitori. A seconda della fascia Isee, le famiglie possono beneficiare di importi differenti per sostenere le spese dell’asilo nido. È importante notare che il bonus è destinato a nuclei con figli di età non superiore a tre anni.

Nel caso in cui l’Isee per minorenni sia pari o inferiore a 25.000 euro, la famiglia avrà diritto a un bonus annuo di 3.000 euro, con un massimo mensile di 272,73 euro per 11 mesi. Per Isee tra 25.001 e 40.000 euro, il contributo annuo si riduce a 2.500 euro, equivalente a 227,27 euro mensili. Infine, per un Isee oltre 40.000 euro, l’importo massimo attribuibile è di 1.500 euro, ovvero 136,37 euro al mese per 11 mesi. È necessario prestare attenzione, poiché l’11ª mensilità di ogni fascia presenta un importo leggermente inferiore per mantenere il rispetto dei limiti stabiliti.

Modalità di richiesta del bonus nido

La procedura per richiedere il bonus nido è ben definita e richiede alcuni passaggi fondamentali. Per accedere a questo contributo, i genitori devono presentare una domanda specifica attraverso il portale dell’INPS. È essenziale disporre di alcune informazioni, tra cui i dati anagrafici del bambino e la situazione economica della famiglia, comprovata tramite l’Isee.

Il procedimento inizia con la registrazione sul sito dell’INPS, se non si è già in possesso di un account. Una volta effettuato l’accesso, si deve cercare la sezione dedicata al bonus nido e completare il modulo di domanda online. È importante compilare tutti i campi richiesti con attenzione, allegando eventuali documenti necessari per attestare la situazione familiare ed economica. La scadenza per la presentazione della domanda è generalmente fissata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, ma è consigliabile inviare la richiesta il prima possibile per evitare involontari ritardi.

Dopo aver inviato la domanda, il tempo di lavorazione può variare; tuttavia, l’INPS fornisce aggiornamenti sullo stato della richiesta attraverso il proprio portale. Una volta approvata, l’erogazione del bonus avverrà tramite bonifico direttamente sul conto corrente del richiedente, rendendo la procedura non solo semplice ma anche rapida.

Maggiorazioni per famiglie con più figli

Nel contesto del bonus nido, le famiglie con più figli possono beneficiare di agevolazioni aggiuntive che ampliano le opportunità di sostegno economico. A partire dal 2024, il sistema di maggiorazioni è stato semplificato. Non è più necessario che sia presente un altro figlio con meno di dieci anni per accedere a un incremento del contributo; ora è sufficiente avere un Isee non superiore a 40 mila euro e richiedere il bonus per bimbi nati a partire dal 1 gennaio 2024.

Questa modifica risponde all’esigenza di sostenere le famiglie numerose, permettendo di elevare l’importo del bonus fino a 3.600 euro per ciascun minore, a discrezione delle condizioni economiche. Le famiglie possono così affrontare con maggiore serenità le spese per l’asilo nido, beneficiando di una somma che, in confronto agli anni precedenti, si mostra più inclusiva e accessibile. È fondamentale consultare il sito dell’INPS o contattare un intermediario, come un Caf o patronato, per chiarire eventuali dubbi e avere informazioni specifiche su come procedere con la richiesta di quest’agevolazione.

La possibilità di ottenere un contributo maggiore non si limita a chi ha necessariamente un figlio piccolo a carico, ma si estende a un numero maggiore di famiglie, aumentando così la copertura e la rilevanza delle misure di supporto destinate alla prima infanzia. In questo modo, il governo dimostra un impegno concreto nel sostenere la natalità e il benessere delle famiglie italiane, valorizzando il ruolo cruciale dell’istruzione prescolare.