Bonus bollette: nuovo limite ISEE da 25.000 euro per agevolazioni imminenti

Bonus bollette 2025: Novità e limiti ISEE

Il nuovo decreto “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale” apporta significative modifiche al bonus bollette 2025. Con l’intento di ampliare il supporto alle famiglie italiane, il limite dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è stato elevato a 25.000 euro. Questa decisione rappresenta un passo avanti cruciale rispetto alla proposta iniziale di fissare il limite a 15.000 euro. La riforma offre un contributo straordinario di 200 euro per le forniture di energia elettrica, estendendo ulteriormente la rete di protezione sociale per le famiglie con redditi bassi. Tale misura è volta a garantire l’accessibilità alle utenze di prima necessità per una porzione significativa della popolazione, che potrà così beneficiare di un’adeguata assistenza economica.

Chi può beneficiare del bonus

Il Bonus Bollette 2025 mira a garantire un sostegno tangibile alle famiglie italiane, identificando chiaramente i gruppi di beneficiari. Il decreto stabilisce che i nuovi criteri di accesso sono rivolti a nuclei familiari con un ISEE che non superi i 25.000 euro, ampliando così la platea rispetto ai requisiti precedenti. Le famiglie con un ISEE fino a 9.530 euro potranno ricevere una maggiore agevolazione tramite un contributo complessivo di 500 euro, dato dalla somma del bonus ordinario e del nuovo contributo straordinario di 200 euro. Tuttavia, anche le famiglie con un reddito ISEE compreso tra 9.530 euro e 25.000 euro sono ora incluse e possono accedere a uno sconto di 200 euro sulle bollette del trimestre successivo, evidenziando così l’impegno del governo a supportare un numero più ampio di cittadini in difficoltà economica.

Importi e modalità di richiesta del bonus

Il Bonus Bollette 2025 prevede importi variabili a seconda della composizione del nucleo familiare. Le famiglie con un ISEE che non supera i 9.530 euro riceveranno un totale di 500 euro all’anno, inclusi i 200 euro del nuovo contributo straordinario. Per i nuclei familiari composti da uno o due membri, l’agevolazione annuale per l’energia elettrica è fissata a 167,90 euro, mentre per famiglie con tre o quattro componenti sarà di 219,00 euro. Le famiglie più numerose, con oltre quattro membri, otterranno fino a 240,90 euro all’anno.

Per quanto riguarda il gas, gli importi derivano da diversi fattori tra cui il numero di componenti del nucleo e l’utilizzo del gas stesso. Per ricevere tale bonus, è necessaria la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che permette di ottenere l’attestazione ISEE. Se il valore dell’ISEE soddisfa i requisiti stabiliti, il bonus verrà riconosciuto automaticamente per un periodo di 12 mesi. Alla scadenza, sarà necessaria una nuova DSU per continuare a beneficiare dell’agevolazione.