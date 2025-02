Bonus bollette e nuovo decreto: ISEE limite fissato a 15.000 euro oggi

Bonus bollette 2025: nuove soglie ISEE e requisiti di accesso

Il Governo italiano ha presentato un nuovo provvedimento per modificare il sistema di bonus bollette, incrementando le agevolazioni per le famiglie in difficoltà economica. Tra le principali novità, si pone attenzione all’innalzamento della soglia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Questo cambiamento rappresenta una risposta alle crescenti problematiche legate ai costi energetici. Con le nuove misure, il limite ISEE per accedere al bonus sociale dovrebbe passare dagli attuali 9.530 euro a 15.000 euro. Per le famiglie numerose, la soglia sarà maggiormente ampliata da 20.000 euro a 30.000 euro.

La riforma mira ad ampliare la platea di beneficiari, includendo un numero maggiore di nuclei familiari che hanno subito gli effetti negativi dell’aumento dei prezzi energetici. Si stima che questa modifica potrebbe portare un incremento significativo nel numero di beneficiari, da poco più di sette milioni a oltre dieci milioni, consentendo un accesso più ampio alle agevolazioni nelle bollette. Gli interventi saranno finanziati grazie a risorse derivanti dall’aumento dei prezzi di gas e ulteriori fondi eventualmente determinati dal Governo. Le modifiche verranno attuate tramite un decreto che avrà durata limitata, di sei mesi, ma si prevede che possano apportare un aiuto sostanziale sul piano economico per le famiglie più vulnerabili.

Tipologie di bonus disponibili nel decreto

Il bonus bollette 2025 si articola in diverse agevolazioni, ognuna con specifiche finalità e modalità di applicazione. Le principali categorie includono il Bonus Elettrico per Disagio Economico, il Bonus Gas, il Bonus Idrico e il Bonus Elettrico per Disagio Fisico. Queste misure sono state progettate per alleviare il peso delle spese energetiche e idriche sulle famiglie in difficoltà economica.

Il Bonus Elettrico per Disagio Economico prevede uno sconto applicato direttamente sulla bolletta dell’energia elettrica per nuclei familiari il cui ISEE rientra nei limiti stabiliti. Similmente, il Bonus Gas offre una riduzione sulla bolletta del gas naturale, con importi che variano a seconda del numero di membri del nucleo familiare e della zona climatica di residenza. Il Bonus Idrico garantisce una fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua all’anno per ogni componente del nucleo, abbattendo significativamente i costi per le famiglie. Infine, il Bonus Elettrico per Disagio Fisico è destinato a coloro che necessitano di apparecchiature elettromedicali essenziali, garantendo accesso alle agevolazioni senza restrizioni legate all’ISEE.

Queste agevolazioni vengono automaticamente riconosciute in bolletta ai beneficiari che presentano una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) regolarmente compilata, facilitando l’accesso al sostegno economico per le famiglie vulnerabili. La nuova disposizione normativa mira a semplificare il processo di accesso e garantire che i beneficiari ottengano il supporto necessario in tempi rapidi e senza complicazioni burocratiche eccessive.

Impatto economico e beneficiari previsti della misura

Con l’innalzamento della soglia ISEE previsto nel nuovo decreto bollette, si stima un significativo incremento del numero di famiglie che potranno beneficiare delle agevolazioni economiche. Se attualmente poco più di sette milioni di nuclei familiari ricevono il supporto, con questa modifica il numero potrebbe superare i dieci milioni. Questo cambiamento giova non solo ai nuclei più modestamente riforniti, ma anche a molte famiglie che, pur non secondo i parametri precedenti, versano in difficoltà a causa dell’aumento dei costi dell’energia.

Le previsioni economiche suggeriscono che il costo totale dell’operazione potrebbe oscillare attorno a 1,5 miliardi di euro. Tale importo sarà coperto nel complesso da fondi già stanziati e da ulteriori risorse che il Governo si appresta a identificare. Le misure, destinate a rimanere in vigore per un periodo limitato di sei mesi, rappresentano un intervento urgente di supporto, mirato a garantire la sostenibilità economica di milioni di famiglie italiane.

Considerando le attuali circostanze economiche, l’adozione di queste nuove soglie serve a ribilanciare il sistema di protezione sociale, amplificando l’effetto positivo delle misure di sostegno sui bilanci familiari. Grazie a questo intervento, molte più famiglie in difficoltà potranno accedere a risorse vitali, permettendo loro di far fronte ai costi crescenti dell’energia e di altro servizio essenziali.

