Bologna riduce vittime tra pedoni con il nuovo limite di velocità a 30 km/h

Bologna senza vittime tra i pedoni: un bilancio positivo

Dubbi e preoccupazioni avevano accompagnato l’introduzione del limite di velocità di 30 chilometri orari in gran parte delle strade di Bologna, soprannominata “la città lumaca”. Tuttavia, a un anno dall’attuazione di questa misura, i risultati conseguiti sono di gran lunga superiori alle aspettative. Per la prima volta dal 1991, non si registrano vittime tra i pedoni, un traguardo significativo che riflette un cambiamento radicale nella sicurezza stradale urbana.

Il progetto “Città 30” ha avuto un impatto tangibile sul numero di incidenti e di feriti. Le statistiche parlano chiaro: gli incidenti stradali sono diminuiti del 13,1% rispetto alla media degli anni precedenti, e il numero totale delle vittime è passato da una media annuale di 19,5 a soli 10. Questo successo ha incentivato l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Matteo Lepore, a proseguire nel potenziamento degli investimenti per la sicurezza stradale, con la cifra di 27 milioni di euro destinata a migliorare le strade, i passaggi pedonali e la segnaletica.

La gestione di questa transizione, tuttavia, non è stata solo una questione di numeri. Si è trattato di una vera e propria rivoluzione nella concezione della mobilità urbana, con progetti che puntano a rendere Bologna un modello di sicurezza e sostenibilità. E sebbene altre città italiane come Milano e Torino guardino con interesse a questi risultati, è chiaro che la “Città 30” ha aperto un nuovo capitolo per la sicurezza stradale in Emilia-Romagna.

Dati sulle riduzioni degli incidenti e delle vittime

I dati forniti dalla Polizia locale di Bologna attestano un segnale di cambiamento evidente e positivo nel panorama della sicurezza stradale. A seguito dell’implementazione del limite di velocità di 30 chilometri orari, si è registrata una diminuzione complessiva degli incidenti del 13,1% rispetto agli anni precedenti, con un particolare focus sugli incidenti più gravi. Nel periodo tra il 15 gennaio 2024 e il 12 gennaio 2025, il numero di incidenti è calato notevolmente, segnando ben 371 eventi in meno. Questo dato appare particolarmente significativo perché rappresenta un’inversione rispetto al trend nazionale, dove si è registrato un incremento degli incidenti dello 0,9% e delle vittime del 7,9% nel primo semestre del 2024.

La riduzione degli incidenti non si limita soltanto ai dati globali. Infatti, le principali arterie urbane, come le vie Massarenti, Mazzini, Murri e Stalingrado, hanno visto un calo degli incidenti superiore al 16%, accompagnato da un abbattimento delle ferite di quasi il 20%. Questo è un riscontro diretto dell’efficacia delle politiche messe in atto dall’amministrazione locale, che rivela come la limitazione della velocità possa avere un impatto significativo sulla sicurezza stradale.

Per quanto riguarda la tipologia di incidenti, permane una chiara evidenza che la velocità eccessiva resta il primo fattore di rischio, rappresentando il 40,3% delle violazioni accertate durante gli incidenti. Ciò sottolinea l’importanza di continue strategie di sensibilizzazione e monitoraggio per il rispetto delle norme stradali. Con una gestione data-driven, Bologna si configura così come un esempio da seguire per altre città italiane, evidenziando che una pianificazione urbana intelligente può portare a risultati tangibili nella sicurezza pubblica.

La risposta della Polizia locale: controlli e sensibilizzazione

Il successo del progetto “Città 30” a Bologna non è stato frutto solo di un abbassamento del limite di velocità, ma anche dell’attiva e strategica risposta della Polizia locale. Le autorità hanno intrapreso un approccio proattivo, puntando più sulla sensibilizzazione che sulla mera repressione. Durante 166 giornate di controlli, gli agenti hanno ispezionato oltre 14.193 veicoli, elevando un totale di 2.046 sanzioni, delle quali appena 89 per superamento del limite di velocità fissato a 30 chilometri orari.

Questa strategia ha avuto come obiettivo primario la tutela dei punti sensibili della città, come scuole e incroci pedonali, dove il rispetto delle norme è particolarmente cruciale. Come affermato dal sindaco Matteo Lepore, è in questi spazi che i cittadini hanno mostrato un’attenzione maggiore, riducendo di fatto il numero delle infrazioni. La Polizia locale ha inoltre potenziato la segnaletica stradale, installando circa 300 nuovi “bolloni” visuali per evidenziare i limiti di velocità, migliorando così la chiarezza e la sicurezza per tutti gli utenti della strada.

La collaborazione con altri enti e la creazione di campagne di informazione sono state altrettanto fondamentali. L’obiettivo è quello di educare i cittadini non solo a rispettare le regole, ma anche a comprenderne l’importanza nella prevenzione degli incidenti. I risultati parlano chiaro: la sinergia tra le operazioni di controllo e le iniziative di sensibilizzazione ha dato luogo a una riduzione notevole degli interventi in codice rosso da parte del 118, calati del 31%, segnale tangibile di una maggiore sicurezza per tutta la popolazione.

In un contesto in cui la velocità eccessiva risulta essere la principale causa di incidenti, rappresentando il 40,3% delle violazioni registrate, l’approccio delle autorità bolognesi si dimostra non solo innovativo, ma anche necessario. Costruire una cultura della sicurezza stradale nella comunità è un passo indispensabile affinché si possano mantenere i risultati raggiunti e continuare a ridurre i rischi associati alla mobilità urbana.

Mobilità sostenibile e cambiamenti nelle abitudini di viaggio

La transizione verso una mobilità più sostenibile in Bologna ha generato un cambiamento notevole nelle abitudini di spostamento dei suoi cittadini. I dati forniti dal Comune rivelano un calo significativo del volume di traffico, con una diminuzione del 5% e oltre 11mila veicoli in meno nei giorni feriali rispetto alla media degli anni 2022-2023. Questo cambiamento è il risultato diretto delle politiche attuate, che puntano a promuovere metodi di trasporto alternativi.

Particolarmente rilevante è stato l’incremento del bike sharing, che ha visto un aumento del 69% nei noleggi, raggiungendo per la prima volta la soglia di 3 milioni di corse totali. Questo trend dimostra come i cittadini di Bologna stiano rispondendo positivamente all’invito a utilizzare mezzi di trasporto più ecologici e meno inquinanti. In parallelo, si è osservato anche un incremento del 10% nei passaggi in bicicletta, con oltre 1,58 milioni di transiti registrati nei principali punti di monitoraggio.

In questo contesto, il trasporto pubblico ha beneficiato anch’esso di queste misure, con il Servizio ferroviario metropolitano che ha registrato un incremento del 31% nei passeggeri all’interno delle stazioni urbane. Questa crescita è stata accentuata dall’attivazione della nuova linea passante SFM1 Pianoro–Bologna–Casalecchio–Porretta, inaugurata nel giugno 2024, che ha reso il trasporto pubblico più accessibile e attrattivo.

Questi sviluppi non solo segnalano un’evoluzione nel comportamento degli utenti della strada, ma evidenziano anche l’impegno dell’amministrazione nella promozione di una mobilità consapevole. La diminuzione del traffico e l’aumento degli spostamenti in bicicletta e con mezzi pubblici stanno contribuendo a ridurre l’impatto ambientale, rendendo Bologna un esempio virtuoso di come una pianificazione urbana attenta possa portare a risultati rilevanti nel miglioramento della qualità della vita e della mobilità cittadina.

Impatti sulla qualità dell’aria e investimenti futuri

I progressi ottenuti con l’implementazione delle politiche di mobilità sostenibile hanno portato a miglioramenti significativi nella qualità dell’aria a Bologna. I dati forniti da Arpae, l’agenzia regionale per la protezione ambientale, mostrano una riduzione del 29,3% del biossido di azoto nella centralina di Porta San Felice rispetto alla media annuale del biennio precedente. Questo valore rappresenta il livello più basso degli ultimi dieci anni, evidenziando come interventi mirati possano avere un impatto diretto sull’inquinamento atmosferico, aspetto cruciale per la salute pubblica.

Il Comune di Bologna ha avviato un programma di investimenti volto a sostenere questa transizione ecologica, aumentando le risorse destinate alla mobilità e sicurezza stradale da 24 a oltre 27 milioni di euro. Una parte sostanziale di questi fondi, pari a circa 10 milioni di euro, è già stata impiegata per realizzare progetti chiave, mentre altri 9 milioni sono ancora in fase di realizzazione e 8 milioni sono in fase di progettazione. Questo piano include la messa in sicurezza di incroci e attraversamenti, insieme alla creazione di nuove piazze pedonali e scolastiche.

Un investimento strategico in infrastrutture idonee e in spazi urbani più vivibili non solo mira a facilitare la mobilità sostenibile, ma punta anche a migliorare la qualità della vita dei cittadini, creando un ambiente dove la sicurezza e la sostenibilità sono al centro delle politiche pubbliche. La sinergia tra sviluppo urbano e miglioramento ambientale, dunque, si configura come un obiettivo chiave per il futuro di Bologna, rendendo la città un esempio di come pratiche efficaci possano generare risultati positivi per la comunità e l’ambiente.