Bluesky: guida al passaggio da Twitter e confronto tra le piattaforme social

Cosa rende Bluesky unico: un confronto con Twitter

Bluesky emerge come una piattaforma social innovativa, nata dall’idea di decentralizzare l’esperienza utente, un aspetto distintivo rispetto a X. La creazione del AT Protocol, un framework open-source, consente agli utenti di gestire la propria identità, i follow, e i dati in un formato standardizzato applicabile alle diverse app social. Contrariamente a X, dove il controllo centralizzato limita la libertà dell’utente, Bluesky offre la possibilità di personalizzare le proprie esperienze, optando per gli algoritmi che regolano i feed. Le funzionalità di moderazione consentono anche agli utenti di attuare un maggiore controllo su quali contenuti visualizzare, rispondendo così a una crescente richiesta di autonomia e trasparenza dei dati.

Pur riprendendo elementi dell’interfaccia di X, come i post verticali che possono essere replicati e apprezzati, Bluesky introduce un sistema innovativo di personalizzazione dei feed che stimola la formazione di comunità più unite attorno a interessi comuni. La libertà di scelta nei contenuti e l’assenza di pubblicità rappresentano un ulteriore fattore attrattivo per gli utenti disillusi dalle politiche di moderazione di X, favorendo un ambiente più rispettoso e mirato alla comunicazione.

Differenze chiave tra Bluesky e X

Bluesky e X presentano differenze fondamentali che delineano due filosofie opposte nell’approccio alla gestione dei contenuti e all’interazione tra gli utenti. La prima e più evidente distinzione è la struttura decentralizzata di Bluesky, che ilude il concetto di controllo monopolistico applicato da X. Mentre Bluesky consente agli utenti di gestire i propri dati e le proprie esperienze, X rimane un ecosistema chiuso dove tutte le decisioni sulla moderazione e la visualizzazione dei contenuti sono centralizzate e controllate dalla piattaforma.

In Bluesky, gli utenti possono optare per una gamma di feed, inclusi quelli personalizzati, che riflettono le loro preferenze e interessi specifici. Al contrario, X offre solo alcune opzioni limitate tra il feed “Per te” e quello “Seguiti,” senza consentire agli utenti di influenzare l’algoritmo sottostante. Questa libertà di personalizzazione su Bluesky sta rapidamente guadagnando l’attenzione di utenti stanchi della rigidità di X.

Inoltre, la volontà di Bluesky di non integrare pubblicità o di utilizzare i dati degli utenti per addestrare modelli di intelligenza artificiale, come fa X, rivela un impegno per il rispetto della privacy e della trasparenza. Infine, il sistema di blocco di Bluesky, più tradizionale e mirato a ridurre le interazioni tossiche, contrasta con la recente deregulation di X, riflettendo un approccio più comunitario e protettivo nella gestione delle interazioni online.

Guida per passare a Bluesky da X

Per entrare a far parte di Bluesky, il processo di registrazione è semplice: basta utilizzare il proprio indirizzo email per creare un nuovo account. È possibile farlo direttamente sul sito ufficiale bsky.app oppure scaricando l’app dedicata disponibile sull’App Store o Google Play. La registrazione è rapida e intuitiva.

La migrazione da un account X a Bluesky risulta invece un po’ più complessa, poiché attualmente non esiste una modalità ufficiale per effettuare il passaggio. Tuttavia, è disponibile un’opzione alternativa tramite l’estensione Sky Follower Bridge, compatibile con i browser Chrome e Firefox. Questa estensione consente ai nuovi utenti di Bluesky di identificare gli account che seguivano su X, facilitando così la transizione.

Dopo aver installato l’estensione, è necessario essere connessi a Bluesky e visitare i propri seguiti o followers su X. L’estensione sarà in grado di raccogliere le informazioni necessarie e fornire un elenco di account corrispondenti a quelli seguiti in precedenza su X. È importante notare che X sta implementando misure per ostacolare questo tipo di “screen scraping”, rendendo incerta la durata della funzionalità di Sky Follower Bridge.