Blue Note porta il jazz sul Lago di Como con eventi esclusivi a Villa d’Este

Programma della rassegna “Jazz On Friday”

La rassegna “Jazz On Friday” si preannuncia come un’importante iniziativa che unisce la musica jazz all’incanto del Lago di Como. Partendo dal 22 novembre e proseguendo fino al 27 dicembre, gli amanti del jazz possono aspettarsi sei venerdì di concerti avvincenti presso la storica Villa d’Este. Questa manifestazione è parte del format Blue Note Off, concepito per portare l’essenza del noto jazz club milanese in luoghi d’eccezione.

Il programma è ricco di artisti di spicco, ognuno dei quali contribuirà a creare un’atmosfera unica, ricca di emozioni e sonorità. Il primo appuntamento vedrà il talentuoso pianista Francesco Cavestri, che si esibirà in un viaggio musicale attraverso la storia del cinema italiano. La sua proposta artistica sarà accompagnata da un doppio set live, garantendo così un’intensa esperienza musicale con due performance distinte alle 21:00 e alle 22:00.

Proseguendo nel calendario, il 29 novembre il palco sarà occupato da Stefano Signoroni & The MC Band, pronti a offrire uno spettacolo coinvolgente. Il 6 dicembre, Pepe Ragonese porterà sul palco un remix di groove e soul, fuso con il linguaggio jazzistico, per un appuntamento dal suono fresco e raffinato. Francesca Tandoi, prevista per il 13 dicembre, promette un’esibizione caratterizzata da un’incredibile energia swing, seguita il 20 dicembre da Dado Moroni, un’icona del pianoforte jazz italiano.

Infine, il 27 dicembre, il concerto gospel di GospeLTimeS completerà questa straordinaria rassegna, proponendo un repertorio emotivo di spiritual e traditional prevalentemente americano. Ogni evento della serie è aperto anche a chi non è ospite dell’hotel, con la possibilità di partecipare a serate indimenticabili all’insegna della musica jazz. Maggiori dettagli disponibili qui.

Artisti e performance

La rassegna “Jazz On Friday” si arricchisce di artisti di altissimo livello, che offriranno performance straordinarie, ciascuna con un’identità unica. Il primo appuntamento, in programma il 22 novembre, vedrà l’emergente pianista Francesco Cavestri esibirsi in un innovativo viaggio attraverso la storia musicale del cinema italiano. La sua formazione dal Conservatorio di Bologna, unita alla sua esperienza nella vivace scena musicale di New York, promette di regalare al pubblico un’esperienza intensa grazie a due set distinti.

Il 29 novembre, il palcoscenico accoglierà Stefano Signoroni & The MC Band, un ensemble noto per la capacità di comporre uno spettacolo vibrante e coinvolgente. La loro performance si preannuncia ricca di brani conosciuti, affiancati da canzoni più ricercate, creando così un’atmosfera di grande intrattenimento che attirerà jazzisti e appassionati del genere.

Il 6 dicembre sarà la volta di Pepe Ragonese: il suo stile fonde groove e soul con tonalità jazzistiche, permettendo al pubblico di gustare un sound fresco e moderno. Francesca Tandoi, programmata per il 13 dicembre, è apprezzata per il suo approccio energico e dinamico al pianoforte, la cui intensità ed eleganza sono state definite “un’esplosione di swing” da critici e appassionati.

Il 20 dicembre, il palco sarà dominato da Dado Moroni, un pianista di innegabile spessore che ha guadagnato fama internazionale. Le sue performance promettono di affascinare il pubblico con la sua maestria e il suo stile raffinato, frutto di innumerevoli collaborazioni con i grandi nomi del jazz mondiale. Infine, il 27 dicembre, il viaggio culminerà con un’interpretazione autentica della musica gospel da parte di GospeLTimeS, un ensemble che porta in scena un repertorio di spiritual e traditional, in grado di trasmettere l’anima profonda della tradizione musicale afro-americana.

Ciascun evento è progettato per trasportare gli spettatori in un mondo sonoro ricco di emozioni, interazioni e storie musicali, offrendo un’opportunità unica di vivere il jazz nelle sue forme più autentiche. Per informazioni e prenotazioni, visitare il sito ufficiale di Villa d’Este.

Location incantevole: Villa d’Este

Villa d’Este, situata sulle rive del Lago di Como, rappresenta una delle destinazioni più prestigiose e suggestive d’Italia. Questo hotel a cinque stelle non solo offre ospitalità di lusso, ma si distingue anche per la sua bellezza architettonica e per gli incantevoli giardini che la circondano. La location è il contesto perfetto per ospitare la rassegna “Jazz On Friday”, che avrà luogo in una cornice che esalta ogni nota musicale grazie a un’acustica d’eccezione.

La storicità della villa, risalente al XVI secolo, si fonde armoniosamente con elementi moderni, creando un’atmosfera che cattura l’essenza del jazz in tutte le sue sfumature. Gli ospiti potranno godere della vivace scena jazzistica in un ambiente che evoca i leggendari jazz club newyorkesi, mentre sorseggiano cocktail realizzati dai barman esperti di Villa d’Este. Ogni venerdì sera, la villa si trasformerà in un palcoscenico per talenti locali e artisti internazionali, per offrire serate indimenticabili.

Ogni concerto si svolgerà dalle 21:00 alle 23:00, permettendo agli spettatori di immergersi completamente nell’esperienza musicale, prima e dopo gli spettacoli, grazie a una selezione di “bites” pensati per accompagnare la serata. La fusione tra la qualità musicale degli artisti e il prestigio della location promette di creare un evento davvero esclusivo, dove la bellezza del Lago di Como si unisce all’arte dirompente del jazz.

In questo contesto incantevole, Villa d’Este non rappresenta solo una location, ma diventa un punto di riferimento culturale per gli amanti della musica, un luogo dove suoni, sapori e visioni si intrecciano in un’atmosfera magica durante la stagione natalizia. Le serate di “Jazz On Friday” offriranno un’opportunità imperdibile per vivere la musica in un ambiente ricco di storia e charme, elevando l’esperienza a un livello superiore.

Dettagli degli eventi

La rassegna “Jazz On Friday” offre un’esperienza esclusiva di musica jazz nel suggestivo contesto di Villa d’Este, con eventi programmati ogni venerdì sera a partire dalle 21:00 fino alle 23:00. Ogni serata rappresenta un’opportunità unica per immergersi in atmosfere intense e coinvolgenti, caratterizzate da performance live di artisti di fama, il tutto accompagnato da una selezione accurata di cocktail e “bites” preparati dai barman dell’hotel.

Il primo concerto, che sarà inaugurato il 22 novembre, vedrà esibirsi Francesco Cavestri, un giovane talento emergente del pianoforte, che condurrà il pubblico in un viaggio musicale attraverso la storia del cinema italiano. Le sue due esibizioni, programmate alle 21:00 e alle 22:00, garantiranno un duplice approfondimento delle sue abilità poliedriche.

Il 29 novembre, Stefano Signoroni & The MC Band porteranno sul palcoscenico un’atmosfera vibrante e coinvolgente, garantendo serate di grande impatto emotivo attraverso un mix di brani iconici e canzoni più ricercate. Il 6 dicembre sarà invece il turno di Pepe Ragonese, che saprà fondere diversi stili, dalla musica soul al jazz, per un sound fresco e originale.

Il 13 dicembre, la pianista Francesca Tandoi offrirà una performance caratterizzata da uno swing travolgente, mentre il 20 dicembre, Dado Moroni, uno dei pianisti jazz più acclamati a livello internazionale, saranno protagonisti di un’esibizione che promette di incantare il pubblico con la sua padronanza artistica. Infine, il 27 dicembre, GospeLTimeS omaggerà la tradizione musicale afroamericana con un concerto dedicato al gospel, interpretando spiritual e brani tradizionali con una carica emotiva straordinaria.

Ogni evento è pensato per accogliere non solo gli ospiti dell’hotel, ma anche il pubblico esterno, offrendo la possibilità di vivere un’esperienza di grande fascino e qualità musicale. La consapevolezza che i posti sono limitati suggerisce di effettuare prenotazioni anticipate per garantire un’esperienza piacevole e senza intoppi. Per ulteriori dettagli e info sulle prenotazioni, è possibile visitare il sito di Villa d’Este o contattare direttamente la struttura.

Informazioni e prenotazioni

Per partecipare alla rassegna “Jazz On Friday” presso Villa d’Este, è fondamentale pianificare in anticipo la propria partecipazione, poiché i posti sono limitati. Ogni evento è aperto anche agli esterni, non solo agli ospiti dell’hotel, garantendo così la possibilità di un’esperienza musicale unica, immersa nel fascino e nella bellezza del Lago di Como. Pertanto, chiunque desideri fare parte di queste indimenticabili serate di jazz è invitato a effettuare prenotazioni tempestive.

Le serate si svolgeranno ogni venerdì, dal 22 novembre al 27 dicembre, con inizio alle 21:00 e conclusione alle 23:00. Gli amanti della musica potranno così dedicare un’intera serata all’ascolto di performance di artisti di fama, mentre si godono un’atmosfera tipica dei jazz club newyorkesi, inebriandosi di cocktail preparati dai talentuosi barman di Villa d’Este.

Per prenotazioni, è consigliabile visitare il sito ufficiale di Villa d’Este, dove sono disponibili ulteriori dettagli sulla rassegna, il calendario degli eventi e le modalità di acquisto dei biglietti. In alternativa, è possibile contattare direttamente l’hotel tramite i numeri forniti sul sito per ricevere assistenza personalizzata e rispondere a eventuali domande riguardanti l’accesso e le specifiche delle serate.

La rassegna “Jazz On Friday” si propone non solo come un’opportunità di svago, ma anche come un’esperienza culturale di alto livello, ideale per celebrazioni, sorti di incontri d’affari o semplicemente per trascorrere del tempo in compagnia di amici all’insegna della buona musica. Dunque, non perdere l’occasione di vivere il jazz in una location esclusiva come Villa d’Este, dove ogni nota risuona in un contesto di eleganza e storia.