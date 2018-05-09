Bloomberg lancia Crypto Index un nuovo indice crittografico con Novogratz
Bloomberg ha lanciato un indice di criptovaluta in collaborazione con Galaxy Digital Capital Management, una banca d’affari di beni digitali guidata da Michael Novogratz, ex gestore di hedge fund miliardario.
L’indice Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) ponderato in base alla capitalizzazione monitorerà le “prestazioni della porzione più grande e più liquida del mercato della criptovaluta”, in particolare seguendo bitcoin, ethereum, ethereum classic, monero, XRP, zcash, EOS, litecoin e dash, secondo un annuncio .
Le aziende hanno affermato in una dichiarazione che l’indice utilizza una “metodologia basata su regole e dati” derivata da fonti che entrambe le società hanno esaminato attentamente, sebbene non abbiano rivelato ulteriori dettagli.
“La mandria è in movimento”, ha detto Novogratz della partnership su Twitter. “Questo è un pezzo importante dell’architettura che i conti istituzionali devono considerare la crittografia come una nuova asset class”.
Bloomberg gestisce diversi altri indici relativi alla finanza tradizionale, compresi gli indici per l’indice a reddito fisso, la strategia, le materie prime e le principali valute legali globali.
“L’indice porta il nostro approccio rigoroso all’indice della costruzione ai criptati e fornirà agli investitori un benchmark trasparente per valutare le prestazioni del mercato più ampio”, ha dichiarato nel comunicato Alan Campbell, Global Product Manager di Bloomberg Indices.
