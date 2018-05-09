Bloomberg lancia Crypto Index un nuovo indice crittografico con Novogratz

Bloomberg ha lanciato un indice di criptovaluta in collaborazione con Galaxy Digital Capital Management, una banca d’affari di beni digitali guidata da Michael Novogratz, ex gestore di hedge fund miliardario.

L’indice Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) ponderato in base alla capitalizzazione monitorerà le “prestazioni della porzione più grande e più liquida del mercato della criptovaluta”, in particolare seguendo bitcoin, ethereum, ethereum classic, monero, XRP, zcash, EOS, litecoin e dash, secondo un annuncio .

Le aziende hanno affermato in una dichiarazione che l’indice utilizza una “metodologia basata su regole e dati” derivata da fonti che entrambe le società hanno esaminato attentamente, sebbene non abbiano rivelato ulteriori dettagli.

“La mandria è in movimento”, ha detto Novogratz della partnership su Twitter. “Questo è un pezzo importante dell’architettura che i conti istituzionali devono considerare la crittografia come una nuova asset class”.

Bloomberg gestisce diversi altri indici relativi alla finanza tradizionale, compresi gli indici per l’indice a reddito fisso, la strategia, le materie prime e le principali valute legali globali.

“L’indice porta il nostro approccio rigoroso all’indice della costruzione ai criptati e fornirà agli investitori un benchmark trasparente per valutare le prestazioni del mercato più ampio”, ha dichiarato nel comunicato Alan Campbell, Global Product Manager di Bloomberg Indices.

Giacomo Zucco Avatar

Giacomo Zucco

Direttore Plan B Network - Crypto Evangelist PhD, MBA, CPA, MD

QUI RISPARMI: CLICCA ORA! 

Giacomo è il direttore di Plan B Network. Ricopre inoltre il ruolo di advisor e investor per realtà leader del settore come OCEAN, Relai, Ark Labs, Twentytwo, Geyser, Lightning Ventures, Breez e LNP/BP. Dedica il suo tempo al supporto di progetti cruciali per il futuro di Bitcoin, agendo di volta in volta come educatore, consulente, imprenditore, maximalist o troll. In passato ha co-organizzato le conferenze Scaling Bitcoin e Understanding Bitcoin, ha favorito la nascita delle proposte OTS, BOLT e RGB e ha collaborato con GreenAddress (ora Blockstream Green), BHB Network e BTCTimes.Laureato in Fisica, ha lavorato per 4 anni in Accenture s.p.a. come Technology Consultant. Opera come freelance nel settore dell’innovazione tecnologica, con partecipazione alla fondazione di diverse startup.

Dall’inizio del 2014 si occupa in prevalenza di consulenza relativamente al protocollo Bitcoin e partecipa a diverse iniziative imprenditoriali legate alle tecnologie delle Cryptocurrencies e degli Smart Contracts: è partner della startup svizzera BitSource e dell’italiana CoinCapital.

Attivista su temi economici e fiscali, partecipa a diversi dibattiti su reti televisive nazionali italiane, e collabora con diverse testate nazionali italiane sia online che cartacee. Interessato alle tematiche dell’internazionalizzazione di impresa e della protezione del risparmio, è partner del network globale WM.

Areas of Expertise: Bitcoin Strategy, Lightning Network, LNP/BP Protocols, Blockchain Governance, Digital Assets Investing, Scalability Proposals (BOLT/RGB), Crypto Education, Venture Capital, Open Timestamps (OTS), Bitcoin Privacy.
giacomo.zucco@live.com
LinkedIn Instagram YouTube
