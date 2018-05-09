Bloomberg lancia Crypto Index un nuovo indice crittografico con Novogratz

▷ QUI RISPARMI: CLICCA ORA!

Giacomo è il direttore di Plan B Network. Ricopre inoltre il ruolo di advisor e investor per realtà leader del settore come OCEAN, Relai, Ark Labs, Twentytwo, Geyser, Lightning Ventures, Breez e LNP/BP. Dedica il suo tempo al supporto di progetti cruciali per il futuro di Bitcoin, agendo di volta in volta come educatore, consulente, imprenditore, maximalist o troll. In passato ha co-organizzato le conferenze Scaling Bitcoin e Understanding Bitcoin, ha favorito la nascita delle proposte OTS, BOLT e RGB e ha collaborato con GreenAddress (ora Blockstream Green), BHB Network e BTCTimes.Laureato in Fisica, ha lavorato per 4 anni in Accenture s.p.a. come Technology Consultant. Opera come freelance nel settore dell’innovazione tecnologica, con partecipazione alla fondazione di diverse startup.

Dall’inizio del 2014 si occupa in prevalenza di consulenza relativamente al protocollo Bitcoin e partecipa a diverse iniziative imprenditoriali legate alle tecnologie delle Cryptocurrencies e degli Smart Contracts: è partner della startup svizzera BitSource e dell’italiana CoinCapital.

Attivista su temi economici e fiscali, partecipa a diversi dibattiti su reti televisive nazionali italiane, e collabora con diverse testate nazionali italiane sia online che cartacee. Interessato alle tematiche dell’internazionalizzazione di impresa e della protezione del risparmio, è partner del network globale WM.