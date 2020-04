Come l’OMS combatte la Pandemia COVID-19 con le migliori piattaforme Blockchain nel mondo

Poiché l’epidemia di coronavirus si è diffusa in tutto il mondo e ha infettato oltre 7,87.000 e ucciso oltre 37.000 persone, l’Organizzazione mondiale della sanità ha deciso di lanciare la propria piattaforma basata su blockchain per l’informazione globale e il monitoraggio della pandemia di COVID-19.

IBM e Oracle hanno la responsabilità di sviluppare un hub di dati coronavirus per la blockchain dell’OMS. La piattaforma blockchain dell’OMS si assumerà la responsabilità di verificare la legittimità dei dati relativi alla pandemia di COVID-19 .

L’Organizzazione mondiale della sanità è emersa come agenzia specializzata delle Nazioni Unite. Ha la responsabilità della salute pubblica mondiale.

Secondo i rapporti, l’ OMS ha siglato un’alleanza con Oracle, IBM, Hacera e Microsoft per creare la sua piattaforma indipendente di condivisione dei dati sulla pandemia di coronavirus.

L’iniziativa sarà conosciuta come MiPasa che farà affidamento su Hyperledger Fabric. È probabile che la piattaforma aiuti a diagnosticare tempestivamente coloro che sono stati infettati da COVID-19.

I rapporti suggeriscono che MiPasa cerca di aiutare la condivisione di dettagli privati tra persone, funzionari pubblici e istituzioni sanitarie.

È probabile che la piattaforma emerga come una sorta di “autostrada dell’informazione” in cui i dati relativi alle persone infette da coronavirus letale verranno scambiati all’istante con le organizzazioni necessarie.

Nel frattempo, il sito web del progetto ha già affermato che le informazioni personali di ciascun individuo infetto rimarranno completamente confidenziali.

Il sito web del progetto ha dichiarato: “MiPasa può aiutare a monitorare e prevedere le tendenze epidemiologiche locali e globali e rilevare probabili portatori asintomatici fornendo grandi quantità di dati su percorsi di infezione e occorrenze a potenti processori di intelligenza artificiale in tutto il mondo”.

Varie importanti istituzioni sanitarie nazionali stanno pianificando di contribuire al progetto che potrebbe includere i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie negli Stati Uniti, in Cina, in Europa e nel Dipartimento della salute di Hong Kong, nel governo canadese e nella Commissione nazionale per la salute della Cina.

Per restare autonomi, è diventato imperativo rimanere a casa, mantenere il completo allontanamento sociale e avventurarsi solo in una situazione di emergenza.

Questi passaggi si dimostreranno estremamente utili nella tua lotta contro la diffusione del coronavirus.