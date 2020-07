VCTV: AGGIORNAMENTO SETTIMANALE LIVE STREAMING SULLA BLOCKCHAIN

Questa settimana, VCTV tratta argomenti importanti con ospiti importanti, come:

● Mohammed AlMajid – General Manager presso RentSher Saudi

● Irina S. Litchfield – Founding Advisor presso ABE Global

● Nancy Wang – Direttrice della California Technology Ventures

● Florian Denis – responsabile delle politiche presso l’Unità finanze digitali presso la Commissione europea (DG FISMA)

● Naomi Fried – Membro del comitato consultivo dell’industria presso ResApp Health

● Bruno Loreto – Managing Partner presso Terracotta Ventures

Tra le discussioni interessanti ci sono le conversazioni su un percorso di carriera che va dall’essere un receptionist a diventare un direttore generale in imprese commerciali.

Discutiamo del prossimo quadro normativo dell’UE sulle risorse crittografiche. Maggiori dettagli su: https://latoken.com/events/

Guarda questa settimana su VCTV:

● lunedì 6 luglio

16:00 UK: Discussione del panel: “Investimenti e pivot durante la pandemia: trasporto e catena di approvvigionamento”

17:30 UK: Keynote di Mohammed AlMajid, General Manager, RentSher Saudi “Il viaggio da un receptionist a un GM; Avventure di carriera e premi”



● Martedì 7 luglio

9:30 UK: Keynote di Chris H. Leeb

14:30 UK: Keynote di Irina S. Litchfield, Founding Advisor presso ABE Global “Creazione di mercati dei capitali globali”

16:00 UK: Startup Leaders ‘Club. Discussione del panel online dei leader ispiratori dell’innovazione e dei driver del cambiamento

17.15 UK: Discussione del panel: “Investimenti e pivot durante la pandemia: ospitalità e viaggi”



● mercoledì 8 luglio

13:00 UK: Roadshow online di LATOKEN: “Raccolta fondi nell’era di una pandemia”

16:00 UK: Discussione del panel: “Investimenti e pivot durante la pandemia: EduTech”

17:30 UK: Keynote di Nancy Wang, direttore di California Technology Ventures “Women in FinTech”



● giovedì 9 luglio

9:30 UK: Keynote di Jan CEYSSENS e Florian Denis, responsabile delle politiche presso l’unità di finanza digitale della Commissione europea (DG FISMA): “L’imminente quadro normativo dell’UE sulle criptovalute”

16:00 UK: Startup Leaders ‘Club. Discussione del panel online dei leader ispiratori dell’innovazione e dei driver del cambiamento

17:15 UK: Discussione del panel: “To The Stars and Beyond: Investing in Space & Deep Tech”

18:15 UK: Keynote di Naomi Fried, membro del comitato consultivo dell’industria presso ResApp Health



● Venerdì 10 luglio

13:00 UK: Keynote di Sierra Choi “The Great Reset: Closing the Gap on Wealth Disparity”

14:30 UK: Keynote di Bruno Loreto, Managing Partner, Terracotta Ventures

16:00 UK: discussione del panel + concorso Pitch: “Raccolta fondi nell’era di una pandemia”

18:15 UK: Startup Leaders ‘Club. Discussione del panel online dei leader ispiratori dell’innovazione e dei driver del cambiamento