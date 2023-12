Societe Generale emette Obbligazioni Verdi Digitali su Blockchain Pubblica di Ethereum

La Societe Generale, la terza più grande banca quotata in Francia, ha segnato un momento significativo nel mondo della finanza digitale. Lunedì, la banca ha annunciato di aver emesso la sua prima obbligazione verde digitale su una blockchain pubblica, un passo avanguardistico che dimostra il suo impegno nel costruire competenze nei servizi cripto​​.

Un’Iniziativa Innovativa nel Settore Finanziario

Questa transazione inaugurale consiste in obbligazioni senior non garantite per un valore di 10 milioni di euro (circa 10,87 milioni di dollari) con scadenza a 3 anni. Questa mossa rappresenta un importante passo in avanti nel mondo delle obbligazioni e delle criptovalute, unendo due settori in rapida evoluzione.

Il Sostegno di Grandi Investitori





AXA Investment Managers, il braccio di investimento della più grande compagnia di assicurazione francese AXA, e Generali Investments, equivalente per l’assicuratore italiano Generali, hanno sottoscritto completamente i token di sicurezza correlati, attraverso una collocazione privata. Questo supporto da parte di investitori di tale calibro sottolinea la fiducia nel valore e nella potenzialità delle obbligazioni verdi digitali.

Blockchain: Una Tecnologia Rivoluzionaria

La blockchain funziona come un registro digitale che registra la proprietà dei token. Sebbene la sua adozione non sia ancora diffusa, i sostenitori credono che possa rendere il trading più efficiente e trasparente. Le banche stanno investendo sempre di più nello sviluppo di titoli tokenizzati, noti anche come token di sicurezza o asset digitali, che rappresentano la proprietà di asset finanziari tradizionali come le obbligazioni.

Obbligazioni Verdi: Un Investimento Sostenibile

I proventi delle obbligazioni verdi sono destinati a essere spesi in progetti o attività con benefici ambientali, come l’energia rinnovabile e i trasporti a basso contenuto di carbonio. Questo aspetto sottolinea l’importanza crescente degli investimenti sostenibili nel settore finanziario.

Investimento Innovativo di AXA IM





AXA IM ha effettuato l’investimento nell’obbligazione verde digitale acquisendo e spendendo 5 milioni di euro del stablecoin denominato in euro di SocGen, EUR CoinVertible (EURCV). Questa mossa mostra l’intersezione tra le valute digitali e gli investimenti tradizionali, offrendo una nuova via per transazioni finanziarie innovative e sostenibili.

Un Passo Avanti per SocGen e il Settore

L’emissione dell’obbligazione verde digitale di SocGen, effettuata sulla blockchain pubblica Ethereum, segue il lancio della settimana scorsa da parte della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) del suo secondo bond digitale denominato in euro su una blockchain privata, in partnership con Goldman Sachs Bank Europe, Santander e SocGen. L’emissione è stata realizzata tramite l’unità cripto di SocGen, Forge.

In conclusione, l’emissione di obbligazioni verdi digitali da parte di Societe Generale rappresenta un significativo passo avanti nel settore finanziario, dimostrando come la tecnologia blockchain possa essere utilizzata per promuovere investimenti sostenibili e innovativi.