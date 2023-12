Scoperta una grave Vulnerabilità nei Contratti Intelligenti Web3 ecco Cosa Dobbiamo Sapere secondo Thirdweb

Introduzione alla Vulnerabilità Recentemente è stata scoperta una grave vulnerabilità in una libreria di codice open-source ampiamente utilizzata nei contratti intelligenti Web3. Questo problema è stato rivelato da Thirdweb, i creatori di un popolare toolkit di sviluppo Web3. Secondo quanto riferito da Thirdweb, la vulnerabilità era presente, ma non ancora sfruttata, in una serie dei loro contratti intelligenti pre-costruiti.

Impatto e Mitigazione La falla di sicurezza ha suscitato preoccupazioni in tutta la comunità Web3, poiché potrebbe avere impatti su vari contratti intelligenti, inclusi quelli utilizzati per la distribuzione di token fungibili e non fungibili. Per contrastare il problema, i proprietari dei contratti intelligenti devono prendere misure di mitigazione per i contratti pre-costruiti creati su Thirdweb prima del 22 novembre 2023. Il processo di mitigazione può includere il blocco del contratto, la creazione di uno snapshot e la migrazione a un nuovo contratto esente dalla vulnerabilità conosciuta.

La Natura della Vulnerabilità Thirdweb non ha divulgato la natura esatta della vulnerabilità, sostenendo che ciò potrebbe mettere a rischio la sicurezza di altri. Tuttavia, hanno fornito un elenco completo dei contratti interessati sul loro sito web di mitigazione, insieme a istruzioni dettagliate e strumenti per gli utenti che devono adottare misure immediate.

Reazioni e Misure dei Mercati NFT I mercati NFT, che utilizzano comunemente i contratti di Thirdweb per creare collezioni, hanno risposto rapidamente all’annuncio. Piattaforme come OpenSea, Coinbase NFT e Rarible, che hanno utilizzato contratti Thirdweb interessati in una serie di lanci, hanno preso passi pubblici per rassicurare gli utenti. Rarible, ad esempio, ha indirizzato i creatori dicendo che per chi ha lanciato su Polygon non c’è nulla da fare, mentre per i lanci su Ethereum verrà fornito un piano per la ridistribuzione dei token su un contratto sicuro.





Coinvolgimento di OpenSea e Misurazione del Problema OpenSea, in contatto con Thirdweb dopo la loro divulgazione, ha enfatizzato che la loro piattaforma stessa non è influenzata. OpenSea ha dichiarato che sta valutando come supportare le nuove collezioni migrate su di essa e ha sottolineato l’importanza per i proprietari di collezioni impattate di intraprendere azioni.

Continuazione: Analisi e Gestione della Vulnerabilità nei Contratti Smart Web3





La Risposta di OpenZeppelin OpenZeppelin, lo standard di blockchain sicuro le cui librerie potrebbero essere coinvolte nella vulnerabilità divulgata, ha fornito un resoconto preliminare per tranquillizzare la comunità Web3. Hanno concluso che il problema è intrinseco a un’integrazione problematica di specifici pattern, e non è particolare alle implementazioni contenute nella libreria di Contratti OpenZeppelin. Si impegnano a guidare lo sforzo per valutare chi nella comunità è interessato e a fornire strategie di mitigazione, seguendo le migliori pratiche per la sicurezza della comunità.

Impatto sullo Sviluppo e la Sicurezza di Web3 Questa scoperta solleva serie preoccupazioni riguardo la sicurezza nell’ecosistema Web3, specialmente considerando l’ampio utilizzo di contratti intelligenti in vari ambiti, da quelli finanziari a quelli legati ai NFT. Mentre i dettagli specifici della vulnerabilità rimangono nascosti per motivi di sicurezza, il problema sottolinea l’importanza di pratiche di sviluppo sicure e trasparenti nel campo emergente di Web3 e blockchain.

La Preoccupazione della Comunità e la Richiesta di Chiarezza La comunità Web3, inclusi sviluppatori, creatori e utenti, ha espresso frustrazione e preoccupazione per la mancanza di informazioni dettagliate riguardo alla natura della vulnerabilità. Questa incertezza ha generato un’ondata di domande e timori, soprattutto tra coloro che hanno progetti e collezioni NFT basate su contratti potenzialmente a rischio. La richiesta generale è quella di una comunicazione più chiara e di una rapida soluzione al problema.

Conclusioni e Prospettive Future In conclusione, mentre la vulnerabilità nei contratti intelligenti Web3 rappresenta una sfida significativa, offre anche un’opportunità per la comunità di rafforzare le pratiche di sicurezza e di sviluppo. L’attenzione si concentra ora sulle misure di mitigazione e sulle future divulgazioni di dettagli sulla vulnerabilità, con l’obiettivo di prevenire exploit e proteggere gli asset digitali e le infrastrutture Web3.