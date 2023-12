PINKO, LUXOCHAIN & TEMERA: IL NUOVO SISTEMA DI AUTENTICAZIONE DELLA LOVE BAG E DEL DIGITAL TWIN

Per celebrare la sua serie da record, PINKO ha presentato THE NEW LOVE BAG COLLECTION, la prima collezione nel settore della moda interamente coperta da Digital Twins, prodotta da Luxochain.

PINKO, a partire dalla stagione Primavera/estate 2023, sarà la prima azienda di moda ad immettere sul mercato un’intera linea – oltre 630.000 pezzi – contenente un sistema di autenticazione con un Digital Twin del prodotto.

Il sistema di autenticazione utilizzato da PINKO per garantire la tracciabilità e la sicurezza sarà esteso: collegando il numero di serie di un singolo prodotto a un cliente specifico, PINKO sarà in grado di scoprire qualsiasi fenomeno di mercato parallelo. Inoltre è stato integrato nel processo di autenticazione un “digital twin” -a non-fungible token (NFT) – che accompagna ogni prodotto e lo protegge ulteriormente attraverso l’uso della tecnologia blockchain.

A tal fine, i prodotti devono essere autenticati solo tramite il tag crittografico NFC di Temera, azienda di Beontag: posizionando uno smartphone vicino agli uccelli ricamati sul retro della borsa, apparirà un pop-up che consentirà ai clienti di iniziare il processo di verifica e autenticazione. L’intero percorso digitale è possibile anche grazie a Temera, con la sua piattaforma di customer experience T.journey.





Questo è un nuovo modo che permette a PINKO di lavorare sul processo e continuare ad aggiornarlo, sia per garantire che i clienti beneficino delle migliori misure di sicurezza attualmente sul mercato, sia per comunicare in modo più efficace con i clienti che acquistano la Love Bag utilizzando contenuti personalizzati ed efficaci relativi alla borsa che hanno scelto.

Per arricchire questo viaggio di scoperta, i clienti possono riscattare un Digital Twin della loro borsa come NFT collegato al prodotto e indissolubilmente legato ad esso. Il Digital Twin contiene un riferimento unico del prodotto stesso come immagine, descrizione, numero di serie, TAG UID, ecc.

Grazie al lavoro svolto da Luxochain, i dati per la creazione dei digital twin sono stati tutti tratti automaticamente dai sistemi di gestione del marchio e gli stessi Digital Twin vengono creati al momento della codifica della borsa: nasce così il primo grande progetto in cui un’intera produzione di un marchio è collegata a un digital twin di ogni singolo prodotto, per migliorare la customer experience anti-contraffazione e in linea

con le politiche del marchio Pinko, che ha sempre uno sguardo attento alle innovazioni digitali.

Si tratta di una soluzione innovativa, unica nel suo genere, in cui i team congiunti di Pinko, Luxochain, Temera e Polygon Labs hanno collaborato per la creazione di un progetto unico e proiettato nel futuro.

L’unione delle energie e delle innovazioni di tutti questi team ha creato il Digital Twin che non può essere separato dal prodotto fisico e di cui rappresenta una garanzia di autenticità e unicità, insieme al certificato di proprietà del prodotto stesso.

All’acquisto i clienti possono consultare il sito https://digitaltwin.pinko.com e scoprire che la Love Bag e il proprio Digital Twin sono indissolubilmente legati tra loro: il progetto conferma infatti la connessione tecnologica tra mondo fisico e digitale, per un futuro sempre più interconnesso.

Marco Ruffa, Marketing & Digital Transformation Director di PINKO, ha dichiarato: “Pinko ha sempre adottato un approccio pionieristico per sfruttare le nuove tecnologie. Grazie al Digital Twin, ci stiamo progressivamente muovendo verso il Digital Product Passport, offrendo ai nostri clienti una nuova dimensione di trasparenza e autenticità.”

Davide Baldi, CEO di Luxochain, ha aggiunto: “Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa insieme a Pinko. Finora abbiamo visto solo capsule collection nel settore della moda, mentre questo è un primo caso di applicazione tecnologica ad un’intera collezione, realizzata da un brand, per migliorare l’interazione con gli utenti. Il nostro obiettivo è proteggere la reputazione del marchio, creando un digital twin per ogni prodotto, migliorando sia i processi di fidelizzazione che quelli di ricompensa tra marchi e utenti finali. Attraverso LUXO Certified ©, qualsiasi acquirente può utilizzare il proprio smartphone per verificare l’autenticità di ogni prodotto e riscattare, dopo l’acquisto, il Digital Twin del prodotto registrato sulla blockchain, sia che l’abbia acquistato, in negozio, online o nel crescente mercato secondario.”

Sandeep Nailwal, co-fondatore di Polygon, ha dichiarato: “Legare i diritti di proprietà alla prova di autenticità è un modo efficace per dimostrare la proprietà digitale verificabile e garantire contro la contraffazione.”





I team di PINKO & Luxochain hanno annunciato congiuntamente un nuovo standard per la creazione di collezioni Digital Twins, diventando un simbolo di autenticità, non- contraffazione e innovazione digitale, ottenendo il pieno supporto da un marchio come Pinko per la creazione di questo progetto collaborativo.

About Pinko

PINKO, nata dall’idea dell’attuale presidente e amministratore delegato Pietro Negra e di sua moglie Cristina Rubini, è stata fondata alla fine degli anni ’80. Negli anni entrano a far parte dell’azienda anche le figlie Cecilia e Caterina, che lavorano rispettivamente nel Dipartimento Comunicazione e Creativo. PINKO è una risposta alle esigenze della moda di una donna indipendente, forte e sexy, consapevole della sua femminilità e determinata ad esprimerla in modi diversi, ma soprattutto attraverso la sua scelta di stile. Le collezioni si distinguono per il loro stile unico, eclettico, originale

e contemporaneo, di grande richiamo per le donne di tutto il mondo. L’impegno di Pinko a proteggere i clienti dai prodotti contraffatti è sempre stato una delle priorità principali. Per questo motivo, Pinko investe nelle migliori tecnologie di autenticazione ed è costantemente alla ricerca di nuovi sviluppi e innovazioni che possano contribuire ad ampliare la distanza tra prodotti autentici e quelli contraffatti.

About Luxochain

Luxochain è un’azienda Svizzera, con sede a Lugano, con esperienza di livello mondiale nella tecnologia blockchain e nella certificazione dei prodotti. La nostra missione è fornire sostenibilità, reputazione e autenticità nel mercato del lusso e garantire la proprietà di prodotti reali, creando certificati unici di autenticità e proprietà combinati con ciascun prodotto. Luxochain mira ad aumentare la consapevolezza del marchio e combattere il mercato della contraffazione. Luxochain registra i trasferimenti di proprietà dei beni, il cliente riceve un certificato di proprietà digitale, come se fosse il passaporto del prodotto stesso, con una garanzia di non riproducibilità. Luxochain offre un servizio agli utenti finali, proteggendoli nell’acquisto dei loro prodotti. Allo stesso tempo, lavora a fianco dei marchi di lusso, fornendo loro un sistema di trasparenza e fedeltà, nonché analisi e approfondimenti verso i loro clienti.