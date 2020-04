Perché la guerra al Coronavirus COVID-19 ha bisogno di più Blockchain per avere successo

La maggior parte delle nuove iniziative riguarda l’integrità, la previsione e il reporting dei dati e, sebbene tali sforzi siano altamente ammirevoli e necessari, dobbiamo anche essere consapevoli e distinguere quante di queste proposte sono effettivamente realizzabili, realistiche e non solo titoli di marketing per generare clic.

Nella scienza dei dati facciamo sempre fatica a garantire che i nostri dati di input siano di alta qualità e, nel caso di COVID-19, i sistemi di cui sopra hanno avuto un brutto inizio poiché tutti i dati disponibili al pubblico uscivano dalla Cina.

Mentre la Cina è piuttosto avanzata nella pianificazione ed efficiente nell’esecuzione della propria strategia di digitalizzazione e dell’iniziativa di pagamento elettronico in valuta digitale (DC / EP) , è emerso che la nazione aveva un programma diverso rispetto a rivelare la vera dimensione e scala della pandemia.

Pertanto, i dati sui pazienti e sulle malattie che hanno presentato ai paesi occidentali consistevano in numeri sottostimati o semplicemente falsi, e diversi leader di paesi hanno già espresso la loro delusione per questo fatto. In effetti, lo scenario “immondizia, immondizia” è il problema principale con l’applicazione della tecnologia blockchain in questi casi.

Quindi, cosa si può effettivamente fare per aiutare ad alleviare una crisi pandemica globale e l’imminente recessione?

Non ci sono due modi per aggirarlo: il 2020 sarà ricordato come una svolta nell’uso della tecnologia e nel miglioramento delle nostre capacità tecniche e creatività.

Quasi ogni azienda e individuo si trova di fronte all’opportunità di cambiare e adattarsi o di essere lasciato indietro poiché nulla sarà più lo stesso dopo aver riavviato l’economia globale, si spera tra qualche mese.

Stiamo assistendo a un aumento dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dei concetti di apprendimento automatico insieme alla blockchain e all’Internet of Things (IoT) al fine di creare applicazioni e servizi migliori e più efficienti.

Come accennato in precedenza, la blockchain non è la soluzione quando abbiamo a che fare con dati deboli e imprecisi in quanto non ha senso renderli immutabili, ma la tecnologia presenta molti vantaggi in termini di pagamenti, originazione di prestiti, identità digitali, soluzioni di tracciabilità e tracciabilità e le catene di approvvigionamento, come indicato nell’ultimo rapporto del World Economic Forum (WEF) sull’impatto di COVID-19 .

Concentrarsi sui pagamenti e sui servizi relativi ai pagamenti si rivelerà la ricetta vincente per il successo durante la navigazione nella recessione imminente. Come abbiamo visto all’inizio di questo mese, anche l’idea di un dollaro digitale si è fatta strada (e in seguito è stata rimossa) in nuove proposte del Senato e del Congresso .

La digitalizzazione del dollaro USA non è una nuova iniziativa, ma recentemente ha ripreso a farsi strada come un modo più rapido ed efficiente di distribuire denaro su larga scala e assicurarsi che i liberi professionisti e i lavoratori senza contanti che lavorano da casa vengano pagati in tempo.

Si noti che ciò non sostituirà le banconote in contanti ma integrerà l’emissione e la distribuzione di fondi.

I vantaggi per le transazioni CBDC al dettaglio e all’ingrosso riguardano sicurezza, flessibilità e trasparenza, mentre le linee di pagamento internazionali trarranno vantaggio da infrastrutture conformi alle normative.

Altri paesi come la Corea del Sud , la Svezia con l’e-Krona e il Giappone sono piuttosto avanzati nell’emissione di valute digitali delle banche centrali (CBDC). Anche la Bank for International Settlements (BRI) ha pubblicato un bollettino incentrato sul futuro di contanti e pagamenti, sottolineando che il coronavirus potrebbe essere trasmesso in contanti.

Mentre tali affermazioni sono altamente discutibili, dalla tabella seguente possiamo vedere che le banche centrali sono alle due estremità dello spettro, cercando di fidarsi delle banconote in contanti o sollecitando metodi di pagamento alternativi senza contatto.

È interessante notare che qui negli Stati Uniti abbiamo visto il più grande aumento settimanale delle banconote in circolazione dal dicembre 1999, quando la gente era in preda al panico per il bug Y2K:

Un altro caso d’uso per la tecnologia blockchain aziendale sarà nella gestione delle identità digitali mentre i paesi stanno producendo applicazioni di tipo track-and-trace per impedire la diffusione della pandemia. App simili hanno funzionato con successo già in Corea del Sud e gli Stati Uniti stanno adottando un approccio simile e monitorano i dati GPS, i passaggi delle carte di credito e i dati sulla posizione dello smartphone e controllano se il tuo percorso si è intersecato con quello di una persona infetta.

Questo, in parallelo con la nuova generazione di app sanitarie per il monitoraggio di condizioni di salute preesistenti, fornirà una base più solida per affrontare una pandemia simile, se si verifica in futuro.

Nel complesso, ci troviamo di fronte a condizioni completamente nuove da affrontare a causa della pandemia di COVID-19 che ha sorpreso il mondo. In questi nuovi ambienti dobbiamo implementare soluzioni rapidamente e su scala.

Problemi che non avevamo mai pensato prima, come come distribuire in modo sicuro denaro e aiuti finanziari alle persone in modo sicuro, stanno bussando alle nostre porte e hanno bisogno di attenzione immediata.

In un tale ambiente, la blockchain non è l’unica soluzione che stiamo sfruttando, ma viene utilizzata insieme a AI / ML per offrire visibilità e prevedibilità sufficienti alla diffusione e alla prevenzione di COVID-19.