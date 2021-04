Una coppia statunitense scambia gli anelli NFT durante la cerimonia di matrimonio

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Facendo una prima mossa futuristica, i dipendenti della società americana di scambio di criptovalute Coinbase si sono sposati scambiandosi anelli NFT digitali [token non fungibili] utilizzando i loro smartphone sulla blockchain.

Gli NFT, a somiglianza della criptovaluta, costituiscono codici univoci e possono essere memorizzati in libri mastri o portafogli Digi. Può comprendere qualsiasi oggetto in formato digitale come arte, videogiochi, canzoni, tweet, GIF, ecc.

La coppia di San Francisco Rebecca Rose e Peter Kacherginsky hanno utilizzato la blockchain di Ethereum per scambiarsi il token digitale “Tabaat” [termine ebraico per anello] come fedi nuziali virtuali dai loro portafogli di criptovaluta, con ciascuno degli anelli digitali memorizzati su Blockchain come prova di matrimonio. Kacherginsky è il principale ingegnere di sicurezza di Coinbase e la sposa Rose è una designer di prodotti per lo staff dell’azienda.

“La maggior parte delle persone si sposa in un luogo di culto religioso, su una spiaggia o in montagna. Peter e io non siamo la maggior parte delle persone. Ci siamo sposati sulla blockchain”, ha twittato Rose venerdì. “Oltre a una tradizionale cerimonia ebraica, volevamo rafforzare i nostri voti in modo più personale.

Poiché entrambi lavoriamo in Coinbase, Peter Kacherginsky [ora suo marito] ha scritto un contratto intelligente Ethereum per il nostro matrimonio che ha emesso opere d’arte digitali come token (NFT) per i nostri portafogli di criptovaluta “, ha continuato.

La #blockchain , a differenza degli oggetti fisici, è per sempre. È inarrestabile, impossibile da censurare e non richiede il permesso di nessuno. Proprio come dovrebbe essere l’amore. Cosa potrebbe esserci di più romantico di così? 7/7 pic.twitter.com/P0XC5uLjor – Rebecca Rose (@rgoldilox) 2 aprile 2021

Il nome del token è Tabaat, la parola ebraica per anello. Abbiamo memorizzato un’animazione dell’artista Carl Johan Hasselrot (@cjhasselrot) all’interno dei gettoni unici, che illustra due cose distinte che diventano una cosa sola, come nel matrimonio. #NFTArt 3/7 pic.twitter.com/5s8hLGbRdG – Rebecca Rose (@rgoldilox) 2 aprile 2021

Cerimonia ‘salvata su blockchain explorer’

La sposa ha informato che lei e suo marito hanno memorizzato l’animazione digitale dell’artista Carl Johan Hasselrot, simbolo di un anello, all’interno del gettone unico che illustra due cose distinte che diventano una cosa sola, come nel matrimonio.

I due dipendenti della società di scambio di criptovaluta hanno condiviso i loro voti “ rari ” il 14 marzo in una cerimonia digitale che è stata salvata su blockchain explorer mentre si assumevano impegni per tutta la vita l’uno con l’altro.

“Per noi, le immagini degli anelli digitali nascosti all’interno di questi NFT appariranno nei nostri portafogli di criptovaluta come un promemoria costante del legame permanente che rappresentano”, ha scritto Rose su Twitter. Ha rivelato che la coppia ha scambiato i gettoni per il matrimonio su blockchain a causa della sua incorruttibilità.

In precedenza, in modo simile, il CEO di Twitter Jack Dorsey lunedì ha venduto la versione digitale del suo primo tweet in assoluto per $ 2,9 milioni. Il suo tweet in cui si afferma “ho appena impostato il mio twttr” ha vinto un’offerta del CEO di Bridge Oracle Sina Estavi, secondo Valuables Marketplace.

I fondi ottenuti per il suo tweet venduto come token non fungibile (NFT) sono stati donati all’ente di beneficenza denominato GiveDirectly, una ONG di raccolta fondi per il subcontinente africano per affrontare gli impatti del COVID-19.