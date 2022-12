PUBLIC PRESSURE – La PIATTAFORMA MUSICALE WEB3 – INCASSA 2 MILIONI DI DOLLARI con la prima vendita di NFT Musicali

Il primo progetto NFT ufficiale di musica e giochi di Public Pressure in collaborazione con l’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) Moonsama , ha generato entrate per 2 milioni di dollari in pochi giorni dal suo debutto.

Public Pressure, che è stato originariamente lanciato nel 2015 come community e rivista online, è stato recentemente rinominato come piattaforma Web3, affermando di alimentare “una strategia di direct-to-fan giusta ed equa” per i creatori.

Per il suo primo progetto, Public Pressure ha collaborato con Moonsama per introdurre la musica come utility di gioco per la prima volta all’interno del metaverso di gioco Moonsama.

La raccolta NFT di POD comprendeva 3.333 NFT in edizione limitata venduti a un prezzo fisso di $ 600 ciascuno e conteneva brani musicali inediti di Merk & Kremont.

La collezione è andata esaurita “in pochi giorni”, secondo Public Pressure, generando vendite per 1,99 milioni di dollari.

Moonsama è un ecosistema NFT alimentato dalla tecnologia blockchain. Presenta raccolte NFT componibili, una gamma di risorse Web3 e mercati NFT.

Public Pressure ha dichiarato in un comunicato stampa di lunedì (5 dicembre) che Moonsama è la più grande comunità all’interno dell’ecosistema blockchain di Polkadot. Consente ai giocatori di acquistare NFT in piattaforma come utility.

La società ha collaborato con gli artisti di registrazione di Universal Music Group Merk & Kremont per creare una serie di “POD” o NFT contenenti brani che gli utenti possono utilizzare all’interno della piattaforma di gioco Web3.

Ogni brano del duo di DJ italiani sblocca speciali funzionalità di gioco o “potenziamenti” all’interno del multiverso Moonsama come l’immortalità, la velocità, le risorse, il rallentamento degli avversari o l’invisibilità.

I giocatori possono anche equipaggiare i propri personaggi con i POD, consentendo loro di riprodurre le canzoni acquistate all’interno del gioco

La piattaforma Web3 di Public Pressure è anche costruita su quella che dice essere la “blockchain eco-compatibile” Polkadot, nata da un’idea del fondatore di Ethereum e investitore di Public Pressure, Gavin Wood.

Si afferma che la blockchain abbia il consumo totale di elettricità e le emissioni di carbonio all’anno più bassi delle sei blockchain proof-of-stake (POS).

“Polkadot è la catena POS più robusta, modulare e sicura e unisce tutte le altre blockchain in una rete unificata per consentire la creazione di contratti intelligenti”, ha affermato Public Pressure a settembre.

“IL PIANO È QUELLO DI ATTRARRE PIÙ GIOCHI SULLA NOSTRA RETE CHE UTILIZZINO LE RISORSE DEL NOSTRO ECOSISTEMA. I POD NFT MUSICALI SONO IL MODO PERFETTO PER MOSTRARE L’UTILITÀ TRA PROGETTI E METAVERSE. IL PRIMO DEL SUO GENERE!” DONNIE BIG BAGS, MOONSAMA

Commentando l’alleanza, il fondatore di Moonsama, Donnie Big Bags, ha dichiarato: “Abbiamo già una comunità molto forte, di fatto la più grande nell’ecosistema Polkadot.

Tuttavia, ho osservato che nello spazio “Metaverso” ci sono molti progetti che gestiscono solo 50 persone alla volta sullo schermo, dando una sorta di atmosfera da città fantasma. Stiamo costruendo un ecosistema, non solo un progetto e vogliamo che sembri popolato”.

Bags ha aggiunto: “Il piano è quello di attrarre più giochi sulla nostra rete che utilizzano le risorse del nostro ecosistema. I POD NFT musicali sono il modo perfetto per mostrare l’utilità di progetti e metaverse incrociati. Il primo del suo genere!”

“COLLEGANDO IL MONDO DIGITALE E QUELLO FISICO, OFFRIAMO ALLE ETICHETTE E AGLI ARTISTI UNA NUOVA STRADA CON FORMATI INNOVATIVI PER LA LORO ARTE”. SERGIO MOTTOLA, LA PRESSIONE PUBBLICA

“Grazie alla collaborazione con Moonsama, stiamo portando per la prima volta la musica NFT nel Moonsama Metaverse e nelle comunità di gioco.

Collegando il mondo digitale a quello fisico, offriamo alle etichette e agli artisti una nuova strada con formati innovativi per la loro arte.

Il successo di questo lancio collaborativo conferma la nostra convinzione: il futuro del consumo di musica e cultura è su Web3″, afferma Sergio Mottola, Presidente di Public Pressure.