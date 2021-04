Cosa sono gli NFT e la Cryptoart?

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Parlare di gettoni non fungibili è difficile da evitare negli ultimi tempi. Ma perché tutto questo trambusto? Cosa sono esattamente e quali applicazioni del mondo reale hanno? Demistificare questa criptovaluta nuova di zecca sarà la chiave per integrarla e garantirne il successo a lungo termine.

La prossima tecnologia futuristica di cui tutti parlano sono i token non fungibili (NFT). Questa unità di dati, posizionata in un libro mastro digitale o blockchain, sembra aver permeato tutti i ceti sociali.

Alla fine di marzo, Saturday Night Live ha trasmesso un video rap comico – parodiando la canzone di Eminem, Without Me – in cui Pete Davidson spiega agli spettatori come funzionano gli NFT. La clip ha già raccolto oltre due milioni di visualizzazioni su YouTube. All’inizio di aprile, due dipendenti di Coinbase hanno suggellato i loro voti nuziali scambiandosi NFT , sostenendo che i regali sarebbero durati più a lungo di qualsiasi anello che avrebbero potuto darsi l’un l’altro. Appena una settimana dopo, il chief brand officer di Playboy ha annunciato l’intenzione di scavare nella libreria di immagini di riviste classiche della società di lifestyle e di rilasciare oggetti da collezione di crypto artwork come NFT.

La velocità con cui si muove lo spazio NFT è davvero sconvolgente. Secondo il rapporto NFT 2020 , il mercato NFT è cresciuto del 299% nel 2020, raggiungendo un valore totale di circa $ 250 milioni. Nel 2021, il mercato è destinato a continuare a crescere rapidamente e probabilmente diventerà uno dei principali motori dell’attività economica nell’arena digitale.

Con questi sviluppi in mente, è tempo di fare il punto su come siamo arrivati qui, chiederci come la tecnologia stessa possa essere applicata utilmente nel mondo reale ed esplorare alcune delle potenziali complicazioni associate alle NFT, incluso il loro elevato consumo di energia, proprietà diritti, tasse sui venditori e bolla speculativa.

Cosa sono gli NFT?

La fintech per carte all-in-one Curve ha recentemente sfruttato la mania della NFT mettendo all’asta cinque opere d’arte digitale per beneficenza. Il fondatore e CEO di Curve, Shachar Bialick, ha dichiarato: “Gli NFT promettono genuina di cambiare il modo in cui pensiamo alla proprietà e al godimento dell’arte come esperienza puramente fisica”.

Allora, cos’è un NFT? Un NFT è un’unità di dati, posizionata su una blockchain. Ogni NFT può rappresentare un unico oggetto digitale o fisico, quindi non è fungibile, cioè non è intercambiabile. In poche parole, questi token digitali rappresentano certificati di proprietà per risorse fisiche o virtuali. In quanto tali, gli NFT sono spesso collegati a file digitali collezionabili, comprese opere d’arte originali, canzoni o video.

Avendo recentemente lanciato una piattaforma che aiuta i mercati ad accettare pagamenti con carta di credito e criptovaluta per i loro NFT, anche la società fintech Circle sta guadagnando terreno sull’hype. Jeremy Allaire, CEO di Circle, ha dichiarato: “Questa non è solo una tendenza importante e preziosa per i mercati e i creatori, ma rappresenta un’incredibile domanda da parte dei clienti – per oggetti da collezione, opere d’arte, momenti e davvero tutto ciò che può essere tokenizzato sulla blockchain”.

Come funzionano gli NFT?

Quando viene acquistato un NFT, la transazione viene eseguita attraverso una rete di computer che conservano un record digitale di tutti gli scambi mai eseguiti per quel token specifico. Questa rete decentralizzata viene spesso definita blockchain, che garantisce che ogni computer coinvolto sia d’accordo con qualsiasi modifica al libro mastro, come nel caso dei documenti cartacei, ad esempio quando un’auto viene scambiata. Quando un proprietario di NFT vende il proprio token, viene generato un nuovo certificato per il nuovo proprietario, confermando così l’autenticità dell’articolo.

Questo processo garantisce la massima sicurezza durante il trading di NFT.

Cos’è la cryptoart?

Allora, perché gli NFT sono così attraenti per acquirenti e venditori di opere d’arte?

Privi di una forma tangibile, gli NFT sono molto liquidi, pur essendo unici, rendendoli adatti per il commercio di tutti i tipi di oggetti da collezione, comprese le auto classiche e gli orologi, nonché l’arte.

Le opere d’arte collegate a un NFT, tramite metadati unici, sono note come cryptoart e stanno guidando l’interesse per la comproprietà dell’arte. “Tradizionalmente, l’arte è stata meno liquida di altri oggetti da collezione”, ha detto Andrea Seminara, CEO della società di asset management, RedHedge, in un’intervista a Finextra. “Le auto d’epoca, ad esempio, possono essere facilmente acquistate e vendute tramite un concessionario. Il commercio di arte preziosa, d’altra parte, è più complicato. Tuttavia, grazie agli NFT, gli artisti possono ora vendere le percentuali del loro lavoro digitalmente, a qualsiasi numero di acquirenti, con maggiore facilità “.

La società di gestione patrimoniale di Seminara sta portando avanti questa idea attraverso la sua partnership con London Trade Art, su un progetto innovativo che facilita il commercio di arte tramite NFT. E, proprio come qualsiasi altro mercato secondario, Art Exchange di London Trade Art consente alle persone di acquistare e vendere contratti di crittografia online.

Se un’opera d’arte viene acquistata da più di un acquirente, un garante di terze parti conserverà e manterrà l’opera, facilitando il possesso tra i suoi proprietari per una parte dell’anno pari alla loro quota individuale. Questo modello consente alle persone di diversificare i loro portafogli in oggetti da collezione, senza richiedere loro di acquistare interi pezzi.

Fino ad ora, il mercato dell’arte è stato dietro a molti altri settori, in particolare ai servizi finanziari, in termini di innovazione tecnologica ”, ha affermato Seminara. “Oggi, una casa d’aste d’arte può sembrare la sala delle contrattazioni di una borsa valori negli anni ’90. Tuttavia, impiegando NFT per vendere opere d’arte digitali e fisiche, il settore dell’arte può modernizzarsi e democratizzarsi. Questo è un nesso di opportunità per i servizi finanziari e le sfere artistiche “.

Quali sono alcuni dei problemi che circondano gli NFT?

1. Sostenibilità

Forse una delle transazioni crittografiche più discusse negli ultimi tempi è la vendita della collezione di cortometraggi dell’artista musicale canadese Grimes, prodotti da lei e da suo fratello. I video collegati a NFT sono stati venduti per l’incredibile cifra di 6 milioni di dollari.

Questa pietra miliare nell’emergere delle NFT solleva una questione importante sul loro impatto ambientale. Secondo un calcolatore dell’impronta di carbonio di una criptoarte recentemente defunto, inventato dall’artista Memo Akten, la vendita della raccolta di video di Grimes ha consumato la stessa quantità di energia che un cittadino medio dell’UE avrebbe consumato in oltre tre decenni.

“L’elevato consumo di energia di una transazione NFT è una preoccupazione”, ha affermato Seminara. “Ma qui sta l’effetto strabiliante della sostenibilità: una soluzione crea un’altra sfida. Per contrastare questo problema, gli acquirenti regolari di NFT potrebbero dover praticare la compensazione del carbonio “.

In effetti, con l’aumentare del volume delle transazioni NFT, sarà necessario affrontare questo problema e identificare fonti di energia più verdi.

2. Diritti di proprietà

Chiaramente, l’industria musicale è diventata una sorta di campo di battaglia quando gli NFT sono venuti alla ribalta. La questione della proprietà dei diritti quando si tratta di una vendita di musica collegata a NFT è un argomento controverso tanto quanto l’energia consumata dalla transazione.

Ad aprile, un articolo del Guardian ha sottolineato che “nonostante la chiara tracciabilità, rimane un’enorme incertezza su come i diritti e la proprietà dei creatori originali – dai cantautori e produttori ai musicisti di sessione – si applicano a una vendita NFT che include la musica”.

In effetti, ultimamente c’è stato un numero crescente di controversie all’interno dell’industria musicale, per cui gli artisti hanno cercato azioni legali contro i venditori della loro musica collegata a NFT. La difesa comune dei venditori è che, in effetti, l’esperienza di possedere la versione originale della canzone viene venduta, al contrario dei diritti di proprietà stessi.

Si tratta di acque inesplorate per gli avvocati della musica e sta diventando sempre più difficile per gli artisti affrontare la questione. Forse l’industria ha bisogno di normative più severe che obbligano i venditori di musica collegata a NFT a definire i termini precisi di ogni transazione e dichiarare esattamente ciò che viene venduto. Questo può ovviamente essere applicato a tutte le vendite NFT.

3. Imposta sul venditore

I diritti di proprietà non sono l’unico intoppo inaspettato associato al trading di cryptoart. È probabile che acquirenti e venditori di NFT rimarranno sorpresi da un forte carico fiscale il giorno delle tasse.

Si dice che Mike Winkelmann, che a marzo ha venduto la sua opera d’arte, chiamata I primi 5.000 giorni, tramite NFT per la cifra record di 70 milioni di dollari, dovrà affrontare tasse dell’ordine di decine di milioni di dollari. Quando è stato informato della misura in cui sarebbe stato tassato sulla vendita, Winkelmann è rimasto scioccato.

Attualmente, il governo degli Stati Uniti considera la vendita di NFT allo stesso modo della vendita di azioni. Si tratta di una realizzazione di plusvalenze da investimento, e quindi soggetta a imposta sulle plusvalenze. Tuttavia, poiché anche le NFT sono collezionabili, sono tassate a un’aliquota ancora più elevata, del 28%.

Nel Regno Unito, sono state adottate misure per affrontare l’incertezza che circonda la tassazione NFT, con HM Revenue & Customs (HMRC) che pubblica le loro linee guida sulla tassazione delle criptovalute, il 30 marzo 2021. Il rapporto, Crypto Assets Manual , va in qualche modo a consolidando la guida precedente e fornisce una guida su come HMRC tasserà le transazioni di token di scambio di criptovalute che coinvolgono aziende e società, nonché ditte individuali.

Sebbene questo sia un passo positivo, dobbiamo ricordare che il Manuale delle risorse crittografiche è semplicemente la guida dell’HMRC sulla questione e non rappresenta ancora la legge, agli occhi del governo del Regno Unito.

Poiché le NFT diventano sempre più onnipresenti, le leggi fiscali dovranno essere rafforzate per infondere integrità nel mercato e dare fiducia ai trader NFT nel giorno delle tasse.

4. La bolla speculativa

Probabilmente uno dei problemi più seri che minacciano il successo a lungo termine delle NFT è la previsione che la tecnologia sia semplicemente una bolla speculativa.

Questa non è una preoccupazione marginale. Lo stesso Winkelmann ha recentemente affermato che la crittografia sta cavalcando una cresta di speculazioni e presto precipiterà in popolarità. Ha persino paragonato l’arte legata agli NFT ad altre tendenze blue-chip, che si comportano bene nel tempo, ma alla fine si sono esaurite.

Seminara non è d’accordo: “A differenza di Bitcoin, ad esempio, gli NFT non sono una bolla speculativa, perché possono essere collegati a opere d’arte veramente desiderabili, in un processo che fornisce un valore reale ad acquirenti e venditori. Quindi, mentre la tecnologia stessa può evolversi, l’idea di comproprietà artistica tramite NFT non farà che crescere “.

Solo il tempo dirà se questa bolla scoppierà.

Cosa ha in serbo il futuro per le NFT?

Grazie alla loro natura unica e non intercambiabile, gli NFT affrontano alcune delle sfide più grandi e di lunga data del mercato dell’arte, come l’autenticità e la comproprietà.

Il potenziale degli NFT, tuttavia, si estende oltre l’arte e potrebbe essere applicato allo scambio di qualsiasi esperienza o oggetto fisico o virtuale tokenizzabile.

Ma prima di allora, le NFT dovranno essere integrate e per farlo significherà affrontare alcune questioni impegnative, come l’elevato consumo di energia della criptovaluta, la questione dei diritti di proprietà e la tassazione dei venditori. Chiaramente, la crescita organica – con una regolazione misurata – sarà la chiave per l’ubiquità a lungo termine delle NFT.

Se le sfide possono essere affrontate con successo, un giorno potremmo vedere persone che comprano e vendono NFT dai loro telefoni cellulari, proprio come facciamo già tutti su Amazon.

Naturalmente, il percorso da seguire non è chiaro, quindi dobbiamo assicurarci che la mania della NFT sia orientata verso applicazioni che continuano a migliorare la vita delle persone e le aziende in senso più ampio.