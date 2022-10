bruciata l’opera d’arte di Frida Kahlo per trasformarla in un NFT

Il nome di Martin Mobarak potrebbe non suonare sconosciuto ad alcuni.

Bene, è stato oggetto di una controversia in corso dopo aver bruciato la sua rara opera d’arte presumibilmente Frida Kahlo, che era – ovviamente – valutata milioni di dollari – per trasformarla in un NFT.

Il Fantasmones siniestros di Kahlo è stato presumibilmente bruciato il 30 luglio 2022, nel mezzo di una festa di beneficenza celebrata a Miami, FL. L’opera d’arte da 10 milioni di dollari può essere vista bruciata sopra quello che sembra un bicchiere da martini in un video condiviso sui social media .

Secondo un post Instagram di Frida.nft , questo evento simboleggiava la trasformazione e la rivoluzione dell’arte e della carità.

“Questo atto profondo è stato fatto per i bambini sfortunati e malati, le donne maltrattate e altri meno fortunati in tutto il mondo per ricevere speranza”, si legge nel post mentre invitano le persone ad acquistare questa NFT in edizione limitata su www.fridanft.org .

Il “mondo dell’arte” reagisce dopo aver bruciato il lavoro di Kahlo

Questa pratica insolita ha indotto centinaia di persone a reagire negativamente, condannando le azioni di Mobarak.

Diversi utenti di Twitter e Instagram hanno condiviso le loro opinioni, affermando che questa attività ” è disgustosa ” e che ” le NFT dovrebbero essere bandite immediatamente “.

L’artista chicano e finalista del Pulitzer Lalo Alcaraz ha catalogato questa pratica come ” orribile “.

“Completa ignoranza. Un’acrobazia stupida e insensata che annienta un’opera d’arte inestimabile per “soldi”. Il fatto che ciò sia stato fatto negli Stati Uniti e in Florida peggiora tutto a causa dell’odio verso gli ispanici.

Per questa azienda retrograda, niente ti farà avere classe”, ha commentato un utente su un post Instagram di Frida.ntf .

Le autorità messicane indagano

Il 26 settembre 2022, l’Istituto Nazionale di Belle Arti del Messico (INBAL, con il suo acronimo in spagnolo) ha condiviso una dichiarazione ufficiale in cui si stabilisce che l’entità non riceverà alcuna donazione dall’uomo d’affari milionario.

L’autorità messicana ha anche condiviso un’indagine in corso per raccogliere informazioni importanti che potrebbero chiarire se il pezzo bruciato fosse un’opera originale o una riproduzione.

Secondo la legge messicana, la distruzione di un monumento artistico è considerata un crimine federale.