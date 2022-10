META QUEST PRO A $ 1500 il nuovo visore VR dedicato al metaverse: cosa c’è di nuovo

La società madre di Facebook, Meta il 12 ottobre ha presentato il visore per realtà virtuale Meta Quest Pro. Con un prezzo di $ 1500, questo auricolare di fascia alta è disponibile per il preordine sul Meta Store e in alcuni negozi al dettaglio. Sarà spedito ai consumatori a partire dal 25 ottobre.

Alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon XR2+, Meta Quest Pro ha 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Dispone di 10 sensori ad alta risoluzione, cinque all’interno dell’auricolare e cinque all’esterno, per consentire agli utenti di sperimentare una realtà mista a colori e un mondo virtuale.

Ha lenti a forma di pancake che piegano la luce più volte e riducono le dimensioni dell’auricolare. Sono presenti due display LCD, che utilizzano la tecnologia local dimming e quantum dot per colori più ricchi e vividi.

Meta Quest Pro è progettato con una periferia aperta, consentendo agli utenti di utilizzare la visione periferica per multitasking tra il mondo reale e quello virtuale. Nella confezione sono inclusi blocchi magnetici della luce parziale, se l’utente desidera un’esperienza immersa.

Ha sensori per catturare le espressioni facciali e il tracciamento degli occhi. Se l’utente alza un sopracciglio, sorride o semplicemente fissa un contatto visivo con qualcuno, il suo avatar farà lo stesso per una migliore esperienza virtuale.

Venendo ai controller, i controller Meta Quest Touch Pro hanno tre sensori integrati in ciascun controller per tracciare la posizione degli utenti nello spazio 3D indipendentemente dal visore. Garantisce un tracciamento stabile tra le app VR supportate. Viene fornito con un sistema TruTouch Haptics e batterie ricaricabili.

Può essere caricato con la base di ricarica e l’alimentatore USB-C da 45 W in dotazione con Meta Quest Pro.

Oltre al lancio di Meta Quest Pro, Meta ha anche annunciato una partnership con Microsoft per portare dal prossimo anno nuovi strumenti di lavoro e produttività per Meta Quest Pro e Meta Quest 2, comprese le app per Microsoft Windows 365 e Microsoft Teams.

Include anche la possibilità di partecipare a una riunione di Teams tramite Meta Horizon Workrooms.

Meta ha rivelato che sta sviluppando Meta Horizon Worlds sul web per consentire agli utenti di visitare gli amici che si divertono in VR con l’aiuto di un telefono o di un laptop.

Presto consentirà loro di guardare i video di YouTube insieme in Meta Horizon Home.

La società ha anche annunciato che la prossima generazione di Meta Avatar sarà più espressiva, dettagliata e avrà tutto il corpo in VR. Mentre al di fuori della realtà virtuale, stanno portando gli avatar nella chat video, a partire da Messenger e WhatsApp, in modo che l’utente possa reagire senza accendere la fotocamera.

Insieme agli annunci, il colosso tecnologico americano ha condiviso anche aggiornamenti sui dispositivi futuri e sul metaverso .