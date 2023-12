La Rivoluzione 3D nel Metaverso: L’Ingresso di Meta, Epic Games e Unity nell’Alliance for OpenUSD

In un passo rivoluzionario per il futuro del metaverso, dodici importanti aziende tecnologiche hanno aderito all’Alliance for OpenUSD (AOUSD). Questa mossa mira a promuovere la descrizione universale di scene 3D (Universal Scene Description, USD) come uno standard aperto.

La Nascita dell’AOUSD e la Sua Visione

Fondata nell’agosto del 2023, l’AOUSD è un’organizzazione dedicata alla standardizzazione e allo sviluppo della tecnologia 3D “Universal Scene Description”. Il suo obiettivo è stabilire OpenUSD come uno standard internazionale e interindustriale, con specifiche scritte. Tra i membri fondatori figurano colossi come Pixar, Adobe, Apple, Autodesk e Nvidia, che hanno definito OpenUSD come il “HTML del metaverso”.

OpenUSD: Tecnologia di Descrizione di Scene 3D ad Alte Prestazioni

Sviluppato da Pixar, OpenUSD rappresenta una tecnologia di descrizione di scene 3D ad alte prestazioni. È progettato per garantire un’interoperabilità robusta tra strumenti, dati e flussi di lavoro. L’AOUSD si propone di rendere OpenUSD uno standard internazionale, favorendo la portabilità e l’interoperabilità su piattaforme software e dispositivi diversi.

Nuovi Membri e Crescita dell’Alleanza

L’adesione all’AOUSD di aziende di primo piano come Meta, Epic Games e Unity sottolinea l’importanza crescente dell’interoperabilità nei flussi di lavoro 3D. La domanda per un’interoperabilità efficace ha generato un notevole interesse nell’alleanza, portando a una significativa crescita. Oltre a queste, sono diventate “General Members” aziende come Cesium, Chaos, Foundry, Hexagon, IKEA, Lowe’s, OTOY, SideFX e Spatial

L’Impatto e il Futuro di OpenUSD nel Metaverso





L’adesione di importanti aziende tecnologiche all’AOUSD non è solo un traguardo significativo, ma segna anche una svolta per il futuro del metaverso. Con la standardizzazione di OpenUSD, si apre la strada a un ecosistema più coeso e interoperabile nel campo della realtà virtuale e aumentata.

La Roadmap Biennale dell’AOUSD

L’AOUSD ha pubblicato una roadmap biennale per definire le specifiche di base di OpenUSD. Il Gruppo di Lavoro sulla Specifica Core di AOUSD mira a stabilire come i dati a basso livello sono strutturati e interpretati. Questo assicurerà la portabilità e l’interoperabilità tra diverse piattaforme software e dispositivi. Si prevede che le specifiche core saranno finalizzate entro la fine del 2025.

Verso un Ecosistema del Metaverso più Integrato e Accessibile

Con OpenUSD come standard internazionale, il metaverso si avvicina a un ecosistema più integrato e accessibile. Questo standard aperto favorirà lo sviluppo di applicazioni e ambienti virtuali più ricchi e immersivi, apportando benefici sia agli sviluppatori che agli utenti finali. L’interoperabilità tra diverse piattaforme e dispositivi sarà fondamentale per realizzare il pieno potenziale del metaverso.

L’ingresso di Meta, Epic Games e Unity nell’AOUSD è un passo significativo verso l’evoluzione del metaverso. Con l’impegno verso la standardizzazione e l’interoperabilità, OpenUSD si configura come un pilastro fondamentale per il futuro della realtà virtuale e aumentata, aprendo nuove frontiere di innovazione e collaborazione.