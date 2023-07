DUOMO 4.0: LE NUOVE ESPERIENZE DI REALTÀ VIRTUALE E DI REALTÀ AUMENTATA

ALLA SCOPERTA DEL SIMBOLO DI MILANO NEL MONDO. PRENOTABILI DA OGGI SUL SITO DUOMOMILANO.IT SPECIALI TOUR, IN DIALOGO CON LE PIÙ AVANZATE TECNOLOGIE.

Il Duomo di Milano 4.0: La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano offre a tutti i visitatori del Complesso Monumentale due nuove straordinarie opportunità digitali, per rendere aperti e innovativi i percorsi alla scoperta della Cattedrale, simbolo della città nel mondo, e della sua storia, attraverso esperienze fruibili dal grande pubblico, in dialogo con la tecnologia.

A partire da oggi, infatti, tutti i visitatori, attraverso il sito ufficiale duomomilano.it e le biglietterie del Complesso Monumentale, potranno prenotare una straordinaria esperienza virtuale per esplorare la Cava di Candoglia, sorgente della Cattedrale, attraverso appositi visori disponibili presso il Museo del Duomo o godere di una speciale visita guidata immersiva indossando degli smartglass che, grazie alla tecnologia della realtà aumentata, daranno forma a immagini e video in accompagnamento al percorso.

Un sentiero digitale reso possibile anche grazie al contributo di Fondazione Cariplo e al sostegno di American Express.

Pronti a partire?

Dichiara Fedele Confalonieri, Presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano: «Con il superamento dell’emergenza pandemica, il Duomo, in questo 2023, si sta confermando come luogo di visita privilegiato per chi arriva in città. Le nostre proposte di valorizzazione, tuttavia, si rivolgono sempre sia ai turisti sia ai cittadini di Milano, poiché siamo convinti che solo partendo da questa dimensione di “casa dei milanesi”, sia possibile comprendere il racconto di una storia che si rinnova da 636 anni. Le iniziative che presentiamo oggi rappresentano un’ulteriore tappa di quel percorso digitale che abbiamo intrapreso per rendere sempre più accessibile la storia del Duomo, con le sue 3.400 statue, i suoi innumerevoli progetti di facciata, le 15.800 canne del suo organo.

Un saluto particolare al prof. Ferruccio Resta che oggi ha accolto il nostro invito ad intervenire con una propria riflessione su un tema complesso e articolato quale quello della tecnologia al servizio della cultura. Ringrazio quanti sostengono con il proprio contributo le iniziative della Veneranda Fabbrica, in questo caso Fondazione Cariplo e American Express, confermando una storia di generosità privata che, da sempre, fa parte della tradizione del Duomo».

«Quando la tecnologia si pone al servizio dell’uomo e della cultura, si generano sorprendenti potenzialità che possono perfino permettere di ricreare l’ambiente della Cava di Candoglia a cento chilometri di distanza da essa o aiutare ogni visitatore a immergersi nella realtà della nostra Cattedrale con occhi nuovi. Il nostro sguardo a ciò che ci circonda, in una consapevolezza che può nascere solo da un approccio critico e ragionato, ci invita dunque a misurarci con la realtà in una dimensione che sia realmente “immersiva”.

Ringrazio quanti hanno reso possibile questi progetti e in particolare quanti hanno lavorato sui contenuti delle due esperienze, realizzati in sintonia con l’Area Cultura della Veneranda Fabbrica. Colgo l’occasione, in particolare, per ribadire il mio ringraziamento a Fondazione Cariplo e ad American Express per l’attenzione riposta nelle nostre iniziative, il cui contributo ha permesso anche il rinnovo di alcuni spazi del Museo del Duomo, con l’allestimento della nuova aula didattica destinata ai servizi educativi» – sono le parole di Mons. Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo e Direttore dell’Area Cultura della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

«Siamo da sempre vicini alla Fabbrica del Duomo, nelle numerose attività che svolge nel promuovere la visita di questo simbolo conosciuto in tutto il mondo. Lo abbiamo fatto, ad esempio per il Museo del Duomo e il riallestimento dell’Archivio della Veneranda Fabbrica. L’obiettivo di fondo che anima l’azione di Fondazione Cariplo è di offrire occasioni di cultura ad un pubblico sempre più ampio e differenziato; molto spesso l’intento è di avvicinare alla cultura chi ne rimane escluso, o non ha possibilità di accesso. In questo caso, la Fabbrica del Duomo porta il visitatore nel futuro, con tecniche di immersione visiva all’avanguardia. È un modo ulteriore per coinvolgere ed avvicinare persone ad un luogo che rappresenta una parte importantissima della storia della città» ha detto Claudia Sorlini, Vice presidente della Fondazione Cariplo.

«American Express sostiene con entusiasmo la città di Milano con diverse iniziative volte a valorizzarne la bellezza e a promuovere l’attrattività turistica a livello internazionale», afferma Maria Pina Carai, Director, Head of Client Management Global Merchant Services di American Express. «Supportare la Veneranda Fabbrica del Duomo nei suoi innovativi percorsi di visita rispecchia la nostra volontà di esaltare il patrimonio artistico-culturale del nostro Paese, supportare il processo di trasformazione digitale e di restituire valore alla comunità locale, stimolando, attraverso il nostro ecosistema, un turismo di qualità in grado di attrarre i turisti di tutto il mondo».

ALLE ORIGINI DEL DUOMO. ESPERIENZA DI REALTÀ VIRTUALE ALLA SCOPERTA DELLE CAVE DI CANDOGLIA Visitare

il Complesso Monumentale del Duomo di Milano è un’esperienza unica ed emozionante. La Cattedrale, le sue meravigliose Terrazze e il Museo accolgono ogni anno milioni di visitatori attratti da una secolare storia ricca di fascino. Ma dove si trovano le sorgenti vive del marmo impiegato per la costruzione e manutenzione del Duomo sin dal 1387?

Il monte da cui proviene il marmo di Candoglia è situato a quasi 100 km da Milano, una distanza che da oggi è possibile colmare grazie a un’esperienza di realtà virtuale sviluppata dalla Veneranda Fabbrica in collaborazione con AnotheReality, con il contributo di Fondazione Cariplo e il sostegno di American Express: indossa il visore e vivi un emozionante viaggio alla scoperta della Cava madre senza uscire dagli spazi del Museo del Duomo!

In pochi secondi ti ritroverai nel cuore della Val D’Ossola e potrai ammirare un panorama mozzafiato, meravigliandoti davanti al cielo azzurro di Candoglia. Scoprirai le origini di questo luogo incantevole e quali sono i passaggi più delicati della lavorazione della pietra, seguendo da vicino l’esperienza unica del distacco del marmo, ma non solo. Potrai diventare tu stesso un abile scultore! Vivrai anche l’esperienza vertiginosa di una passeggiata sospesa su una piattaforma un tempo utilizzata per la movimentazione dei blocchi, a oltre 20 metri di altezza.

Sei pronto? Stupisciti insieme agli altri utenti, vivi un’esperienza di realtà virtuale immersiva a 360°, che ti lascerà senza fiato.

Lorenzo Cappannari, CEO di AnotheReality dichiara: «Con il progetto realizzato per la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano abbiamo voluto dimostrare ancora una volta le infinite possibilità che legano le soluzioni di Realtà Virtuale e il mondo della cultura e della storia. Come ho sottolineato più volte, conoscere e imparare attraverso un’esperienza diretta permette di vivere emozioni altrimenti difficilmente esperibili. E oggi, grazie al programma di VR che abbiamo realizzato per il Duomo, non solo è possibile camminare e osservare da vicino l’incredibile Cava di Candoglia, da cui è stato ricavato il marmo per costruire la chiesa più grande d’Italia, ma anche avvicinarsi alla storia della Cattedrale milanese in un modo inedito e coinvolgente. Grazie a questa nuova esperienza guidata immersiva, infatti, ogni visitatore potrà vivere l’emozione di un viaggio a quasi 100 km da Milano, senza tuttavia spostarsi dal centro della città».

L’esperienza, disponibile anche in lingua inglese, è prenotabile sul sito ufficiale duomomilano.it al costo di € 6,00*. Per partecipare all’esperienza, della durata di 10 minuti, è necessario essere in possesso di un biglietto di accesso al Museo del Duomo.

L’esperienza è fruibile a partire dall’età di 12 anni. I minorenni devono essere accompagnati da un adulto. Il visitatore deve presentarsi all’ingresso del Museo del Duomo (Piazza del Duomo, 12) 20 minuti prima dell’orario selezionato per l’esperienza e presentare la conferma di prenotazione per il ritiro del dispositivo. L’esperienza sarà fruita all’interno della Chiesa di San Gottardo in Corte, parte del percorso di visita del Museo.

DUOMO TIME WALK. ESPERIENZA DI REALTÀ AUMENTATA ALLA SCOPERTA DELLA CATTEDRALE

A partire da oggi e grazie alla collaborazione con ARt-Glass®, nasce oggi una nuova modalità per scoprire il Duomo, godendo della possibilità di una visita guidata immersiva impreziosita da una straordinaria esperienza immersiva, attraverso l’utilizzo della Realtà aumentata.

La realtà aumentata integra con un’immagine virtuale ciò che il visitatore vede attraverso gli smartglass, geo referenziandone la posizione e sovrapponendo simulazioni grafiche agli elementi architettonici e agli spazi che vengono osservati. La ricostruzione virtuale diviene così un sussidio per il visitatore al fine di migliorare la comprensione del sito in cui si trova.

Sarà così possibile ammirare l’Area Archeologica del Duomo di Milano, con il Battistero di San Giovanni alle Fonti, attraverso una ricostruzione che ci condurrà fino all’età di Ambrogio, scoprire il funzionamento della meridiana della Cattedrale o la salita della Nivola fino al Santo Chiodo, esplorando i volti e le facciate del Monumento nel corso dei secoli.

Gli smartglass che sono utilizzati per il progetto sono gli Epson Moverio BT-350, ergonomici e resistenti, progettati per essere indossati da un numero elevato di visitatori, anche con occhiali da vista, il cui display HD a 720p e un’elevata luminosità assicurano immagini nitide e colori vivaci.

L’esperienza, disponibile da subito anche in lingua inglese e, dal prossimo 28 luglio, anche in quelle tedesca e spagnola, è prenotabile sul sito ufficiale duomomilano.it al costo di € 10,00*. È necessario essere in possesso di un biglietto che permetta l’accesso al Duomo e all’Area Archeologica per poter fruire dell’esperienza, della durata di un’ora.

L’esperienza è fruibile a partire dall’età di 12 anni. I minorenni devono essere accompagnati da un adulto. Il visitatore deve presentarsi al banco audioguide posto all’interno del Duomo 10 minuti prima dell’orario selezionato per l’esperienza e presentare la conferma di prenotazione per il ritiro del dispositivo. È necessario lasciare un documento d’identità come deposito.

«Duomo Time Walk rappresenta un unicum e, senza dubbio, una delle più avanzate esperienze di Realtà Aumentata mai sviluppate nel settore dei Beni Culturali, – spiega Antonio Scuderi, ceo di Artglass e Capitale Cultura Group – perché in essa fondono molteplici dimensioni e sfide: il racconto di un luogo sacro e l’esigenza di comunicarne a tutti, nel modo più inclusivo e diretto, i valori unici. E ancora, la sperimentazione delle forme più avanzate della Realtà Estesa e dell’edutainment digitale e il rigore scientifico e storico che si deve a un monumento che racconta la nostra storia a tutto il mondo. La sinergia con tutto il team della Veneranda Fabbrica del Duomo è stata decisiva per affrontare e declinare queste sfide».

La partecipazione alle esperienze è soggetta a limitazioni e disponibilità orarie.

*più diritti di prevendita