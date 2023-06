Apple Vision Pro supporterà REC ROOM una delle app social più importanti della realtà virtuale

Vision Pro lunedì, il tanto atteso visore standalone capace sia di realtà virtuale che aumentata. Mentre il gigante tecnologico di Cupertino sembra enfatizzare le capacità AR di Vision Pro grazie alle sue telecamere passthrough a colori, includerà anche una delle app social più importanti della realtà virtuale, Rec Room.

Il lancio di Vision Pro da parte di Apple è ancora lontano: arriverà per la prima volta negli Stati Uniti all’inizio del 2024 al prezzo elevato di $ 3.500. Tuttavia, quali app la Fruit Company consentirà sull’indubbiamente molto curato Vision App Store lo dirà.

Come notato per la prima volta da UploadVR, tra questi ci sarà il gioco social VR di successo Rec Room, che finora condivide la compatibilità incrociata con SteamVR, Meta Quest, Meta PC VR, PSVR, PlayStation 4/5, Xbox, iOS, Android e standard monitor tramite Steam.

Rec Room è stata l’unica app VR nativa mostrata durante la parte del keynote in cui si parlava di app di terze parti, che stanno arrivando sulle cuffie tramite l’integrazione di Apple del motore di gioco Unity.

In particolare, Vision Pro non offre alcun tipo di controller di movimento, ma si basa invece sul tracciamento delle mani e degli occhi e sull’input vocale. In passato, Rec Room ha preso di mira principalmente i controller di movimento per l’input VR, tuttavia le app sono anche impostate per portare sulla piattaforma sia avatar a corpo intero che nuovi modelli di mani, il che apparentemente eliminerà le mani senza polso del gioco.