La Fondazione DFINITY e la Città di Lugano finanziano un incubatore per progetti Blockchain e Web3

La Fondazione DFINITY e la Città di Lugano lanciano un programma congiunto di incubazione informatica su Internet

La Fondazione DFINITY e la Città di Lugano hanno annunciato oggi il lancio di un programma congiunto di incubazione informatica su Internet con l’apertura ufficiale del WEB3 STARTUP INCUBATOR.

All’inizio di quest’anno, la Fondazione DFINITY e la Città di Lugano hanno stretto una partnership per promuovere l’innovazione e rafforzare l’ecosistema Web3 di Lugano. Ciò includeva l’integrazione di ckBTC nell’app MyLugano e la fornitura di 1 milione di dollari in sovvenzioni per progetti con sede a Lugano costruiti sull’Internet Computer (ICP).

Nella prima fase della partnership avviata a luglio, il Casinò di Lugano ha lanciato una raccolta NFT sull’ICP e da allora ha lanciato ckBTC sull’app MyLugano – ckBTC è supportato 1:1 da bitcoin e beneficia della rapidità e dei costi dell’ICP. efficaci capacità di transazione.

Nella fase successiva della partnership, DFINITY e la Città di Lugano si sono uniti per lanciare il programma di incubazione informatica su Internet per supportare gli imprenditori e le startup tecnologiche regionali.

I fondi verranno distribuiti in token ICP ed erogati una volta raggiunti i traguardi concordati. L’importo massimo per ciascun membro del gruppo è di $ 85.000, di cui $ 10.000 al momento dell’iscrizione, $ 25.000 alla presentazione di un MVP e due ulteriori esborsi di $ 25.000 ciascuno, soggetti all’approvazione del comitato di selezione.

I membri del gruppo che avanzano alla fase da $ 25.000 e non sono costituiti a Lugano devono costituire un’entità legale a Lugano per continuare con il programma Incubatore.

La Fondazione DFINITY, la Città di Lugano e la Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) hanno formato un comitato per selezionare il primo gruppo di beneficiari dei fondi Ee periodicamente si terranno 2 incontri in presenza al mese in SUPSI ed un Sync settimanale tra startup e mentor.

Il primo gruppo parteciperà a sessioni di mentoring dal vivo tenute dai rappresentanti DFINITY a Lugano. I progetti dell’incubatore visiteranno anche il quartier generale di DFINITY a Zurigo e avranno l’opportunità di incontrare e lavorare con la più grande operazione di ricerca e sviluppo nel settore blockchain. Il programma dell’incubatore consiste in un apprendimento autogestito e in revisioni periodiche tra colleghi, sé stessi e tutor nell’arco di sei-dodici mesi.

Dominic Williams, Fondatore e Chief Scientist della Fondazione DFINITY, ha commentato la notizia: “ La prossima fase di questa partnership con la Città di Lugano rappresenta un enorme passo avanti verso l’innovazione. Siamo entusiasti di lavorare con imprenditori e progetti decentralizzati che partecipano al programma dell’incubatore, fornendo loro gli strumenti necessari per costruire su Internet. Non c’è posto migliore per lanciare questo Programma Incubatore della Città di Lugano, che da diversi anni è in prima linea nell’adozione della blockchain .”

Michele Foletti, Sindfaco della Città di Lugano, ha dichiarato a sua volta: “Sono felice di annunciare che la DFINITY Foundation ha stretto un accordo con la Municipalità di Lugano per offrire fondi alle compagnie blockchain basate a Lugano. Siamo orgogliosi di supportare la comunità di sviluppatori locali e questa partnership è un passo in avanti importante nel cammino di Lugano in qualità di hub blockchain leader.“

Incubatore WEB3 di Lugano ha già scelto e finanziato i primi sei progetti.

Extensa

Una piattaforma software che combina il mondo della blockchain con quello della realtà aumentata. Permette agli utenti di caricare i propri asset onchain all’interno della realtà aumentata. Interfaccia intuitiva e adatta anche a chi sta muovendo i primi passi.

Digital Techne

Piattaforma chiavi in mano che permette di registrare e autenticare opere d’arte fisiche.

AELIG

Esperienza NFT per rendere l’arte digitale tangibile. Adotta schermi a basso consumo energetico per l’arte digitale e garantisce al tempo stesso l’autenticità e la proprietà di ogni opera d’arte.

Ristoratore digitale

SAAS modulare che include sito web, funzionalità e-commerce, sistema di gestione delle prenotazioni, gestione della cucina e anche i pagamenti. Tutto su ICP.

KBC

Concentrato sulla supply chain del caffè, con soluzioni innovative per il mercato internazionale di questa materia prima.

Wishinwell

Piattaforma che è concentrata sul mondo delle donazioni, imponendo una trasformazione digitale ad uno dei comparti più importanti per le società moderne. Trasparenza su blockchain per progetti di beneficenza.

I criteri per l’esame di una sovvenzione sono i seguenti:

Lo sviluppo avviene su Internet Computer.

La squadra è composta da due o più persone

La proposta si concentra sull’adozione nel mondo reale

La proposta sarà valida anche per cicli privati ​​di finanziamento dopo o durante le fasi successive del Programma Incubatore

I dettagli sulle condizioni specifiche, sui tempi di presentazione delle domande e su dove inviare le proposte sono disponibili nel SITO UFFICIALE.

Informazioni sulla Fondazione DFINITY:

La Fondazione DFINITY è un’organizzazione no-profit di importanti crittografi, informatici ed esperti di calcolo distribuito. Con la missione di trasformare il cloud computing in uno stato completamente decentralizzato, la Fondazione ha sfruttato la propria esperienza per creare il computer Internet e attualmente opera come uno dei principali contributori alla rete.

Informazioni sulla Città di Lugano:

Lugano è la capitale economica della Svizzera meridionale, strategicamente situata tra le aree metropolitane di Milano e Zurigo. Inserita in un contesto naturale e paesaggistico eccezionale, Lugano è il luogo ideale per vivere e lavorare. La città ospita un importante centro finanziario e vivaci centri farmaceutici, di commercio di materie prime e della moda, nonché un centro leader della tecnologia Web3. Dotato di tre università, Lugano è anche sede di istituti di ricerca e infrastrutture di livello mondiale, tra cui l’Istituto Dalle Molle per l’intelligenza artificiale (IDSIA) e il Centro nazionale svizzero di supercalcolo (CSCS).

Tra le città più sicure del Paese, Lugano offre una legislazione favorevole alle imprese, ottime infrastrutture e stabilità politica tipica della Svizzera, combinate con un tocco mediterraneo.