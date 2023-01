Il nuovo Siri potenziato dalla Ai di GPT-3 é giá una realtá

Il Potere dell’Intelligenza Artificiale: GPT-3 trasforma Siri in un assistente domestico sorprendentemente intelligente

L’intelligenza artificiale sta diventando sempre più prevalente nella nostra vita quotidiana, e un recente esempio di ciò è la creazione di un assistente domestico sorprendentemente intelligente utilizzando l’intelligenza di GPT-3 e la voce di Siri. Lo sviluppatore Mate Marschalko ha utilizzato l’app Scorciatoie di Apple, l’intelligenza di GPT-3 e un po’ di hacking per creare un assistente in grado di rispondere a domande piuttosto impegnative.

L’origine del progetto In un video pubblicato su Reddit, possiamo vedere Marschalko impartire comandi sempre più complessi al suo assistente. In un esempio, Marschalko dice: “Ieri ci ho messo un po’ ad addormentarmi. Hai qualche suggerimento per aiutarmi a dormire meglio?”

A questo, l’assistente risponde suggerendo un bagno caldo, leggendo un libro ed evitando la caffeina. In un altro esempio, Marschalko dice: “Nota che sto registrando questo video al buio, in ufficio. Puoi fare qualcosa al riguardo” e l’assistente accende prontamente la luce.

Il confronto con altri assistenti vocali Rispetto a Siri, Alexa e l’Assistente di Google, questo assistente fatto in casa sembra comprendere meglio domande complesse, ma risponde anche in un modo molto più simile a parlare con una persona reale.

La facilità di creazione dell’assistente Marschalko afferma che costruire questo assistente domestico intelligente è stato un compito abbastanza semplice. “Sono stato in grado di ottenere tutto questo semplicemente chiedendo a GPT-3 nel mio prompt di fingere di essere il mio assistente domestico, elencando gli oggetti nella mia casa, alcuni altri dettagli su ora e luogo, e poi gli ho chiesto di rispondere in modo strutturato , formato di dati categorizzati (JSON) che potrei quindi utilizzare per attivare i messaggi di controllo in HomeKit in una serie di istruzioni if..else in un’unica scorciatoia Siri”, ha scritto.

Istruzioni dettagliate per la creazione dell’assistente Sì, è un po’ laborioso (le istruzioni dettagliate sono qui, e richiede alcune conoscenze di programmazione di base, ma quasi chiunque può farlo in meno di un’ora (secondo Marschalko).

Il potere dell’Intelligenza Artificiale GPT-3

L’utilizzo di GPT-3 nella creazione di questo assistente domestico intelligente è un esempio delle potenti capacità di questo modello di linguaggio di deep learning di OpenAI. GPT-3 è stato addestrato su una vasta quantità di testo e ha la capacità di generare testo plausibile e coerente in una vasta gamma di contesti.

Ciò lo rende particolarmente utile per il natural language processing e l’elaborazione del linguaggio naturale.

L’importanza dell’Intelligenza Artificiale nell’IoT

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’Internet of Things (IoT) sta diventando sempre più comune e importante. L’integrazione di dispositivi IoT con l’intelligenza artificiale consente una maggiore interazione e automazione, rendendo la vita quotidiana più semplice e conveniente. Inoltre, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’IoT consente anche una maggiore sicurezza e una maggiore capacità di prendere decisioni in situazioni critiche.

In conclusione, la creazione di un assistente domestico sorprendentemente intelligente utilizzando l’intelligenza di GPT-3 e la voce di Siri è solo un esempio delle potenti capacità dell’intelligenza artificiale e del suo utilizzo in una vasta gamma di contesti. L’integrazione dell’intelligenza artificiale nell’IoT sta diventando sempre più comune e importante, e siamo ansiosi di vedere ulteriori sviluppi e innovazioni in questo campo.

