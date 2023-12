Gli Ordinals potrebbero essere bloccati dopo la scoperta di una vulnerabilità significativa nel codice di Bitcoin Core

Bitcoin Ordinals e il Vulnerabilità Blockchain: Un’Analisi Approfondita

La Vulnerabilità sfruttata dagli Ordinals Nel mondo di Bitcoin, una recente scoperta ha portato alla luce una vulnerabilità significativa nel codice di Bitcoin Core. Questa vulnerabilità, sfruttata attivamente da Bitcoin Ordinals e dai creatori di token BRC-20, permette di bypassare i limiti di dimensione dei dati imposti nelle transazioni.

Luke Dashjr, uno sviluppatore di Bitcoin Core, ha evidenziato come le iscrizioni utilizzate dagli Ordinals e dai BRC-20 bypassino questi limiti, agendo in pratica come spam sulla blockchain.

Profondità del Problema e Implicazioni Tecniche La problematica risiede nel fatto che, dal 2013, il codice Bitcoin Core consente agli utenti di impostare limiti sulla dimensione dei dati extra nelle transazioni. Tuttavia, le iscrizioni mascherano i loro dati come codice di programma, aggirando così questo limite. Questo bug è stato recentemente risolto nell’ultimo aggiornamento di Bitcoin Knots, una derivazione di Bitcoin Core con funzionalità meno testate o mantenute al di fuori del codice core.

Reazioni e Risposte della Comunità Questo aggiornamento ha suscitato diverse reazioni nella comunità. Un utente di X (precedentemente noto come Twitter) ha chiesto se gli Ordinals e i token BRC-20 “smetteranno di esistere” se la vulnerabilità viene risolta, ricevendo come risposta da Dashjr un chiaro “Corretto”. Tuttavia, le iscrizioni esistenti rimarrebbero.





Le Conseguenze della Correzione e le Prospettive Future

Stato Attuale e Futuro della Vulnerabilità Nonostante la correzione in Bitcoin Knots, Dashjr ha messo in evidenza che “Bitcoin Core è ancora vulnerabile nella prossima release v26”. La speranza è che la vulnerabilità possa essere definitivamente risolta prima della versione 27, prevista per l’anno prossimo.

Impatto sul Protocollo di Mining Decentralizzato Il protocollo di mining decentralizzato Ocean, di cui Dashjr è Chief Technology Officer, ha dichiarato su X che l’aggiornamento di Bitcoin Knots “corregge questa vulnerabilità di lunga data sfruttata dai moderni spammer”.





Di conseguenza, Ocean prevede che i suoi blocchi includeranno “più transazioni reali”, suggerendo implicitamente che le iscrizioni degli Ordinals siano un attacco di tipo denial-of-service alla rete Bitcoin.

Opinioni Contrarie e Preoccupazioni Dashjr ha espresso una forte opposizione alle iscrizioni degli Ordinals, affermando che il “danno che stanno infliggendo a Bitcoin e ai suoi utenti (compresi i futuri utenti) è enorme e irreversibile”. Il protocollo Ordinals, lanciato a gennaio 2023 da Casey Rodarmor, permette agli utenti di iscrivere dati e token non fungibili sui satoshi, la più piccola unità di Bitcoin.

Analisi Finale: Un Equilibrio tra Innovazione e Stabilità Questo sviluppo mette in luce una tensione fondamentale nel mondo della blockchain: l’equilibrio tra innovazione e la necessità di mantenere una rete stabile e sicura.

Mentre gli Ordinals hanno introdotto un nuovo strato di funzionalità su Bitcoin, la loro implementazione ha sollevato questioni critiche sulla sostenibilità e la scalabilità della rete. La risoluzione di questa vulnerabilità rappresenta un passo cruciale verso la riconciliazione di questi due obiettivi apparentemente contraddittori.