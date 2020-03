Come La blockchain aiuta l’approvvigionamento medico contro il coronavirus

I 5 modi in cui la blockchain può sbloccare la catena di approvvigionamento medico per il coronavirus , per aiutare a sbloccare la catena di approvvigionamento medico in mezzo alla pandemia di COVID-19.

L’epidemia di coronavirus ha messo a dura prova la catena di approvvigionamento globale, in particolare su articoli critici come maschere chirurgiche e ventilatori per citarne alcuni.

Sfortunatamente, non esiste un sistema centralizzato di approvvigionamento per gestire la catena di approvvigionamento medico come il modo in cui le banche centrali regolano il sistema finanziario a livello centrale.

Poiché la domanda di forniture mediche aumenta, i sistemi sanitari stanno ancora impiegando il loro tempo per verificare quali dei fornitori hanno capacità produttive credibili. Nel frattempo, i nuovi fornitori stanno ancora cercando di dimostrarsi a causa delle sfide della credibilità.

D’altra parte, i fornitori stanno anche distinguendo chi sono gli acquirenti credibili. A causa delle sfide della fiducia, l’intera prova dura più tempo.

Secondo Nishan Degnarain di Forbes , la blockchain può affrontare i problemi di fiducia e risolvere le sfide dell’offerta medica attraverso la blockchain in cinque modi.

Requisiti del prodotto

Esistono vari standard tra i sistemi sanitari e in diversi paesi, il che rende confuso ciò che le fabbriche dovrebbero produrre.

Blockchain offre un meccanismo per i sistemi sanitari per aggiornare continuamente le fabbriche con gli ultimi requisiti e le specifiche dei prodotti per far loro sapere cosa dovrebbero produrre.

Credibilità del fornitore

Vi è incertezza su quali fornitori possano fornire attrezzature di qualità alla giusta quantità e al momento giusto.

Blockchain può aiutare i sistemi sanitari a distinguerli fornendo un modo per valutare le fabbriche in modo credibile per vedere quali di loro producono prodotti di alta qualità che soddisfano le specifiche e i volumi necessari.

Pagamenti finanziari

Le fabbriche e le società di trasporto merci richiedono pagamenti finanziari anticipati e danno anche la priorità alle richieste di acquisto credibili.

Il meccanismo finanziario della tecnologia Blockchain offre un modo sicuro rilasciando capitale circolante su pietre miliari di produzione prestabilite e man mano che le forniture passano alla fase successiva della catena di approvvigionamento.

Certificazioni doganali

Le certificazioni doganali devono essere validate rapidamente per consentire il trasporto rapido di attrezzature a livello internazionale.

Le certificazioni doganali basate su Blockchain sono state utilizzate per regolare l’esportazione di molti prodotti dal commercio della fauna selvatica ai prodotti farmaceutici e che possono essere applicati anche nei sistemi sanitari.

Tracciamento del trasporto

Le opzioni di trasporto devono essere convalidate per garantire che le spedizioni giuste possano spostarsi da fabbriche, aeroporti, centri di distribuzione e centri sanitari nelle giuste condizioni, in particolare per i prodotti farmaceutici che richiedono il controllo della temperatura.

Blockchain può aiutarti a tenere traccia di questi elementi in modo sicuro per la trasparenza .

Blockchain può anche essere utilizzato per gestire i dati medici , consigliare i cittadini e identificare i sintomi dell’infezione.

Piattaforma di pagamento mobile e online Alipay ha lavorato con la Zheijang Provincial Health Commission e il Dipartimento di Economia e Informatica per lanciare una piattaforma basata su blockchain che traccia la domanda e le catene di approvvigionamento di forniture mediche a seguito della carenza di maschere facciali che era tra le più grandi sfide in Cina quando scoppiò il coronavirus.