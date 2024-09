Le carte di debito Crypto possono trasformare Bitcoin in denaro reale e comodo da spendere?

Alla fine di febbraio, Shift ha annunciato che stava chiudendo la sua carta di debito Coinbase .

Nel messaggio ai clienti, ha spiegato che spera di riavviare in futuro, ma per ora i residenti negli Stati Uniti hanno poche opzioni di carte di debito crittografiche.

Alcuni giorni fa, Coinbase ha annunciato che stavano collaborando con PaySaf, per lanciare una nuova carta Coinbase e colmare il vuoto lasciato dall’arresto di Shift. Inizialmente, la nuova carta sarà disponibile solo nel Regno Unito e consentirà agli utenti di convertire istantaneamente il loro saldo crittografico in fiat.

Cento anni fa, nessuno poteva nemmeno immaginare che sarebbe possibile acquistare cose usando una carta di plastica, invece di banconote o monete di carta.

Le carte di debito Crypto possono trasformare Bitcoin in denaro reale?”

Ora, non possiamo nemmeno immaginare le nostre vite senza carte di debito o di credito. Per fare un ulteriore passo avanti, ora stiamo persino finanziando le nostre carte di debito con criptovalute.

La maggior parte degli americani non trasporta denaro . In una settimana media, circa 3 adulti su 10 effettuano zero acquisti con denaro contante. Coloro che portano soldi di carta, hanno meno di $ 50 nei loro portafogli.

Il denaro contante non è più il re, ma nemmeno Bitcoin … almeno non ancora.

L’uso delle criptovalute nel mondo reale è difficile. La più grande sfida che le criptovalute devono affrontare è come integrarsi nel mondo reale.

Non ci sono molti commercianti che accetteranno criptovalute e anche se tecnologie come Lightning Network cambieranno questa situazione, oggi usare il tuo Bitcoin per pagare prodotti e servizi è difficile.

Abbiamo visto alcuni progressi, ma abbiamo ancora molta strada da fare prima delle criptovalute alla pari con le valute legali.

Per ora, il più grande ostacolo all’adozione di massa di criptovalute è che le persone non le considerano come soldi reali, perché non possono spenderle ovunque, in qualsiasi momento.

Le carte di debito crittografiche potrebbero cambiare questa percezione?

Le carte di debito crittografiche erano in voga nella prima metà del 2017. La loro proposta di valore era semplice: gli utenti volevano spendere le loro criptovalute per acquistare cose nel mondo reale, ma i commercianti non volevano accettarle.

Le società di carte di debito crittografiche hanno creato piattaforme che consentono agli utenti di utilizzare automaticamente le loro criptovalute quando hanno fatto scorrere le loro carte di debito.

L’unica differenza era che i fondi necessari per la transazione, venivano prelevati da un portafoglio di criptovaluta e convertiti in fiat.

Quando Visa ha tagliato WaveCrest, principale emittente della maggior parte delle carte crittografiche, quasi tutte hanno smesso di funzionare. Molti, come TenX e WireX, hanno sospeso i loro servizi.

Altri hanno funzionato, ma solo in un numero limitato di paesi e valute.

La rete Lightning di Bitcoin è già paragonabile a Apple Pay .

Il sistema di pagamento di Bitcoin è superiore ai pagamenti internazionali convenzionali e ai bonifici. I miglioramenti tecnici della rete di Bitcoin sono quasi certi di renderlo il principale sistema di pagamento al mondo.

Datalight ha condotto uno studio su larga scala , interamente dedicato alle prospettive del Bitcoin di diventare un sistema di pagamento globale.

Credono che la rete di pagamento Bitcoin supererà gli attuali giganti Visa e MasterCard nei prossimi 10 anni.

Potenzialmente, le società di carte di debito criptate sono una specie in via di estinzione. A causa della complessità della gestione di un’attività di cripto-fiat, dei requisiti normativi, della posizione mutevole di Visa e Mastercard e della rete Lightning di Bitcoin, le società di carte crittografiche potrebbero avere difficoltà in futuro.

Anche se le carte di debito crittografiche sono state finora la migliore soluzione per la spesa da criptovaluta a fiat, non è l’ideale. L

‘anonimato è sempre stata una delle caratteristiche più importanti di Bitcoin e la privacy assoluta è semplicemente impossibile qui.

Per ora, sono un importante trampolino di lancio.

Non c’è dubbio che la fusione di criptovaluta con carte di debito è un potente motore per l’adozione tradizionale. Le carte crittografiche aiutano a legittimare la criptovaluta, poiché funzionano proprio come una Visa o Mastercard, che la maggior parte di noi ha e usa tutti i giorni.

Affinché le criptovalute facciano il salto da un’attività negoziata a una valuta e un metodo di pagamento validi nel mondo reale, dobbiamo pensarlo come denaro reale, denaro che possiamo usare per pagare le cose.

Le carte di debito crittografiche possono aiutare a colmare questo divario.