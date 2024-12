Bitwise introduce ETP di staking Solana in Europa mentre USA rallenta l’approvazione

Lancio di ETP per Solana in Europa

Bitwise ha ufficialmente introdotto il suo nuovo prodotto negoziato in borsa (ETP) per il staking di Solana nel mercato europeo, identificato con il ticker BSOL. Questa iniziativa è stata avviata mentre l’azienda attende l’approvazione della registrazione per il suo fondo negoziato in borsa (ETF) Solana negli Stati Uniti.

Il nuovo ETP è stato lanciato sulla piattaforma di trading Xetra della Borsa di Francoforte, grazie a una partnership con Marinade, uno strumento di automazione per la custodia autonoma. Questa collaborazione mira a semplificare la partecipazione degli investitori nel settore delle criptovalute, consentendo loro di beneficiarsi del staking di Solana con molta più facilità.

Secondo l’annuncio ufficiale rilasciato il 18 dicembre, BSOL offre agli staker un rendimento percentuale annuale (APY) di 6,48%, una cifra che supera le proposte di concorrenti come 21Shares, che attualmente offre un APY del 5,49%. Con questa offerta, Bitwise posiziona il suo ETP come una scelta competitiva nel panorama europeo, dove i tassi di rendimento per gli staker sono di fondamentale importanza per attrarre investitori.

La mossa di Bitwise di entrare nel mercato europeo con un ETP dedicato al staking di Solana segna un passo significativo nel suo sviluppo, in particolare in un periodo in cui affronta un ambiente normativo più sfidante negli Stati Uniti. Il BSOL si propone di colmare una lacuna per gli investitori che desiderano sfruttare il potenziale di staking, particolarmente nella crescente arena delle criptovalute.

Offerte di ETP di Bitwise

Bitwise si sta affermando come un attore significativo nel settore degli ETP, lanciando il suo prodotto di staking per Solana, BSOL, in un mercato europeo sempre più competitivo. Con l’obiettivo di attrarre investitori alla ricerca di opportunità di rendimento nel settore delle criptovalute, la società ha fissato una commissione di gestione particolarmente competitiva, pari solo allo 0,85%. Questo è notevolmente inferiore rispetto alla commissione del 2,5% proposta da 21Shares, contribuendo a rendere la proposta di Bitwise così attraente.

Le opportunità di staking offerte dal nuovo ETP non si limitano a incentivare la partecipazione degli investitori, ma permettono anche di massimizzare i rendimenti rispetto agli altri prodotti sul mercato. Questo movimento è particolarmente strategico in un contesto dove gli investitori sono sempre più informati e sempre alla ricerca di soluzioni che garantiscano rendimenti sostenibili con costi contenuti.

La scelta di lanciare BSOL sulla piattaforma di trading Xetra della Borsa di Francoforte, in collaborazione con Marinade, pone ulteriormente in risalto l’intento di Bitwise di fornire un prodotto di alta qualità. Questo ETP aspira a soddisfare la crescente domanda di strumenti di investimento che uniscano accessibilità e rendimento, specialmente in relazione al staking delle criptovalute, un’attività sempre più popolare tra gli investitori retail e istituzionali.

Sfruttare questa opportunità nel mercato europeo sarà cruciale per Bitwise, mentre la società attende l’approvazione del suo ETF in fase di registrazione negli Stati Uniti. Una strategia chiave sarà quella di mantenere un focus sulla trasparenza e sui benefici per gli investitori, garantendo che BSOL non solo soddisfi le necessità attuali, ma si posizioni anche come un prodotto di riferimento nel settore degli ETP.

Dettagli sul nuovo ETP BSOL

Il nuovo prodotto di Bitwise, il BSOL, ha attirato l’attenzione degli investitori grazie a caratteristiche uniche progettate per massimizzare l’attrattiva nel mercato europeo delle criptovalute. Con un annual percentage yield (APY) del 6,48%, il BSOL rappresenta una delle offerte più competitive disponibili, posizionandosi come un’opzione interessante per coloro che desiderano partecipare al staking di Solana. Questo rendimento è significativamente superiore a quello offerto da concorrenti come 21Shares, che si attestano al 5,49%, dimostrando l’intenzione di Bitwise di differenziare il proprio ETP.

La commissione di gestione per il BSOL è fissata a un competitivo 0,85%, ben al di sotto del 2,5% delle altre offerte, rendendo il prodotto ancora più attraente per una clientela diversificata. Questo approccio al pricing non solo aiuta a catturare l’interesse degli investitori, ma riflette anche una strategia complessiva per ampliare la propria base di clienti, mirando tanto a investitori retail quanto a quelli istituzionali.

Il BSOL è stato lanciato sulla piattaforma Xetra della Borsa di Francoforte, in collaborazione con Marinade, un’infrastruttura concepita per facilitare la custodia autonoma e il staking. Questa alleanza non solo semplifica il processo per gli investitori, ma offre anche un’opportunità per accrescere la gestione degli investimenti attraverso tecnologie innovative e un servizio di alta qualità. La capacità di integrare funzionalità di staking direttamente nell’ETP rappresenta un vantaggio significativo, colmando un vuoto lasciato da altri strumenti di investimento come il precedente ETP di Bitwise, l’ESOL, lanciato ad agosto e privo di questa caratteristica.

Questi dettagli sull’ETP BSOL evidenziano l’impegno di Bitwise nel trasformare l’esperienza di staking in un’opportunità accessibile e rendimentosa, caricando il prodotto di potenziale e convenienza strategica. Man mano che la società si prepara ad affrontare un contesto normativo in evoluzione negli Stati Uniti, presenta il BSOL come un’opzione attraente e ben strutturata nel panorama europeo delle criptovalute.

Strategie competitive e vantaggi

Bitwise si sta imponendo come un protagonista nel settore delle criptovalute, sfruttando strategie ben definite per mantenere un vantaggio competitivo nel mercato europeo. Con il lancio del suo ETP di staking per Solana, identificato con il ticker BSOL, la società ha introdotto un elemento innovativo: un rendimento annuo percentuale (APY) del 6,48%. Questo livello di rendimento non solo supera le offerte dei concorrenti, come 21Shares, che attualmente propone un APY del 5,49%, ma posiziona il prodotto come un’opzione privilegiata per gli investitori che cercano di massimizzare i rendimenti giustificabili.

Le commissioni di gestione sono fissate a un competitivo 0,85%, un approccio decisamente strategico rispetto alla commissione del 2,5% applicata da 21Shares. Una struttura di costi così favorevole è progettata per attirare una vasta gamma di investitori, dai retail agli istituzionali, desiderosi di entrare nel mercato delle criptovalute attraverso un prodotto dall’alto potenziale di rendimento. La dovuta attenzione presso gli investitori è fondamentale, specialmente in un contesto dove la domanda di strumenti di investimento che garantiscano rendimenti sostenibili è in costante crescita.

Grazie alla partnership con Marinade, il BSOL è stato lanciato sulla prestigiosa piattaforma di trading Xetra della Borsa di Francoforte, evidenziando ulteriormente l’intento di Bitwise di fornire un prodotto di alta qualità. L’integrazione del staking direttamente all’interno del prodotto consente agli investitori di beneficiare non solo della crescita del valore di Solana, ma anche delle rendite derivanti dal staking stesso, creando un’offerta ibrida che colma il vuoto lasciato da precedenti strumenti di investimento.

Bitwise ha dunque intrapreso un percorso strategico ben definito per posizionare il BSOL come un leader nel mercato degli ETP, presentandosi non solo come un’opzione di investimento accessibile e remunerativa, ma anche come un alleato per chi cerca di navigare le acque tumultuose del settore delle criptovalute. Mentre l’azienda aspetta l’approvazione per il suo ETF negli Stati Uniti, la focalizzazione sulla competitività e sull’innovazione continuerà a costituire la spina dorsale delle sue operazioni future.

Prospettive per l’approvazione dell’ETF negli Stati Uniti

Il futuro di Bitwise nel mercato delle criptovalute non può prescindere dall’attesa dell’approvazione del suo fondo negoziato in borsa (ETF) dedicato a Solana negli Stati Uniti. Questo prodotto, che è già sottoposto a registrazione presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), rappresenta una pietra miliare per l’azienda. Gli analisti del settore, tra cui il responsabile della ricerca sugli asset digitali di VanEck, Matthew Sigel, si sono espressi ottimisticamente, prevedendo un’alta probabilità di approvazione entro la fine del 2025, suggerendo che l’approccio regolamentare da parte delle autorità statunitensi possa finalmente adattarsi alla crescita esponenziale delle criptovalute.

I ritardi nelle approvazioni degli ETF in patria hanno spinto Bitwise a diversificare le proprie offerte, come dimostra il lancio dell’ETP per Solana in Europa. Questo passaggio non solo offre agli investitori europei un’opzione concrete per partecipare al staking, ma rappresenta anche un modo per Bitwise di dimostrare il suo impegno e la sua resilienza di fronte a un panorama normativo complesso. L’acquisizione di nove ETP europei attraverso la fusione con l’ETC Group e il raggiungimento di oltre 4,5 miliardi di asset in gestione segnano un’espansione strategica nel contesto globale, facendo in modo che l’azienda rimanga rilevante mentre naviga in acque incerte.

Inoltre, il successo dell’ETP BSOL, combinato con le previsioni positive sul mercato degli ETF, suggerisce che Bitwise non solo spera in un futuro positivo, ma sta attivamente creando le condizioni per affrontarlo con successo. Rimanere in contatto con l’evoluzione delle normative e investire in soluzioni innovative rimane un obiettivo chiave per l’azienda, poiché la sua visione per il futuro si fonda su un principio di innovazione costante e preparazione strategica.