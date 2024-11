Bitcoin supera 71K dopo il shock occupazionale negli Stati Uniti: analisi e previsioni

Bitcoin occhi chiave livelli dopo il shock occupazionale degli Stati Uniti

Il recente andamento del prezzo di Bitcoin (BTC) ha messo in evidenza come il mercato stia reagendo alle alterazioni dei dati occupazionali statunitensi. Il 1° novembre, un’improvvisa flessione nei dati non agricoli ha portato a una volatilità significativa, con BTC che ha registrato un recupero dopo essersi avvicinato al livello di ,000. I dati rilasciati, che hanno mostrato un incremento di soli 12,000 posti di lavoro ad ottobre, ben al di sotto delle aspettative di 106,000, evidenziano l’indebolimento del mercato del lavoro statunitense.

Con revisioni al ribasso anche dei dati di settembre e agosto di 31,000 e 81,000 rispettivamente, gli analisti suggeriscono che il mercato potrebbe essere in fase di contrazione. Questo scenario ha alimentato aspettative di un possibile allentamento monetario da parte della Federal Reserve, con previsioni di un taglio dei tassi di interesse dello 0.25% nella prossima riunione del 7 novembre.

La reazione del mercato è stata rapida, con il Bitcoin che ha registrato un incremento di circa l’1.6%, superando nuovamente quota ,000, invertendo le perdite appena subite. Trader noti, come Michaël van de Poppe, hanno commentato che l’attuale situazione presenta segnali positivi per Bitcoin, notando come il peggioramento delle condizioni economiche possa coinvolgere un cambiamento di trend imminente.

Le liquidazioni di posizioni corte hanno contribuito a sostenere il prezzo di BTC, mentre trader come Skew e Titan of Crypto hanno sollevato interrogativi sui livelli di supporto e resistenza cruciali per il futuro del mercato. Quest’ultimo ha identificato ,300 come un livello strategico da monitorare.

La dinamica dei prezzi di Bitcoin, in combinazione con i segnali economici provenienti dagli Stati Uniti, potrebbe rivelarsi decisiva nei prossimi giorni. La chiusura della candela mensile di ottobre ha già mostrato segni di forza, invertendo mesi di azione al ribasso e portando nuovi spunti di ottimismo tra gli investitori. L’osservazione attenta dei livelli chiave sarà fondamentale per determinare le prossime mosse nel mercato delle criptovalute.

La chiusura della candela mensile di ottobre ha rappresentato un punto cruciale per Bitcoin, con l’andamento del prezzo che ha evidenziato segnali di una possibile inversione di tendenza. Dopo mesi di pressione al ribasso, il recupero sopra i ,000 ha risvegliato gli spiriti degli investitori, portando a una lettura ottimistica del mercato. È interessante notare come il prezzo di BTC sia riuscito a cancellare le perdite accumulate, ribaltando la narrativa negativa degli ultimi mesi.

Trader esperti come Skew e Titan of Crypto hanno enfatizzato l’importanza di questa chiusura mensile, definendo il mese di ottobre come un catalizzatore per un potenziale rialzo significativo. Titan ha illustrato il concetto di un “higher low” quotidiano, suggerendo che sostenere un livello di supporto attorno ai ,000 è essenziale per mantenere il momentum positivo. La sua analisi evidenzia come l’attuale grafico mensile stia mostrando una configurazione che potrebbe favorire un proseguimento della crescita, se sostenuta dalle condizioni di mercato favorevoli.

Inoltre, i trader stanno esaminando attentamente i segnali provenienti dalle analisi tecniche, utilizzando strumenti come l’Ichimoku cloud, che ha evidenziato configurazioni bullish per il BTC. Titan ha sottolineato che il recupero registrato nella chiusura di ottobre ha eroso non solo le posizioni ribassiste, ma ha anche iniettato rinnovato ottimismo nel mercato, segnando l’inizio di un possibile trend rialzista duraturo.

L’attenzione si concentra ora sui livelli da monitorare nei prossimi giorni. L’eventualità di un ulteriore aumento dei prezzi potrebbe essere favorita da una continuazione dell’allentamento monetario previsto dalla Federal Reserve. Con l’imminente riunione del 7 novembre, gli investitori sono ansiosi di scoprire se la Fed seguirà effettivamente il percorso delle attese con un possibile taglio dei tassi di interesse, il che potrebbe conferire maggiore impulso al mercato delle criptovalute.

Tuttavia, è fondamentale approcciare queste dinamiche con cautela. La volatilità intrinseca delle criptovalute implica che i trader devono rimanere vigili. Monitorare le reazioni del mercato e i dati economici sarà cruciale per anticipare le prossime mosse di Bitcoin. La chiusura mensile di ottobre rappresenta quindi non solo una vittoria per i bull del mercato, ma anche un segnale di potenziale forza futura, a condizione che i livelli di supporto identificati continuino a reggere.

