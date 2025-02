Bitcoin sotto i 100K a causa dei dazi di Trump e timori sulla guerra commerciale

Titolo: L’impatto dei dazi di Trump sul mercato delle criptovalute

Negli ultimi giorni, il mercato delle criptovalute ha subito un’oscillazione significativa in risposta alle nuove misure tariffarie implementate dall’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Queste decisioni hanno provocato una reazione a catena, con l’andamento del Bitcoin che ha subito una flessione notevole, scendendo sotto la soglia dei 0.000. Gli investitori stanno monitorando con crescente apprensione le conseguenze di un possibile conflitto commerciale, che potrebbe non solo influenzare il valore delle criptovalute, ma anche l’intero ecosistema finanziario globale. Con la preoccupazione crescente riguardo all’inflazione e alle politiche monetarie restrittive, si apre un dibattito sulle risposte a breve e lungo termine da parte degli operatori di mercato.

I dazi di Trump e la reazione del mercato

Sabato scorso, l’ex presidente Trump ha attuato la sua promessa elettorale imponendo tariffe elevate sui paesi partner commerciali principali. In seguito a un ordine esecutivo, ha sancito un dazio del 25% sui beni in importazione da Messico e Canada, oltre a un 10% sui prodotti provenienti dalla China. Durante il suo reale intervento, Trump ha citato la necessità di contrastare il traffico di droghe, in particolare il fentanyl, come motivazione principale per queste tariffe. Affermazioni come quella di Trump, riguardo le ingenti conseguenze derivanti dall’afflusso di opioidi illeciti, avallano le sue decisioni e giustificano le misure punitive che, a partire da martedì, entreranno in vigore alle ore 12:01.

Le nazioni colpite, in particolare il Messico e il Canada, non si sono fatte attendere e hanno già annunciato misure di ritorsione, tra cui tariffe equivalenti su prodotti statunitensi. Tali sviluppi hanno innescato un clima di incertezza nei mercati, obbligando gli investitori a rivedere le proprie strategie in un contesto di volatilità crescente.

Conseguenze immediate per Bitcoin e le altcoin

La reazione del mercato delle criptovalute è stata immediata e drammatica. Il valore di Bitcoin, che si attesta sopra i 6.000, è precipitato al di sotto dei 0.000, comportando una perdita biblica per gli investitori, con oltre 0 miliardi cancellati dall’intero mercato delle criptovalute in un solo giorno. Queste perdite hanno significativamente colpito anche le altcoin, che hanno registrato ribassi compresi tra il 6% e l’8%.

La crisi ha portato a liquidazioni di posizioni in leva per oltre 0 milioni, colpendo in particolare i trader che avevano scommesso su un rialzo. Con i mercati tradizionali chiusi durante il fine settimana, il Bitcoin è risultato essere il primo a reagire all’annuncio delle tariffe da parte di Trump, confermando il suo status tradizionale di asset rischioso. Gli investitori, in preda al panico, hanno cercato rifugio in altre forme di investimento mentre il mercato continuava a lanciarsi in un vortice di incertezze e perdite.

Analisi delle opinioni degli esperti sulla situazione

Il clima attuale ha diviso l’opinione degli esperti riguardo le possibili evoluzioni del mercato delle criptovalute. Da un lato, ci sono quelli che sostengono che una guerra commerciale prolungata potrebbe beneficiare Bitcoin come rifugio da proteggere il proprio capitale dalle incertezze economiche e dalle inflazioni crescenti. Jeff Park, esperto di strategia al Bitwise, ha affermato: “Non avete ancora compreso quanto un conflitto tariffario sostenuto possa rivelarsi vantaggioso per Bitcoin nel lungo periodo.”

Dall’altro lato, ci sono coloro che avvertono di un deterioramento a breve termine. Nic Puckrin, CEO di Coin Bureau, ha messo in guardia sugli shock di liquidità e la cautela del mercato, affermando: “Bitcoin continua a essere visto come un asset rischioso. Se i mercati continuano a collassare, potrebbe trascinare anche il BTC con sé.” Si conferma quindi una profonda incertezza che caratterizza gli attuali sentimenti di mercato, con gli analisti in attesa di ulteriori sviluppi.

Previsioni sul futuro di Bitcoin e analisi dei livelli chiave

Osservando il futuro di Bitcoin, molti specialisti sottolineano l’importanza di mantenere un livello di supporto sopra i .000 per sfruttare un potenziale rialzo. Analisi di esperti come Ali Martinez indicano che la soglia critica da monitorare è .190. Superato tale limite, ci si potrebbe aspettare un tentativo di raggiungere i 0.000; al di sotto, invece, i rischi di una correzione più profonda si amplificherebbero e non sarebbero da escludere nel contesto attuale di volatilità e incertezza.

Nonostante il contesto incerto, figure riconosciute nel panorama finanziario rimangono ottimiste riguardo a Bitcoin. Robert Kiyosaki, imprenditore e scrittore, ha dichiarato che il declino attuale del Bitcoin potrebbe offrire un’interessante opportunità d’acquisto. Kiyosaki sostiene che entro la fine del 2025, il valore di Bitcoin potrebbe raggiungere tra i 5.000 e i 0.000, evidenziando un potenziale di crescita a lungo termine, soprattutto in un’economia caratterizzata da instabilità crescente e mancanza di fiducia.

Riflessioni finali sul contesto economico e le opportunità future

Stando alla storia recente, il valore di Bitcoin ha dimostrato una solidità particolare nei mesi di febbraio, specialmente durante gli anni post-halving. Dall’inizio del 2013, Bitcoin non ha mai chiuso un febbraio in perdita, riportando un guadagno medio del 15%. Tuttavia, il rischio inflazionistico legato alle tariffe imposte da Trump potrebbe minacciare questa tendenza potenzialmente positiva. Gli economisti avvertono che l’impatto dei dazi potrebbe tradursi in un aumento dei prezzi per i consumatori americani, generando inflazione e un possibile rinvio dei tagli ai tassi d’interesse da parte della Fed, che potrebbero costituire un freno alle dinamiche di mercato favorevoli a Bitcoin.

