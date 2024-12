Bitcoin raggiunge picco di metà ciclo mentre cresce l’interesse per le altcoin

Situazione attuale del mercato delle criptovalute

Il mercato delle criptovalute ha iniziato la settimana in calo, con Bitcoin (BTC) che ha registrato una discesa significativa dopo aver cercato di mantenersi attorno al livello di 0,000 nell’arco del fine settimana. Notizie recenti indicano che gli azionisti di Amazon stanno spingendo affinché l’azienda consideri l’allocazione di una parte delle sue riserve in bitcoin, alimentando le speculazioni riguardanti un crescente interesse per la criptovaluta. L’inafferrabile valore di BTC dal 5 dicembre ha portato a una crescente partecipazione al mercato da parte dei dettaglianti; alcuni indicatori suggeriscono l’eventualità di un massimo ciclico intermedio.

Un esempio chiave è l’indicatore delle ‘giornate di valore distrutto’ di BTC, che ha visto un’impennata, passando da 0.5 a 2.0. Questo fenomeno è indicativo di una maggior vendita di monete più anziane, evidenziando il profitto compiuto dai detentori a lungo termine, un comportamento tipico nelle fasi avanzate di un mercato rialzista. Tuttavia, il valore di VDD rimane al di sotto della soglia critica di 3.8, al di sopra della quale le precedenti tendenze rialziste hanno dimostrato di approssimarsi alla fine.

Un altro indicatore, il rapporto MVRV, ha mostrato un aumento, stabilendosi a 2.7x, segnalando un possibile picco ciclico intermedio; molteplici investitori stanno considerando di monetizzare i profitti ottenuti. Nonostante questo contesto, Ethereum (ETH) ha mostrato segni di pressione, subendo perdite maggiori rispetto a BTC, il che ha ridotto le speranze di una ripresa nel rapporto ETH-BTC.

Interessi in crescita per gli altcoin

La partecipazione al mercato degli altcoin sta vivendo un’impennata significativa, mentre gli investitori al dettaglio dimostrano un interesse sempre più pronunciato. Recentemente, l’attività di trading dei contratti future perpetui su Ethereum (ETH) ha raggiunto i 3 milioni sulla piattaforma decentralizzata Hyperliquid, superando il volume relativo a BTC, che si attesta a 6 milioni. Quest’onda di ottimismo si è manifestata in risposta a un’affluenza record di 6 milioni in ETF di ether nella settimana scorsa.

“Questi dati rivelano un interesse significativo per i flussi degli ETF,” ha osservato Toe Bautista, analista di ricerca presso GSR. “La maggior parte delle operazioni di carry avviene sui contratti del CME rispetto a Hyperliquid, quindi questa tendenza sembra riflettere un capitale al dettaglio persistente che potrebbe alimentare il prossimo movimento rialzista”.

Un altro segnale positivo per ETH proviene dal settore della finanza decentralizzata (DeFi), che ha registrato importanti progressi. L’indice della capitalizzazione di mercato DeFi, secondo TradingView, ha guadagnato oltre il 28%, toccando i 1.9 miliardi, il valore più alto dalla prima parte del 2022. Questo aumento ha contribuito a ridurre il tasso inflazionistico di ether all’0.3%, accompagnato da un incremento del 71% nei volumi di trading su piattaforme decentralizzate, da un aumento del 39% nelle entrate della rete e da un balzo di ben 20 volte nelle spese di blob totali.

Indicatori di performance di Bitcoin

Negli ultimi giorni, il mercato di Bitcoin (BTC) ha mostrato segnali contrastanti, suggerendo la possibilità di un picco ciclico intermedio. Un elemento cruciale da considerare è l’indicatore delle ‘giornate di valore distrutto’ (VDD), che ha registrato un aumento significativo, passando da 0.5 a 2.0. Questa variazione indica un incremento nella vendita di monete più vecchie, un comportamento che di solito riflette l’azione di profitto da parte dei detentori a lungo termine, tipico delle fasi avanzate di un ciclo rialzista. È degno di nota che, nonostante questo impulso, il valore di VDD è ancora al di sotto della soglia critica di 3.8, il che potrebbe significare che il ciclo non è ancora giunto al termine.

In parallelo, il rapporto MVRV, un altro indicatore chiave, ha registrato un incremento fino a 2.7x, suggerendo che un numero crescente di investitori sta seriamente considerando di realizzare profitti in questo contesto volatile. Tuttavia, nonostante questi indicatori positivi, la performance di BTC è stata minata da una maggiore pressione in altri settori del mercato, in particolare nel caso di Ethereum (ETH), che ha sofferto perdite più significative, attenuando così le aspettative di un miglioramento nel rapporto etereo rispetto a Bitcoin.

La dimensione storica dell’attuale ciclo di mercato non può essere ignorata, poiché la speculazione sugli sviluppi futuri e l’allocazione delle risorse da parte degli investitori possono influenzare profondamente le dinamiche di questa asset class. Rimanere allerta verso i segnali di presa di profitto e la continua evoluzione del sentiment del mercato è essenziale per gestire le proprie partecipazioni e strategie di trading.

Riflessioni sulle dichiarazioni di MicroStrategy

Recentemente, il CEO di MicroStrategy, Michael Saylor, ha suscitato ampie discussioni sui social media per le sue affermazioni provocatorie riguardo all’utilizzo di Bitcoin (BTC) come una vera alternativa alle riserve auree degli Stati Uniti. Egli ha sostenuto che la sostituzione dell’oro da parte di BTC potrebbe privare gli avversari americani di un bene di valore, un’affermazione che ha acceso un dibattito sulle implicazioni economiche e geostrategiche di una tale transazione. Questo discorso pare rievocare le ambizioni di inizio 2021, quando le previsioni indicavano come BTC potesse eventualmente sostituire il dollaro americano, sollevando interrogativi sulla sostenibilità di tale proposta.

La visione di Saylor, pur rappresentando una posizione audace, ha ricevuto critiche in quanto alcuni esperti suggeriscono che possa riflettere una certa forma di eccessiva speculazione o anche un tentativo di influenzare le decisioni di investimento a livello corporativo e governativo. Tuttavia, ciò non toglie che l’interesse per Bitcoin continui a crescere, sostenuto da un maggior coinvolgimento di investitori istituzionali e dal crescente numero di aziende che considerano l’allocazione di parte delle proprie riserve in criptovalute come strategia di diversificazione.

Mentre la comunità critico-risposta si divide sull’effettiva autenticità delle affermazioni di Saylor, si nota che il contesto attuale evidenzia un punto di svolta potenziale per MicroStrategy e il mercato di Bitcoin nel suo complesso. La pressione aumenta affinché le aziende si adattino a una nuova realtà economica, dove il rischio e l’innovazione di prodotti come BTC potrebbero ridesignare i parametri di successo finanziario e prestazioni aziendali.

Prospettive future per Ethereum e DeFi

Le aspettative per Ethereum (ETH) e il suo ecosistema di finanza decentralizzata (DeFi) continuano a crescere, alimentate da dinamiche positive e dall’attenzione crescente degli investitori. La scorsa settimana, il mercato DeFi ha vissuto un notevole incremento, con l’indice della capitalizzazione di mercato che ha registrato un aumento superiore al 28%, raggiungendo i 1.9 miliardi, cifra mai toccata dal 2022. Questo balzo si è tradotto in una riduzione del tasso di inflazione di ETH, che ora si attesta a 0.3%, e ha portato a un aumento significativo delle attività di trading nella DeFi.

Il volume delle transazioni sui DEX ha visto un incremento del 71%, e le entrate della rete hanno visto un’aggiunta del 39%. Questi segnali pongono Ethereum in una posizione vantaggiosa, suggerendo che il settore DeFi è pronto a catturare l’interesse di un pubblico più ampio. gli investitori al dettaglio mostrano un rinnovato entusiasmo per gli ETF legati a ETH, con afflussi che superano i 6 milioni, evidenziando l’affermazione della criptovaluta nel mainstream degli investimenti.

“Con la crescita dell’ecosistema DeFi, stiamo assistendo a un cambiamento sostanziale nella percezione di Ethereum come piattaforma non solo per la speculazione ma anche per l’innovazione,” ha affermato un analista di GSR. L’elevato interesse di investitori retail potrebbe rappresentare un catalizzatore cruciale per il prossimo rally di ETH, sebbene le pressioni del mercato e le dinamiche globali rimangano fattori determinanti da monitorare con attenzione. Con nuovi sviluppi e aggiornamenti in seno alla rete, la tenuta di Ethereum potrebbe rivelarsi fondamentale nel lungo termine, non solo per gli investitori, ma anche per la comunità crypto in generale.