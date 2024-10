Bitcoin ETF attirano miliardi grazie all’ottimismo crescente per Trump secondo CoinShares

Aumento degli investimenti in ETF Bitcoin

La scorsa settimana, si è registrato un notevole incremento degli investimenti in fondi ETF dedicati a Bitcoin e altre criptovalute, secondo i dati completi rilasciati lunedì dalla società europea CoinShares. Questo afflusso ha toccato il massimo dal mese di luglio con una sorprendente somma di ,2 miliardi in entrate complessive, un segnale significativo di fiducia nel mercato da parte degli investitori.

-73% Amazon.it 23,98€ 89,99€ PRIME PRIME Cuffie Bluetooth, 2024 Auricolari Bluetooth 5.3 Driver Dinamico HiFi Stereo, 4 ENC Mic Cancellazione Rumore Cuffiette in Ear, 48Ore Cuffie Wireless, IP7... Compra ora -73% Amazon.it 23,99€ 89,99€ PRIME PRIME Csasan Auricolari Bluetooth Sport, Cuffie Bluetooth 5.3 con HD Mic ENC Cancellazione Rumore Cuffiette, 48 Ore Cuffie Wireless In Ear Bassi Profondi, Cuffie... Compra ora Amazon price updated: 22 Ottobre 2024 01:39

Tra le cause principali di questo afflusso ci sono stati i consistenti investimenti da parte degli investitori americani, i quali hanno contribuito con circa ,13 miliardi nel solo ultimo periodo. CoinShares ha sottolineato che questa tendenza è fortemente influenzata da un rinnovato ottimismo riguardo all’ex Presidente Donald Trump e le sue possibilità di vittoria nelle prossime elezioni. Trump ha dimostrato una comunicazione decisamente più favorevole nei confronti delle criptovalute rispetto alla sua avversaria Democratica, Kamala Harris.

Un report di CoinShares ha messo in evidenza che il clima positivo tra gli investitori riflette le aspettative crescenti nei confronti di una possibile vittoria repubblicana, poiché tradizionalmente tali partiti tendono ad adottare una postura più favorevole nei confronti degli asset digitali. Questo rinnovato fervore ha visto Trump acquisire terreno in vari sondaggi, come evidenziato da una piattaforma di scommesse sulla criptovaluta, Polymarket, dove attualmente ha il 62% dei consensi contro il 38% di Harris.

Inoltre, l’approvazione di nuovi ETF Bitcoin a gennaio ha reso l’accesso alla criptovaluta più semplice e regolamentato per gli investitori americani. Questi fondi si sono rivelati straordinariamente popolari, raccogliendo oltre miliardi in appena nove mesi. Tra essi, l’iShares Bitcoin Trust di BlackRock ha riscosso un successo clamoroso, generando più di miliardo negli afflussi recenti, coprendo più della metà del totale registrato per la settimana. Mentre gli investitori avevano moderato i loro acquisti in ETF a causa dell’incertezza riguardo alle decisioni della Federal Reserve sui tassi d’interesse elevati, il recente abbassamento dei tassi ha rinvigorito l’interesse verso asset considerati più rischiosi come Bitcoin.

-49% Amazon.it 32,99€ 64,90€ PRIME PRIME Casio Orologio Digitale Uomo Compra ora -33% Amazon.it 53,16€ 79,90€ PRIME PRIME Casio Orologio Quarzo Unisex, misura cassa 40.70mm con quadrante Digital Dial Digitale e cinturino Oro in Cinturino in metallo A100WEG-9AEF Compra ora Amazon price updated: 22 Ottobre 2024 08:23

Ottimismo per Trump e il mercato delle criptovalute

Recenti tendenze nel panorama politico americano hanno generato un clima di ottimismo tra gli investitori nel settore delle criptovalute, in particolare nei confronti di Bitcoin. I report indicano che la crescente convinzione di una possibile vittoria di Donald Trump nelle prossime elezioni presidenziali ha spinto molti a riscoprire il loro interesse verso i fondi ETF legati ai mercati digitali. Secondo CoinShares, il ripristino dell’interesse verso Bitcoin è sottolineato dalla comunicazione dell’ex presidente, che ha assunto una posizione decisamente pro-crypto, a differenza di Kamala Harris, che rappresenta il campo Democratico.

Il report di CoinShares afferma che l’ottimismo attuale tra gli investitori è alimentato dalle aspettative di una vittoria repubblicana, che viene generalmente percepita come più favorevole agli asset digitali. Trump, nel corso della sua campagna, ha enfatizzato l’importanza di maggiore supporto per le criptovalute, promettendo una regolamentazione amichevole che potrebbe generare risultati positivi per questo settore in crescita. Questo entusiasta sostegno ha avuto un impatto notevole, con Trump che ha raggiunto il 62% di consenso su piattaforme di scommesse, superando Harris che si attesta al 38%.

La reazione positiva del mercato è evidente, poiché gli investitori si preparano a posizionarsi in modo strategico in vista delle elezioni. La possibilità di un’amministrazione repubblicana è vista come una garanzia di un ambiente regolamentare favorevole, il che rende il settore ma anche l’adozione di criptovalute da parte delle masse più attrattivo. Gli investitori vedono questa fase come un’opportunità per accumulare Bitcoin a prezzi che potrebbero aumentare significativamente con un eventuale cambio di regime politico.

Con l’approvazione di nuovi ETF Bitcoin che hanno semplificato l’accesso per gli investitori, il contesto politico e le promesse di Trump offrono un terreno fertile per un impennata degli investimenti nel settore. Inoltre, l’associazione di un leader carismatico e di successo con il mercato delle criptovalute può trasformarsi in una potente motivazione per l’adozione di massa di questi asset, e nel breve termine, potrebbe spingere verso un ulteriore aumento del valore di Bitcoin e di altre criptovalute.

Flussi di capitale e investimenti americani

Negli ultimi giorni, i flussi di capitale verso i fondi ETF legati a Bitcoin hanno mostrato un trend positivo senza precedenti, con investitori americani che si sono distinti per il loro significativo apporto finanziario. Secondo CoinShares, ben ,13 miliardi di nuovi investimenti sono stati indirizzati verso questi strumenti nella scorsa settimana, evidenziando l’interesse crescente e il desiderio di capitalizzare sulle potenzialità di rendimento delle criptovalute. Questo afflusso di capitali non solo riflette l’ottimismo del mercato, ma evidenzia anche un cambiamento nelle dinamiche delle decisioni di investimento degli americani, sempre più inclini a esplorare asset alternativi in un contesto economico in evoluzione.

-61% Amazon.it 57,30€ 149,90€ PRIME PRIME TCL - Moveaudio S600 Cuffie wireless (cancellazione attiva del rumore, tecnologia ANC, Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia con ricarica wireless, IP54,... Compra ora -73% Amazon.it 20,90€ 79,90€ PRIME PRIME TCL Mobile - Moveaudio S200 Cuffie wireless (cancellazione del rumore, Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia di ricarica extra sottile, IP54, touch)... Compra ora Amazon price updated: 22 Ottobre 2024 01:07

Le aspettative riguardo a una vittoria di Trump nelle prossime elezioni hanno ulteriormente catalizzato gli investimenti. La narrativa politica che circonda Trump include la sua percezione come un alleato dei mercati delle criptovalute, un aspetto particolarmente attraente per gli investitori americani in cerca di stabilità in un contesto di incertezze politiche e economiche. Le recenti statistiche indicano che la fiducia degli investitori nei confronti di Trump come figura pro-crypto è aumentata, conducendo a significative scommesse nei mercati. Questa situazione politica, dunque, non fa che rinforzare il flusso di capitali verso ETF come l’iShares Bitcoin Trust di BlackRock, che ha raccolto senza difficoltà oltre miliardo in un solo mese, dimostrando la robustezza di tali fondi.

La capacità degli ETF di attirare nuova liquidità rimane fortemente collegata alle percezioni politiche e macroeconomiche attuali. Dopo mesi di stagnazione dovuta a preoccupazioni legate all’aumento dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve, gli investitori hanno risposto positivamente alla recente decisione di questa istituzione di allentare la sua politica monetaria. L’ambiente attuale sembra favorevole per quelle asset class considerate più rischiose, come le criptovalute, portando a una maggiore propensione al rischio tra gli investitori. Questo rinnovato ottimismo, unito all’attenzione sui potenziali benefici di una leadership repubblicana, ha reso i fondi ETF su Bitcoin irresistibili per molti, non soltanto in termini di investimenti ma anche come strumento di diversificazione di portafoglio.

Negli Stati Uniti, la combinazione di attese politiche, decisioni monetarie favorevoli e sentiment positivo verso le criptovalute ha creato un cocktail perfetto per un aumento degli investimenti. L’interesse mostrato dai capitali americani non è solo un fenomeno di breve termine, ma rappresenta un segnale di cambiamento più ampio nella strategia d’investimento, man mano che sempre più persone riconoscono le criptovalute come una seria alternativa ai tradizionali asset finanziari. Pertanto, il futuro di Bitcoin e dei suoi correlati ETF sembra promettente, almeno finché l’ottimismo degli investitori rimarrà elevato e le dinamiche politiche continueranno a favorire questo sentiment.

-18% Amazon.it 125,92€ 154,99€ Rowenta Powerline Extreme, Scopa Elettrica con Sacco e con Filo, Capacità 2.2 l, Potenza 750 W, Rumorosità 77 dB, Bianco, RH8037 Compra ora -47% Amazon.it 31,99€ 60,99€ PRIME PRIME D-Link DAP-1620 Range Extender Universale/Ripetitore Wi-Fi AC1300, Dual Band, 2 Antenne Esterne a Scomparsa, 1 Porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps,... Compra ora Amazon price updated: 22 Ottobre 2024 01:20

Impatto delle politiche della Federal Reserve

Le recenti decisioni della Federal Reserve hanno giocato un ruolo cruciale nel plasmare il clima di investimento nel mercato delle criptovalute. Con l’istituzione che ha annunciato una riduzione dei tassi di interesse, gli investitori sono tornati a mostrare un maggior interesse per asset considerati ad alto rischio, come Bitcoin. Questo cambio di rotta, dopo mesi di attesa e incertezze riguardo all’andamento della politica monetaria, ha riattivato i flussi di capitale verso i fondi ETF crypto, consentendo a molteplici investitori di riallineare le loro strategie

Negli ultimi mesi, l’incertezza circa le misure monetarie della Fed aveva imposto delle restrizioni agli investimenti in ETF. Tuttavia, la recente campagna di alleggerimento monetario ha innescato una risposta positiva tra gli investitori. La percezione che l’inflazione sia sotto controllo ha indotto il mercato a rivalutare le proprie posizioni, professionisti ed investitori individuali stanno ora guardando a Bitcoin e altre criptovalute come potenziali veicoli di rendimento in un contesto di crescente liquidità.

La decisione di mantenere tassi d’interesse più bassi, unita a segnali di crescita economica, ha certamente contribuito a questa nuova predisposizione. Gli asset digitali, notoriamente volatili, sono ora percepiti come una valida alternativa rispetto ai rendimenti fissi che tradizionalmente caratterizzano obbligazioni e altri strumenti di investimento. Questo trend, quindi, è stato amplificato da un contesto regolamentato più favorevole, come evidenziato dalla crescente popolarità degli ETF Bitcoin, che hanno dato accesso a questi asset in modo più semplice e sicuro per gli investitori statunitensi.

In questo contesto, l’impatto delle politiche della Federal Reserve non può essere sottovalutato. Ogni decisione presa tende a riverberare non solo sui mercati finanziari tradizionali, ma anche su quelli delle criptovalute. Gli investitori, sempre più attenti ai segnali macroeconomici, ora vedono in Bitcoin una potenziale copertura contro l’incertezza economica e monetaria. La combinazione di un ambiente economico favorevole e le aspettative di una regolamentazione più amichevole ha creato un’opportunità all’interno del settore crypto che potrebbe attrarre nuovi investimenti nei mesi a venire.

-62% Amazon.it 19,99€ 52,75€ PRIME PRIME Kensington Tastiera Advance Fit Standard con Profilo Sottile da 19 mm, Layout Italiano QWERTY, Cavo USB da 1.9 m, Nero, K72357IT Compra ora Amazon.it 27,63€ PRIME PRIME Logitech MK270 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Layout US Internazionale QWERTY, Nero Compra ora Amazon price updated: 22 Ottobre 2024 01:17

Guadagnando sempre più l’interesse degli investitori, Bitcoin non è più solo un fenomeno di nicchia ma sta diventando parte integrante di un portafoglio diversificato. Con il supporto di politiche monetarie più accomodanti e un panorama politico che incoraggia l’adozione di tali asset, la barriera all’ingresso nel mercato delle criptovalute è ridotta e l’interesse continua a crescere. Nonostante i tentativi della Federal Reserve di mantenere la stabilità economica, il mondo delle criptovalute rimane un campo di dinamismo e opportunità da esplorare.

Andamento attuale del prezzo di Bitcoin

Attualmente, il prezzo di Bitcoin si attesta attorno ai ,160, con una flessione del 2% nelle ultime 24 ore. Questo calo segue un periodo in cui il valore della criptovaluta ha toccato un massimo di ,431 nella giornata di domenica, avvicinandosi nuovamente ai livelli record di ,737 raggiunti lo scorso marzo. Tuttavia, gli investitori mostrano segni di fiducia, alimentati dal crescente afflusso di capitale verso i fondi ETF e dalle recenti dichiarazioni politiche che sostengono un ambiente favorevole per le criptovalute.

La dinamica dei prezzi di Bitcoin è influenzata non solo dall’andamento interno del mercato delle criptovalute, ma anche da fattori esterni come l’andamento politico e le scelte della Federal Reserve. L’ottimismo tra gli investitori è palpabile e, anche se la flessione attuale potrebbe far pensare a un’inversione di tendenza, il contesto generale rimane positivo. Con gli investitori sempre più propensi a considerare Bitcoin come un asset di valore, le aspettative di una ripresa nei prossimi giorni sono elevate.

Nel corso della settimana, i dati di CoinShares indicano che l’interesse per Bitcoin è riacquistato vigore, in gran parte grazie ai fondi ETF dedicati che offrono accesso regolamentato alla criptovaluta. La liquidità che entra nel mercato attraverso questi strumenti ha una diretta correlazione con il prezzo di Bitcoin, che potrebbe continuare a sperimentare fluttuazioni significative in base all’andamento degli investimenti e alle notizie politiche.

Inoltre, la possibilità che nuove politiche favorevoli alle criptovalute possano essere implementate in futuro, a particolare riguardo alla campagna elettorale per la presidenza, gioca un ruolo cruciale nell’atteggiamento degli investitori. La correlazione tra le elezioni statunitensi e il mercato delle criptovalute è diventata sempre più evidente. Gli investitori guardano con speranza agli sviluppi politici, che potrebbero influenzare non solo le decisioni di investimento immediate, ma anche la direzione a lungo termine del prezzo di Bitcoin.

Con Bitcoin che continua a destare interesse tra i capitali statunitensi e gli investitori globali, rimane da osservare come l’interazione tra flussi di capitale, sentire politico e decisioni economiche influenzerà i movimenti futuri del prezzo. La capacità di Bitcoin di stabilizzarsi e magari di apprezzarsi ulteriormente nei prossimi mesi dipenderà in gran parte dalla fiducia mantenuta dagli investitori e dall’evoluzione del panorama politico mondiale.