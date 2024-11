Bitcoin annuncia segnali positivi: il mercato toro è ancora in atto

Metriche di valutazione di Bitcoin in fase di crescita

Nonostante le recenti correzioni di prezzo, le metriche di valutazione di Bitcoin suggeriscono che il mercato rialzista è ben lontano dall’essere sopravvalutato. Secondo analisi recenti, i segnali attuali indicano che la criptovaluta possa raggiungere un valore target di 6,000 nel corso di questo ciclo. In un rapporto rilasciato il 27 novembre, la società di ricerca CryptoQuant ha evidenziato come il valore detenuto dai nuovi possessori di Bitcoin (BTC) sia ancora al di sotto dei livelli osservati nei cicli precedenti. Attualmente, le partecipazioni dei nuovi investitori rappresentano poco più del 50% del totale investito nella criptovaluta, rispetto a oltre il 90% e l’80% raggiunte nei picchi di mercato del 2017 e del 2021, rispettivamente.

Questi dati possono essere interpretati come un riflesso di un’attività di acquisto al dettaglio relativamente limitata negli ultimi tempi. Infatti, CryptoQuant sottolinea che un aumento significativo dell’attività retail è frequentemente associato ai picchi dei cicli di mercato. Dal mese di ottobre, gli investitori al dettaglio hanno ridotto le loro partecipazioni di 41,000 BTC, mentre gli investitori di maggiori dimensioni hanno incrementato notevolmente le loro posizioni, aggiungendo 130,000 BTC.

Le fasi più aggressive di acquisto da parte degli investitori al dettaglio hanno storicamente segnato la fine dei cicli rialzisti, un trend che attualmente non si sta verificando. La situazione attuale sembra segnalare un cambiamento nelle dinamiche di mercato, dove sono gli attori istituzionali e gli investitori di grandi dimensioni a guidare la fase di accumulo. Le entrate degli ETF hanno dominato gli acquisti di Bitcoin a novembre, con flussi settimanali che hanno raggiunto un record di .1 miliardi nella settimana conclusa il 22 novembre — quando il prezzo della criptovaluta ha toccato il picco di ,655.50.

Comportamento degli investitori e dinamiche di mercato

Recenti tendenze nel comportamento degli investitori rivelano significativi cambiamenti nelle dinamiche del mercato di Bitcoin. L’analisi indica che, a differenza dei picchi precedenti, la partecipazione degli investitori al dettaglio è diminuita, con un prelievo netto di 41.000 BTC negli ultimi mesi. Questo calo è stato bilanciato da un incremento sostanziale degli acquisti effettuati da investitori di maggiori dimensioni, i quali hanno aggiunto ben 130.000 BTC alle loro riserve. Tale dissociazione tra il comportamento degli investitori al dettaglio e quello istituzionale è un segnale di un cambiamento nel quadro complessivo della domanda e dell’accumulo di Bitcoin.

Le analisi condotte hanno dimostrato che la fase di accumulo, tradizionalmente caratterizzata da un’elevata attività di acquisto da parte degli investitori al dettaglio, non è attualmente in corso. Storicamente, i cicli rialzisti giungono alla loro conclusione quando gli investitori retail acquistano in modo aggressivo, il che non è il caso nei mercati attuali. L’attuale temperamento del mercato sembra favorire una leadership da parte di attori istituzionali, che sono in grado di accumulare in modo massiccio, configurandosi quindi come i principali protagonisti di questa fase.

In particolare, gli investitori negli exchange-traded funds (ETF) hanno mostrato un interesse crescente, con influssi settimanali che hanno battuto record, raggiungendo i 3,1 miliardi di dollari alla fine di novembre. Questo afflusso di capitale ha in parte alimentato il recente rally dei prezzi di Bitcoin, che ha visto la criptovaluta avvicinarsi a una soglia psicologica di 0.000. Con i grandi investitori che continuano a incrementare le loro partecipazioni, il mercato di Bitcoin si trova in un momento decisivo, definendo le possibilità future per la valuta digitale.

Accumulo istituzionale e investitori di grandi dimensioni

Osservando l’attuale panorama del mercato di Bitcoin, emerge una tendenza nettamente distintiva: l’accumulo da parte degli investitori istituzionali e di grandi dimensioni. Negli ultimi mesi, si è registrato un netto aumento delle posizioni detenute da questi investitori, che hanno acquistato 130.000 BTC, a fronte di un prelievo netto di 41.000 BTC da parte degli investitori retail. Questo fenomeno indica un crescente interesse istituzionale nei confronti della criptovaluta, suggerendo che le grandi entità stanno cercando di capitalizzare le opportunità del mercato.

Il fatto che gli investitori istituzionali stiano dominando il panorama degli acquisti è significativo, in quanto storicamente questi attori hanno la capacità di influenzare il prezzo in modo sostanziale. L’importanza degli exchange-traded funds (ETF) non può essere sottovalutata; nel mese di novembre, gli investimenti in ETF hanno raggiunto un record straordinario di 3,1 miliardi di dollari, contribuendo a far salire il prezzo di Bitcoin verso la soglia dei 100.000 dollari. La crescente partecipazione degli investitori istituzionali suggerisce una maggiore fiducia nel valore a lungo termine di Bitcoin e indica che le dinamiche di mercato potrebbero essere in fase di evoluzione.

Questo accentramento dell’attività di acquisto tra gli investitori di grandi dimensioni contrasta con il comportamento passato, in cui le fasi rialziste erano caratterizzate da un forte coinvolgimento degli investitori al dettaglio. Il fatto che le posizioni retail siano state ridotte potrebbe suggerire una cautela nel mercato, il che a sua volta potrebbe riflettere una diversa percezione del rischio. Gli investitori istituzionali, d’altra parte, sembrano riconoscere il valore relativo del Bitcoin e sono disposti a investire in modo aggressivo, posizionandosi per trarre vantaggio da un potenziale rialzo futuro.

La narrativa attuale del mercato di Bitcoin risulta segnata da una netta transizione verso il predominio degli investitori istituzionali. Con il settlement attuale che favorisce accumuli massicci da parte di questi attori e l’interesse crescente per gli ETF, il mercato sembra essere in una fase cruciale, dove le scelte degli investitori di grande dimensione nel settore potrebbero avere ripercussioni significative sulla direzione dei prezzi e sull’evoluzione della criptovaluta nel suo complesso.

Previsioni sui prezzi e potenziali limiti

Le previsioni riguardanti i prezzi di Bitcoin continuano a generare attenzione, con analisi che puntano a un obiettivo significativo di 6,000. Questo target non rappresenta solo un numero arbitrario, ma è ancorato a precedenti cicli di mercato che hanno mostrato un andamento simile. Secondo CryptoQuant, il prezzo di Bitcoin attuale, attorno a ,000, è lontano dai massimi storici raggiunti, il che suggerisce spazio per ulteriori aumenti. Va notato che il picco di ,655.50 toccato il 22 novembre ha attirato l’attenzione degli investitori, ma la successiva correzione ha sollevato interrogativi sulla forza del mercato attuale.

Un aspetto cruciale delle previsioni è la correlazione tra i livelli di valutazione e il comportamento degli investitori. Gli indicatori di valutazione, come il Profit and Loss Index, non mostrano segni di eccesso, il che è indicativo di un mercato ancora in fase di crescita. I picchi di eccessivo ottimismo, tipici dei massimi storici, sono assenti, suggerendo che i prezzi attuali potrebbero non essere sostenibili per un lungo periodo. In effetti, alcuni analisti prevedono che Bitcoin potrebbe attraversare una correzione del 30% prima di tentare nuovamente di superare il barriera psicologica dei 0,000, fornendo così una opportunità per un accumulo più strategico.

Inoltre, gli studi mostrano che la dinamica delle attuali transazioni e degli acquisti da parte degli investitori esperti potrebbe influenzare il prezzo nel lungo termine. Gli investitori istituzionali, come dimostrato dall’incremento di investimenti da parte degli ETF, potrebbero stabilizzare il mercato, riducendo la volatilità tipica delle fasi di bull market più aggressive. Pertanto, l’analisi dei flussi di capitale e delle metriche di accumulo diventano fondamentali per calibrare le aspettative di prezzo e valutazioni future in un contesto di mercato in evoluzione.

Indicatori del ciclo di mercato: bull e bear phase

Gli attuali indicatori del ciclo di mercato evidenziano che Bitcoin si trovi in una fase rialzista in continua espansione, nonostante le recenti correzioni di prezzo. Secondo il report di CryptoQuant, l’indicatore del ciclo di mercato che misura le fasi bullish e bearish si mantiene in territorio rialzista da inizio novembre, mostrando un trend ascendente. Questo elemento è fondamentale, soprattutto considerando che l’indicatore non ha ancora raggiunto i livelli di eccesso osservati negli ultimi cicli rialzisti, come quelli di marzo 2024, quando Bitcoin ha superato i ,000.

Il comportamento del mercato di Bitcoin è regolato da una serie di fattori tecnici e fondamentali, tra cui il Profit and Loss Index (P&L Index), che attualmente non mostra segnali di eccesso come avvenuto nei cicli precedenti. In particolare, il P&L Index è uno strumento analitico che traccia la redditività delle partecipazioni in Bitcoin, e il suo andamento suggerisce che i prezzi attuali non si avvicinano a una condizione di sopravvalutazione. Tale circostanza conferma che vi è ancora spazio per una possibile ascesa del prezzo, senza i tradizionali segnali di una bolla imminente.

Un aspetto cruciale da osservare è il ridotto livello di coinvolgimento degli investitori retail che, al contrario, tende a crescere negli stadi finali del ciclo rialzista. Attualmente, la diminuzione della pressione di acquisto da parte degli investitori al dettaglio, combinata con una crescente partecipazione istituzionale, suggerisce che il mercato potrebbe essere in una fase di accumulo sana. Analisti di settore ritengono che tali condizioni possano preannunciare un ulteriore slancio di crescita per Bitcoin, in quanto l’attuale fase rialzista è sostenuta da una domanda sempre maggiore da parte di investitori di grandi dimensioni e istituzioni. Questi segnali positivi indicano che la correzione di prezzo recente non segna la fine della fase bullish attuale, ma piuttosto una vacanza temporanea da un trend al ribasso.

L’analisi degli indicatori di mercato focalizzati su Bitcoin suggerisce un contesto di crescita e potenziale, differente rispetto alle condizioni che precedevano la conclusione dei cicli rialzisti precedenti. Il mantenimento dell’indicatore in territorio bullish e gli attuali livelli di valutazione fanno presagire che il mercato non abbia ancora raggiunto il suo picco, aprendo la strada a ulteriori sviluppi positivi per il prezzo della criptovaluta nei prossimi mesi.