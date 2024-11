Biocarburanti Stellantis: tutte le auto compatibili con il gasolio HVO

Biocarburanti e compatibilità con Stellantis

Negli ultimi tempi, il dibattito sui biocarburanti è cresciuto significativamente, in particolare nell’ambito della transizione ecologica. **L’Italia**, in questo contesto, svolge un ruolo attivo a livello europeo per integrare questi carburanti rinnovabili nel futuro energetico del settore automobilistico. A questo proposito, **Stellantis** ha recentemente annunciato che l’intera gamma di veicoli leggeri, sia auto che commerciali, è completamente compatibile con il **gasolio HVO** (Hydrotreated Vegetable Oil).

LUGANO FINANCE FORUM: il tuo biglietto speciale scontato a CHF 49. Richiedilo subito CLICCA QUI

Il gasolio HVO, diversamente dal tradizionale diesel, è prodotto da fonti rinnovabili come oli vegetali usati, scarti di grasso animale e oli di frittura esausti. Grazie a un processo di idrogenazione, questo biocarburante si distingue per la sua composizione più pulita, priva di zolfo e con ridotto contenuto di composti aromatici e inquinanti, rivelandosi quindi una scelta ecologica per i consumatori più attenti all’ambiente.

Tipi di biocarburanti e loro vantaggi

I biocarburanti rappresentano una categoria di combustibili alternativi, derivati da fonti rinnovabili, e comprendono vari tipi come il biodiesel, il bioetanolo e il gasolio HVO. Il biodiesel, per esempio, è prodotto da oli vegetali e grassi animali attraverso processi chimici come la transesterificazione, mentre il bioetanolo è ottenuto dalla fermentazione degli zuccheri presenti nelle piante. Ognuno di questi biocarburanti offre **numerosi vantaggi** rispetto ai combustibili fossili tradizionali.

Tra i principali benefici vi è la **riduzione delle emissioni di gas serra**, poiché i biocarburanti riutilizzano il carbonio già presente nell’ambiente. Inoltre, tendono ad avere un impatto inferiore sulla qualità dell’aria, essendo privi di zolfo e presentando minori quantità di inquinanti atmosferici. Infine, l’uso di biocarburanti consente di diversificare le fonti energetiche e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, contribuendo così a una maggiore sicurezza energetica.

Compatibilità della gamma Stellantis

Stellantis si distingue per l’attenzione riservata alla sostenibilità, confermando che **tutta la sua attuale gamma di veicoli** è interamente compatibile con il **gasolio HVO**. Questa compatibilità non si limita solo ai nuovi modelli, ma si estende anche a diverse vetture già presenti sul mercato, dotate di omologazione Euro 5 e Euro 6, e contrassegnate dalla dizione “XTL” sul bocchettone di rifornimento. Questo approccio dimostra l’impegno del gruppo nell’adeguarsi alle esigenze ambientali contemporanee e alla crescente domanda di soluzioni di mobilità eco-compatibili.

Stellantis non ha trascurato i veicoli diesel Euro 6 anche se privi della dicitura “XTL”. Questi modelli, equipaggiati con motori specifici, possono utilizzare il gasolio HVO senza compromettere le prestazioni. La compatibilità complessiva con questa tipologia di carburante rappresenta un passo significativo verso la transizione verso forme di energia più sostenibili, garantendo al contempo la continuità nella fiducia dei clienti nei confronti delle prestazioni dei loro veicoli.

Modelli e motori compatibili con HVO

La versatilità del gasolio HVO si traduce in un’ampia compatibilità con diversi modelli della gamma Stellantis. In particolare, il gruppo automobilistico ha evidenziato che una serie di veicoli diesel Euro 5 ed Euro 6 può utilizzare tranquillamente questo biocarburante. La compatibilità è ulteriormente confermata per i modelli che presentano la dicitura “XTL” sul bocchettone di rifornimento. Questa designazione è fondamentale, poiché indica l’idoneità specifica al gasolio HVO, evidenziando il focus del gruppo sulla sostenibilità e sulle soluzioni energetiche innovative.

Non solo i modelli “XTL”, ma anche alcuni veicoli diesel Euro 6 senza tale indicazione sono compatibili, estendendo ulteriormente l’accessibilità a questo combustibile ecologico. Tra i motori che possono beneficiare del gasolio HVO figurano il 1.3 MultiJet, il 1.6 MultiJet, il 2.0 e 2.2 MultiJet, il Nuovo 2.2 MultiJet 4.0, il 3.0 V6 MultiJet e il 2.3 MultiJet (F1A – Fiat Ducato). Questi propulsori non solo garantiscono prestazioni elevate, ma lo fanno anche nel rispetto delle normative ambientali odierne.

La piena compatibilità con il gasolio HVO non è soltanto un’opzione; è un impegno concreto di Stellantis nel promuovere soluzioni di mobilità sostenibili. Con una gamma diversificata e motori ad alte prestazioni pronti per l’uso di questo biocarburante, il gruppo si posiziona come pioniere nella transizione energetica del settore automobilistico, rispondendo alle esigenze dei consumatori attenti alla sostenibilità.