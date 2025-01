Bianca Guaccero racconta il primo bacio con Giovanni a Ballando con le stelle

Rivelazioni inedite sulla storia d’amore

La recente intervista di Bianca Guaccero al settimanale Oggi ha svelato dettagli inediti della sua intensa relazione con il ballerino professionista Giovanni Pernice, un legame che ha preso forma nel contesto del popolare programma di danza, Ballando con le stelle. Non solo i due si sono aggiudicati la vittoria nella trasmissione, ma hanno anche scoperto un sentimento profondo e autentico.

Bianca, con una sincerità disarmante, ha condiviso che il primo bacio tra i due è avvenuto durante le prove del programma, enfatizzando come quel momento abbia rappresentato una svolta significativa nella loro relazione. “Ora posso confessarlo: il primo bacio è arrivato alle prove. Abbiamo iniziato il 9 di settembre e siamo andati in onda il 28,” ha dichiarato, rivelando che, sentendo le ‘farfalle nello stomaco’, ha capito di aver trovato l’uomo giusto al proprio fianco.

La conduttrice ha riflettuto sul suo passato emotivo, raccontando la fine della sua relazione con Dario Acocella otto anni fa e le difficoltà legate alla separazione, specialmente con una figlia, Alice, da crescere. “Chiudere una relazione importante è doloroso e se ci sono di mezzo i figli è straziante,” ha affermato, confermando quanto Giovanni sia diventato un’opportunità di rinascita. Il loro amore, ha sottolineato, non si limita a ciò che viene mostrato in televisione; è una connessione genuina e profonda, che entrambi sono pronti a far crescere mentre organizzano le loro vite insieme.

Il primo bacio tra Bianca e Giovanni

Bianca Guaccero ha condiviso emozionanti dettagli riguardanti il primo bacio con Giovanni Pernice, un momento che ha segnato un’epoca nella loro relazione. Secondo quanto dichiarato, il celebre bacio è avvenuto durante le prove, nei giorni che hanno preceduto la trasmissione del programma Ballando con le stelle. “Abbiamo iniziato il 9 di settembre e siamo andati in onda il 28,” ha rivelato Bianca. Quel bacio non è stato solo un gesto romantico, ma ha simboleggiato l’inizio di un legame che si è dimostrato forte e autentico.

Quando Bianca racconta di quel momento, i suoi occhi brillano di emozione. “Se al primo bacio sento le farfalle nello stomaco, è lui, è l’uomo giusto,” ha aggiunto, descrivendo come Giovanni abbia saputo entrare nel suo cuore, facendola sentire supportata come mai prima d’ora. La conduttrice non ha esitato a esprimere il valore di questa scoperta emotiva, evidenziando che finalmente ha trovato qualcuno che tifa per lei, rendendo la relazione ancora più speciale.

La storia d’amore di Bianca non è solo una nuova avventura, ma anche una rinascita, giunta in un momento delicato della sua vita. Dopo la separazione da Dario Acocella, con cui ha condiviso anni significativi e la nascita della figlia Alice, Bianca ha commesso di aver trascorso anni difficili. “Chiudere una relazione importante è doloroso e se ci sono di mezzo i figli è straziante,” ha affermato, sottolineando quanto il compagno attuale le abbia portato gioia e serenità. Sembra che questo bacio rappresenti l’inizio di un nuovo capitolo, dove l’amore e il rispetto reciproco ricoprono un ruolo fondamentale nella loro vita insieme.

Nuovi progetti per Bianca Guaccero

Bianca Guaccero si prepara ad affrontare importanti novità nel suo percorso professionale. A partire dal 10 gennaio 2025, la conduttrice sarà al timone del programma Dalla strada al palco, accanto al famoso cantante Nek. Questo nuovo progetto rappresenta una significativa opportunità per Bianca di esplorare ambiti diversi e di mostrare le sue doti artistiche a un pubblico sempre più vasto. La trasmissione, caratterizzata da format innovativi, promette di portare molte sorprese, coinvolgendo il pubblico in esperienze emozionanti.

Contemporaneamente, Bianca Guaccero sarà presente alla prossima edizione del Festival di Sanremo, un evento che si svolgerà dall’11 al 15 febbraio, e che vedrà la direzione artistica di Carlo Conti. Nel corso di un’intervista al Tg1, Bianca ha raccontato della sua emozione per questo ritorno, dichiarando di aver già partecipato al Festival nel 2008 e di aver accolto con gioia l’invito ricevuto dal conduttore. “Amando io Sanremo, non potevo che essere la persona più felice a cui ha rivolto questo invito,” ha commentato, lasciando trasparire l’entusiasmo e la preparazione che la caratterizzano.

Sebbene non sia stato rivelato il ruolo specifico che ricoprirà durante il Festival, l’appeal di Bianca nel panorama televisivo è indiscutibile, e il pubblico attende con curiosità di scoprire come si presenterà. La sua capacità di interagire con artisti di alto profilo, unita alla sua personalità frizzante, sono senza dubbio ingredienti fondamentali per il successo di ogni suo nuovo progetto.