Bentley si prepara all’elettrico: obiettivo sostenibile entro il 2035

Bentley verso la mobilità elettrica

Bentley sta intraprendendo un’importante evoluzione verso una mobilità sostenibile, un cambiamento inevitabile per rimanere rilevante nel panorama automobilistico globale. La prestigiosa casa automobilistica britannica è consapevole delle sfide imminenti legate alla sostenibilità e si sta preparando a rispondere a tali esigenze con una strategia ben definita. Questa transizione non è solo una questione di conformità alle normative ambientali; si tratta di un’opportunità per plasmare il futuro del lusso nell’automobilismo, mantenendo al contempo l’eredità storica del marchio.

LUGANO FINANCE FORUM: il tuo biglietto speciale scontato a CHF 49. Richiedilo subito CLICCA QUI

Nel perseguire questo obiettivo, Bentley sta avviando un percorso che non si limita alla semplice introduzione di veicoli a basse emissioni. La visione del marchio è chiara: integrare l’elettrico nel suo DNA, mantenendo il livello di eccellenza che contraddistingue ogni modello. I prossimi anni saranno fondamentali per il rilascio di nuove vetture che non solo rispettano standard ambientali più elevati, ma offrono anche prestazioni e comfort tipici di Bentley.

Questa mossa verso l’elettrico è sostenuta da analisi approfondite del mercato e da trend di consumo in rapido cambiamento. I clienti di oggi sono più attenti alla sostenibilità, e Bentley si propone di attrarre questa nuova generazione di consumatori senza compromettere la qualità e l’esclusività. È un obiettivo ambizioso, che ridefinisce il concetto di lusso nel settore automotive, con un focus su un’elettrificazione progressiva e coerente.

Inoltre, Bentley si sta preparando non solo a lanciare veicoli elettrici, ma a costruire un’intera gamma che includa ibride e modelli puramente elettrici. La casa automobilistica ha già dichiarato che intende lanciare nuovi modelli ogni anno, con l’obiettivo di arricchire la propria offerta e garantire una transizione fluida verso una mobilità a zero emissioni. Questo approccio rappresenta una risposta proattiva alle sfide del mercato e delle normative, un modo per posizionarsi come leader nel segmento del lusso sostenibile.

Rinviato il traguardo al 2035

Bentley verso la rinviazione del traguardo al 2035

Il marchio britannico Bentley ha deciso di posticipare il suo obiettivo di diventare completamente elettrico al 2035, suscitando attenzione e dibattito nel panorama automobilistico. Le motivazioni dietro tale scelta sono molteplici e riflettono un contesto globale in continua evoluzione che richiede flessibilità e adattamento strategico. **Frank-Steffen Walliser**, attuale presidente e CEO di Bentley, ha sottolineato come “adattarsi” sia divenuta la parola chiave in questo frangente. La necessità di rispondere a un mercato volatile, alle incertezze economiche e alle sfide legislative sempre più complesse ha spinto l’azienda a riconsiderare le tempistiche precedentemente stabilite.

Questa decisione di rinviare il traguardo al 2035 dimostra una comprensione profonda delle dinamiche di settore. La casa automobilistica, nota per il suo esclusivo lusso, non vuole precipitare nel passaggio all’elettrico a scapito della qualità e dell’heritage che la contraddistingue. Posticipare non significa però procrastinare; Bentley ha definito la nuova strategia Beyond100+ , mirando a creare una transizione sostenibile che valorizzi e consolidare le ibride plug-in prima di abbracciare completamente la mobilità elettrica.

La scelta di ottimizzare il percorso, mantenendo il focus sulla qualità dei propri modelli, è una mossa strategica che confida nel successo a lungo termine delle vetture precedentemente approvate. Così facendo, Bentley mira a garantire che il passaggio all’elettrico avvenga senza compromettere l’affidabilità e l’esclusività dei suoi veicoli, anzi, affermando un posizionamento distintivo nel mercato della mobilità sostenibile. La strategia, quindi, si delinea come lungimirante, cercando di anticipare i bisogni e le aspettative dei clienti, non solo per i modelli di oggi, ma anche per quelli del futuro.

Strategia Beyond100+: l’adattamento necessario

Bentley e la strategia Beyond100+: l’adattamento necessario

Con l’inizio della nuova era per l’automobile, Bentley si inserisce nel contesto di una transizione epocale con la sua strategia **Beyond100+**. Questa visione si concentra sulla necessità di una profonda **adattabilità**, in risposta a un mercato in continua mutazione e alle crescenti difficoltà legislative. Secondo **Frank-Steffen Walliser**, la flessibilità nel rispondere ai cambiamenti esterni è fondamentale. L’industria automobilistica si trova di fronte a sfide mai affrontate prima, e Bentley vuole posizionarsi come un esempio di resilienza e innovazione nel panorama della mobilità elettrica.

La strategia Beyond100+ non è solo una mera linea guida; rappresenta un vero e proprio piano d’azione per affrontare le sfide attuali e future. Bentley intende non solo adattarsi al nuovo ambiente legislativo e alle crescenti aspettative dei consumatori, ma anche anticiparlo. La casa automobilistica ha posto l’accento sulla necessità di consolidare la propria posizione nel mercato delle ibride plug-in, offrendo una transizione bilanciata verso un futuro elettrico. Questo approccio garantisce che il marchio rimanga distintivo e innovativo, mantenendo sempre il focus sulla qualità e sul lusso che costituiscono la base della sua identità.

Per realizzare questo ambizioso programma, Bentley ha rivisitato i suoi obiettivi e le sue tempistiche. La scelta di posticipare il traguardo al 2035 è un segnale dell’impegno del marchio verso una transizione che non sia solo rapida, ma anche sostenibile e coerente. Con la strategia Beyond100+, Bentley sta tracciando una rotta chiara verso il futuro, puntando a diventare un punto di riferimento nel segmento di lusso elettrico. La casa automobilistica non si limita a inseguire le tendenze del mercato; si propone di impattare attivamente nella definizione delle modalità di mobilità sostenibile, affermando il suo status nel panorama automobilistico internazionale.

In questo scenario, la preparazione ad affrontare le sfide future diventa cruciale. Bentley ha dimostrato di avere un piano solido per affrontare le complessità del mercato, mirando a un’adattazione che non sacrifica la tradizione e l’eccellenza, ma anzi, le integra in un contesto nuovo e dinamico. La visione Beyond100+ diventa quindi non solo una risposta agli stimoli esterni, ma una raffinata strategia di lungo periodo per garantire sostenibilità e innovazione continua.

La prima auto elettrica: debutto nel 2026

Bentley: debutto della prima auto elettrica nel 2026

Il 2026 segna un momento cruciale per Bentley, poiché il marchio britannico si prepara a lanciare la sua prima auto elettrica, un SUV compatto che promette di coniugare l’eleganza e la qualità artigianale tipiche del brand con innovazioni tecniche all’avanguardia. Questo modello, che avrà una lunghezza inferiore ai cinque metri, rappresenta la prima pietra miliare in un programma di elettrificazione ambizioso e ben pianificato. **La scelta di un SUV**, un segmento in continua crescita nel mercato automobilistico, è strategica, poiché mira a rispondere alla crescente domanda di veicoli sostenibili senza compromettere il lusso.

La progettazione di questa nuova auto elettrica tiene conto delle caratteristiche distintive che hanno reso Bentley un simbolo di esclusività nel panorama automobilistico. Nonostante il passaggio all’elettrico, il marchio si impegna a mantenere lo stile raffinato e la qualità degli interni che contraddistinguono ogni suo modello. Questo approccio garantisce che l’esperienza del cliente rimanga in linea con le aspettative associate al marchio, anche in un contesto di transizione energetica.

La casa automobilistica non vede questo debutto come un evento isolato, ma come l’inizio di un ciclo che prevede l’introduzione di nuove vetture elettriche e ibride ogni anno. Tale strategia si basa sulla consolidazione dei successi precedenti nel settore delle ibride plug-in, che continueranno a essere presenti nel mercato fino al 2035. Questa scelta evidenzia l’importanza di una transizione graduale, in cui ogni nuovo modello contribuisce a formare una base solida per l’accettazione di tecnologie elettriche più avanzate e performanti. **La pianificazione annuale** dei lanci di nuovi modelli riflette un impegno a lungo termine, volto a garantire che Bentley possa rimanere competitiva e rilevante in un panorama sempre più rivolto verso la sostenibilità.

Il debutto della prima auto elettrica Bentley nel 2026 non è solo un passaggio d’epoca per il marchio, ma anche un segnale chiaro della sua intenzione di abbracciare la mobilità elettrica senza compromettere i valori fondanti di eccellenza e lusso. Questo passo, attentamente calibrato, rappresenta una risposta strategica alle sfide emergenti del mercato, consolidando la posizione di Bentley come leader nell’integrazione di innovazione e tradizione nel settore automobilistico di alta gamma.

Investimenti per il futuro: la fabbrica dei sogni a Crewe

Bentley e gli investimenti per il futuro: la fabbrica dei sogni a Crewe

Bentley ha avviato un ambizioso piano di investimenti per modernizzare la sua storica sede di Crewe, trasformandola in ciò che è stata ribattezzata la “fabbrica dei sogni”. Questo progetto si colloca al centro della nuova strategia dell’azienda e si propone di coniugare innovazione tecnologica con una produzione completamente sostenibile, a zero emissioni di CO₂. La volontà di Bentley è chiara: non solo adattarsi alle nuove sfide del mercato automobilistico, ma diventare un modello di riferimento nel panorama della mobilità sostenibile.

La ristrutturazione dell’impianto di Crewe non è un semplice intervento di ammodernamento, ma un cambiamento radicale che abbraccia l’intero processo produttivo. È previsto il lancio di un nuovo centro di progettazione, che garantirà il mantenimento degli elevati standard qualitativi del marchio mentre si integra la digitalizzazione nei processi produttivi. Oltre a questo, il progetto prevede l’installazione di una linea di assemblaggio dedicata esclusivamente ai veicoli elettrici, fortemente voluta per anticipare le esigenze di un mercato che si muove sempre più verso una mobilità senza emissioni.

La decisione di finanziare internamente questo ambizioso programma indica la determinazione di Bentley di non compromettere la propria eredità, ma di evolverla. Creare un’impianto che rappresenti l’avanguardia della tecnologia automobilistica in un contesto di sostenibilità è una sfida che il marchio affronta con grande serietà. L’attenzione alla qualità della produzione è un aspetto fondamentale, poiché Bentley intende continuare a offrire veicoli che mantengano il loro status di lusso, integrando al contempo le ultime innovazioni e rispondendo alle crescenti aspettative dei consumatori.

Con il pensionamento del motore W12 e l’accentuazione sull’ibrido V8, Bentley rafforza ulteriormente il proprio impegno a fornire un’offerta di lusso sostenibile. La fabbrica dei sogni non è solo il simbolo di una nuova era per Bentley, ma anche un passo significativo verso il futuro. La casa automobilistica, attraverso questi investimenti, non solo si attrezza per le sfide imminenti, ma si pone anche come leader nel settore, dimostrando che l’eccellenza e la sostenibilità possono coesistere in un unico, straordinario progetto.