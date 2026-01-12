Beatrice Bellucci, il video shock svela i secondi che hanno cambiato tutto a Roma

Dinamica dell’incidente

Beatrice Bellucci, 20 anni, è morta la sera del 24 ottobre 2025 a Roma dopo essere stata tamponata mentre viaggiava come passeggera su una Mini. L’incidente è avvenuto lungo via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza dei Navigatori, intorno alle 22. La vettura su cui si trovava la giovane avrebbe impegnato una curva quando è stata centrata da una Bmw guidata da un 22enne.

Secondo la ricostruzione, la Bmw avrebbe effettuato una manovra azzardata tagliando la strada alla Mini e colpendola in pieno. L’urto ha proiettato l’auto delle due ragazze contro un albero, con le lamiere accartocciate e danni compatibili con un impatto ad alta velocità. La conducente della Mini è l’amica di Beatrice, mentre la vittima era seduta sul lato passeggero.

Gli elementi raccolti sul posto descrivono uno schianto di estrema violenza, originato da un tamponamento in fase di sorpasso. Non emergono, allo stato, indicatori di una “corsa” tra semafori, ma di una condotta di guida imprudente che avrebbe innescato la collisione decisiva lungo la direttrice sud della via Cristoforo Colombo.

Il video agli atti dell’inchiesta

Un filmato acquisito dagli inquirenti, registrato dal cellulare del passeggero della Bmw, documenta sequenze di sorpassi e velocità elevate prima dell’impatto. Le immagini mostrano l’auto che procede in modo aggressivo lungo via Cristoforo Colombo, fino al punto in cui la traiettoria si interseca con la Mini.

Il video, ora al vaglio della polizia giudiziaria e della procura, viene analizzato fotogramma per fotogramma per correlare tempi, posizioni e velocità con i rilievi su strada. La clip escluderebbe l’ipotesi di una gara clandestina semaforo-semaforo, orientando invece verso una condotta individuale imprudente.

L’audio ambientale e i riflessi dei fari, insieme ai riferimenti fissi lungo il tracciato urbano, vengono utilizzati per stimare le dinamiche di avvicinamento e la manovra che avrebbe tagliato la strada alla Mini. Il materiale è stato messo agli atti come prova tecnica e incrociato con testimonianze e dati dei centraline airbag.

Indagini e ipotesi di reato

La procura di Roma ha iscritto il 22enne alla guida della Bmw nel registro per omicidio stradale, con contestazione di guida imprudente e manovra pericolosa. Gli investigatori stanno acquisendo tracciati delle centraline, tabulati e dati di geolocalizzazione per definire velocità, traiettorie e tempi dell’impatto.

La polizia giudiziaria ha sequestrato entrambe le vetture e il cellulare del passeggero che ha registrato il video, sottoponendoli a perizia. Sono in corso accertamenti alcolemici e tossicologici sul conducente, oltre a verifiche su eventuali modifiche meccaniche della Bmw.

Le testimonianze e i rilievi planimetrici lungo via Cristoforo Colombo vengono incrociati con l’audio del filmato e con i dati degli airbag per ricostruire la sequenza degli eventi. Allo stato, gli elementi raccolti escludono la gara clandestina e orientano verso una condotta individuale ad alta rischiosità.

